يدعي نجم الدوري الاميركي للمحترفين تايلر هيرو أنه لا يؤمن بـ “التاريخ”

لا أعرف الكثير عن التاريخ.

قال نجم ميامي هيم تايلر هيرو إنه “لا يؤمن بالتاريخ” قبل عام 1950 وبعض الأحداث بعد ذلك-بما في ذلك لعبة Moon Landing و NBA Legend Wilt Chamberlain.

كان هيرو ، البالغ من العمر 25 عامًا ، يثبّت مع اللافتات الشهيرة التي تربط أدين روس و N3on الأسبوع الماضي عندما سأل أحد المعجبين في منتصف الطريق ، من جولة 2019 ، إذا كان يعتقد أن “WILT (Chamberlain) سيكون في المراكز الخمسة في دوري اليوم؟”

“أنا لا أعرف حتى كيف كان ويلت ، لعب مثل” ، اعترف هيرو.

ثم سأل روس هيرو عما إذا كان يعتقد أن تشامبرلين “أسقط 100” أثناء اللعب مع فيلادلفيا ووريورز في مباراة ضد نيويورك نيكس في مارس 1962.

“نعم” ، تمتم خريجي كنتاكي ، قبل أن يتساءل عن اللافتة الشعبية إذا كان يؤمن بالتاريخ.

“هل تعتقد أن التاريخ شيء حقيقي؟” سأل هيرو ، الذي أجاب روس مع “نعم” واثق.

“ناه ، أنا لا أؤمن بالتاريخ” ، قال نجم الدوري الاميركي للمحترفين وهو يهز رأسه ويميل إلى كرسيه. “لا ، أنا مميت.”

لقد أذهل القبول المروع على حد سواء اللافتات ، حيث سأل روس هيرو عما إذا كان لا يعتقد أشياء حدثت قبل 200 عام.

“الجحيم لا”.

“ماذا عن هبوط القمر؟” طلب n3on.

“ناه ، أنا لا أؤمن بذلك. لا أؤمن بأي شيء حدث قبل عام 1950” ، تضاعف هيرو ، تاركًا اللافتات لفترة وجيزة.

إن التزام هيرو بالاعتقاد بأن التاريخ كان مزيفًا إلى استجواب N3on إذا كان المجتمع قد كذب.

“هل كنا f -king bamboozled؟” مازح اللافتة.

من المحتمل أن تسأل حارس نقطة هيت ميامي عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا.

“على سبيل المثال ، كيف نعرف؟ متى جاء إلى الأرض أو أيا كان؟” سأل هيرو. “قالوا 1492؟”

أشار N3on بعد ذلك إلى أنه “لا توجد طريقة لمعرفة حقًا” ، والتي تجاهل هيرو كتفيه بالاتفاق.

أشار روس بعد ذلك إلى أن المشجعين في الدردشة كانوا يطلقون على هيرو “مقرها”.

ثم قرأ هيرو تعليقًا من أحد المعجبين في الدردشة قائلاً إنه “لا يقرأ كتابًا” ، ويقول مؤرخون آخرون “قاموا بتوثيقه” طوال الوقت.

قال حارس النقطة عن الناس في الدردشة: “انظر ، تصدق أن SH-T” ، قال حارس النقطة عن الأشخاص في الدردشة. “لا أعتقد أن SH-T! لم أقرأ هذا SH-T في المدرسة.”

ثم تحركت المحادثة إلى الأمام ، لكنها تركت المشجعين يتساءلون عما إذا كان هيرو جادًا في عدم الإيمان بالأحداث التاريخية أو كان يتجول.

لم يتم بث لعبة Camberlain التي تبلغ 100 نقطة-والتي لا تزال قائمة بمفردها مع سجل الدوري الاميركي للمحترفين لمعظم النقاط التي سجلها لاعب في لعبة واحدة-ولكن الرقم القياسي موثقة جيدًا وتم التحقق منه في تلك الليلة من قبل إحصائي لعبة فيلادلفيا ووريورز ، هارفي بولاك.