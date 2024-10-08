يرد جيم إيرساي، مالك فريق كولتس، على ضجيج الحشود الذي قام به بيل بيليشيك

أثار بيل بيليشيك حفيظة مالك كولتس جيم إيرساي.

كان Belichick في دوره المعتاد كضيف في النصف الأول من برنامج “ManningCast”، البث المتزامن لـ ESPN لـ “Monday Night Football” مع Peyton و Eli Manning، حيث كان الزعماء يواجهون القديسين.

أعطى بيتون بيليشيك فرصة ذهبية لإعادة النظر في التنافس القديم بين كولتس وباتريوتس عندما سأل المدرب الرئيسي السابق عن كيفية إعداد الفرق حول كيفية التعامل مع ضجيج الجماهير الشديد.

“سأخبرك ما هو بيتون. أجاب بيليشيك: “لم تكن ضجيج الجماهير هناك سيئًا كما كانت عندما أنتم يا رفاق تعزفون الموسيقى في RCA Dome”. “وبعد ذلك، عندما تخطت الموسيقى، تخطت ضجيج الجمهور، عندها عرفنا متى كنت تضخها.”

وبعد مرور كل هذه السنوات، لا يزال إيرساي حساسًا بشأن التلميح.

كتب مالك Colts على X: “تذكير… أسطورة” ضجيج الحشود “- خيالية 1000٪”.

“وكان” التخطي “بثًا تلفزيونيًا. لقد فهمنا الأمر، على الرغم من ذلك… لم تصدق الفرق الزائرة أن 60.000 متفرج في ملعب مقبب يمكن أن يصدروا هذا القدر من الضجيج الذي يصم الآذان! الفضل لجماهير كولتس.

كان RCA Dome، حيث لعب فريق Colts قبل ملعب Lucas Oil، مكانًا صاخبًا بشكل سيئ السمعة.

حدثت الادعاءات الأصلية خلال مباراة في الموسم العادي عام 2007، ولاحظ المشاهدون في المنزل “تخطيًا” واضحًا في الضوضاء التي تصم الآذان بينما كان توم برادي مصطفًا لالتقاط الصورة.

طلب باتريوتس، الذين تعرضوا مؤخرًا لعقوبة Spygate من اتحاد كرة القدم الأميركي بعد اتهامهم بتصوير إشارات الطائرات بشكل غير قانوني، من الدوري التحقيق في الظروف.

قال متحدث باسم الدوري في ذلك الوقت: “أبلغت شبكة سي بي إس اتحاد كرة القدم الأميركي أن اللحظة الصوتية غير العادية التي سمعت والتي ربما سمعها المشجعون أثناء البث التلفزيوني لباتريوت كولتس كانت نتيجة لردود الفعل على الشريط في شاحنة إنتاج شبكة سي بي إس وتم عزلها عن بث شبكة سي بي إس”. .

“أصرت الشبكة والدوري على أن الأمر لا علاقة له بأي حال من الأحوال بأي صوت داخل الملعب ولا يمكن سماعه في الملعب”.