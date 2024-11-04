يدافع بريان دابول عن النهج “القائم على التحليلات” من خلال تحويلات العمالقة المكونة من نقطتين

كل هذا تم ترتيبه مسبقًا.

يناقش طاقم التدريب الأمر خلال الأسبوع ويقرر أن العمالقة سيذهبون إلى تحويل النقطتين في حالة ظهور مواقف محددة في الوقت والنتيجة.

وقال بريان دابول، المدير الفني للفريق: “إذا وصلنا إلى هذا الموقف، فهذا ما سنفعله”. “لكنها قائمة على التحليلات.”

بالطبع هو كذلك.

يعد تحليل الأرقام جزءًا كبيرًا من كيفية مناورة المدربين الرئيسيين خلال اللعبة.

خسر العمالقة يوم الأحد مباراتهم الرابعة على التوالي، حيث سقطوا بنتيجة 27-22 أمام القادة في ملعب ميتلايف، وعلى طول الطريق حاولوا وفشلوا في محاولتين للتحويل من نقطتين في الربع الرابع.

قال دابول: “شعرت بالرضا تجاه ما كان لدينا وقاموا بعمل جيد لإيقافه”.

مع بقاء الساعة 9:25 متبقية، نجح العمالقة في تقليص الفارق إلى 24-16 عندما تقدم دابول بهدفين – متطلعًا إلى تقليص الفارق إلى ست نقاط.

بدا دانييل جونز لرمي الكرة، ولم يجد أحدًا مفتوحًا وسقط.

مع بقاء 2:48 دقيقة، كان العمالقة في حدود 27-22 وهذه المرة، كان الذهاب لاثنين هو الخيار الوحيد لجعلهم ضمن مرمى ميداني.

كان جونز يتطلع إلى الرمي وتم إقالته.

العمالقة 0 مقابل 6 هذا الموسم في محاولات تحويل من نقطتين.

إنها ليست نسبة عالية حول اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2024.

ومع اقتراب الأسبوع التاسع، قامت الفرق بتحويل 31 بالمائة فقط من محاولات التحويل المكونة من نقطتين، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن معدل النجاح الذي بلغ 55 بالمائة في الموسم الماضي.

عندما ضرب جونز TE كريس مانهيرتز لاتصال تسجيل بطول 2 ياردة في الربع الثاني، كانت هذه أول تمريرة لمس جونز على أرضه منذ 672 يومًا والثاني فقط للعمالقة من أي نوع في خمس مباريات على أرضهم هذا الموسم.

آخر مرة أطلق فيها جونز تمريرات التهديف على أرضه كانت في أواخر موسم 2022 – 1 يناير 2023 – عندما ضرب ريتشي جيمس وأشعيا هودجينز.

لعب جونز في مباراتين فقط على أرضه الموسم الماضي قبل أن يصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

جود ماكاتمني، الذي تم ترقيته من فريق التدريب مع جريج جوزيف الذي كان احتياطيًا مصابًا، ظهر لأول مرة في دوري كرة القدم الأمريكية بأربع لمسات لمس ونقطة إضافية واحدة.

بدا الأمر كما لو أن العمالقة قد انسحبوا في غضون 21-14 مع بقاء 5:31 في الربع الثالث عندما ضرب جونز Wan’Dale Robinson في منطقة النهاية بإرم 3 ياردات، ولكن تم استدعاء WR Darius Slayton لما بدا أنه عقوبة التدخل في التمريرة الهجومية المشكوك فيها.

قال جونز: “عندما تكون على خط ياردتين هناك، فالقاعدة هي أنه يمكنك الاتصال بهم على مسافة ياردة واحدة من خط المشاجرة”. “لذا، سنرى كيف بدا الأمر في الفيلم، لكن Slay جيد جدًا، وWan’Dale جيد جدًا في تلك المواقف، لذلك سنعود وننظر ونرى كيف يبدو الأمر.”

أصبح جايدن دانيلز أول لاعب وسط صاعد يبدأ ويفوز بمباراتين ضد العمالقة منذ أن بدأ اتحاد كرة القدم الأميركي في تتبع مثل هذه الأشياء في عام 1950.

فاز القادة بدون مهاجمهم الرائد، بريان روبنسون، الذي تم إدراجه على أنه مشكوك فيه في أواخر الأسبوع لكنه أعلن عدم نشاطه بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

جاء روبنسون مع 461 ياردة وستة هبوط.

لم يكن الأمر مهمًا كثيرًا، حيث ركضوا لمسافة 149 ياردة، لكن متوسطهم 3.9 ياردة فقط لكل محاولة.

لقد فشل العمالقة الآن في اعتراض التمريرة في ثماني مباريات متتالية، مما أدى إلى توسيع سجل الامتياز.