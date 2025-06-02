يرتدي المردود يانكيز من سلسلة Dodgers

لوس أنجلوس – إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن يانكيز يأملون أن يكون لسلسلة عطلة نهاية الأسبوع ضد المتهربين على الأقل إيجابية.

من الواضح أن إعادة مباراة العالم في العالم لم تأتي بنوع من الضغط والمخاطر العالية التي حققها أكتوبر الماضي ، لكن البيئة في ملعب دودجر – خاصةً في أواخر مايو/أوائل يونيو – كانت كبيرة – والتي يمكن أن يكون لها مكافأة على المدى الطويل لبعض جوهر يانكيز الشباب.

طعم أنتوني فولبي وأوستن ويلز اللعب في الشيء الحقيقي في أكتوبر الماضي ، لكن بن رايس وجاسون دومينغيز (بصرف النظر عن قرصة الجري ثلاث مرات) ولم يفعل ويل ويل.

وقال المدير المدير الفني قبل فوزه 7-3 في سلسلة خاتمة السلسلة يوم الأحد “أعتقد أنهم مفيدون ، نعم”. “نتحدث عن هذه المسلسلات ، سلسلة مترو الأنفاق ، من الواضح أنها تأتي إلى هنا ونلعب المتهربين ، وهي سلسلة كبيرة مختلفة تواجهها خلال العام.

“الشيء الأكبر هو أننا نتعامل معهم جميعًا ، لكنني أعتقد أن هناك فوائد للاعبين لدينا في هذه البيئات وهذه المسلسلات المتزايدة. أعتقد أن هناك بعض الفوائد لذلك. كل ذلك جزء من اكتساب الخبرة في الدوري.”

لم يكن الكثير قد ذهب إلى طريق يانكيز خلال أول مباراتين من المسلسل ، بصرف النظر عن أشواط هارون جادز الثلاثة ، على الرغم من أن أي شيء فعلوه في نهاية هذا الأسبوع كان سيجعل أكتوبر الماضي أقل إيلامًا.

ولكن ربما كان هناك شيء يمكن الحصول عليه للاعبين الشباب الذين لديهم أدوار أكبر الآن مما فعلوا في أكتوبر.

كان رايس في قائمة ALDS فقط ، لكنه لم يظهر في لعبة.

ركض Domínguez Pinch مرتين في ALCS ومرة ​​واحدة في السلسلة العالمية ، لكنه لم يأخذ أي خفافيش.

كان وارن يعمل مع مجموعة يانكيز للبقاء على استعداد للنصف الأول من مرحلة ما بعد الموسم قبل أن يعود إلى المنزل إلى لويزيانا لبقيةها ومشاهدة من أريكته.

تباينت مساهماتهم في مباراة العودة التي تدخل يوم الأحد.

ذهب رايس 2 مقابل 3 مع نزهة في المباراة الافتتاحية قبل الجلوس يوم السبت وإطلاق هومر يوم الأحد.

قام Domínguez بتسليم قرصة الأغنية في خسارة يوم الجمعة ، ولكن بعد ذلك ذهب إلى يوم واحد يوم السبت مع ظهور مزدوج وثلاث تمرينات.

ضرب يوم الأحد RBI قبل الخروج في الشوط الخامس مع إصابة في الإبهام بعد سرقة قاعدة.

ثم كان هناك وارن ، الذي بدا وكأنه صبي للبدء قبل أن يسير بسرعة.

صعد سرعته على المسرح الكبير ، لكنه كافح مع قيادته حيث حصل على سبع أشواط على ست مرات وأربعة مناحي بينما سجل أربعة أعوام في يوم السبت 18-2 من قبل المتهربين.

أصر بون على أنه لم يكن حجم المسلسل الذي وصل إلى وارن ولكن ببساطة نقص في التنفيذ.

وقال بون: “من المحتمل أن يكونوا مجرد إيقاف ، وأن يكونوا ضد هذا الفريق ، سيجعلك تدفع ثمنها”. “أعتقد أنه أكثر من ذلك. لقد واجه الكثير من اللحظات المتزايدة في مسيرته الكبيرة في الدوري. إنه بالفعل في مسيرته المهنية في الدوري الكبير حيث حصل عليه. لقد كان جيدًا في مواقعه الكبيرة. لذا فقد حصل على الكثير من القدرة ، وقد نما بالفعل كقاذف هنا في الشهرين الأولين من الموسم. أتوقع أن يستمر”.

بالطبع ، في عالم مثالي ، قد لا يحتاج Yankees إلى أن يكون وارن جزءًا من الدوران بمجرد أن يدور في شهر أكتوبر.

لكن الشاب الأيمن وعد يوم السبت بأنه سيسمح للإحباط ومرارة بداية وحشية الجلوس معه لبضعة أيام قبل أن يتأكد من أنه سيكون أفضل من ذلك على المدى الطويل.

وقال بون: “أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أظهره هنا في وقت مبكر من مسيرته الكبيرة في الدوري هو أنه تعلم الكثير من كل موقف – من الشدائد ، من خلال بعض النجاح”. “إنها لعبة صعبة. ستأخذ كتلك أحيانًا وسنكون أفضل لتجاوز ذلك وننمو من ذلك. لديه كل المعدات للتنقل في هذا الأمر ويكون ممتازًا ، مثلما كان كثيرًا من هذا الموسم. إنه ليس من الممتع أن يمر بذلك عندما يكون لديك يوم مثل هذا. ولكنه جزء من اللعبة أحيانًا ، وعليك أن ترتديها.”