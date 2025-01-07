يرد كيفن أوكونيل من فريق الفايكنج على تقرير التجارة الصادم

ألقى تقرير مذهل يوم الأحد بسحابة من عدم اليقين بشأن مستقبل الفايكنج أثناء استعدادهم لتصفيات دوري كرة القدم الأمريكية.

أفاد جاي جليزر في برنامج “Fox NFL Sunday” أن العديد من الفرق مهتمة بمحاولة مقايضة مدرب فريق الفايكنج كيفن أوكونيل هذا الموسم حيث سيدخل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا السنة الأخيرة من عقده.

سُئل أوكونيل عن التقرير يوم الاثنين وأعرب عن رغبته في البقاء في مينيسوتا.

وقال أوكونيل للصحفيين: “لست مهتمًا حقًا بالتعامل مع الشائعات أو التكهنات، كما أعتقد، يجب أن أقول ذلك”. “ما يمكنني قوله هو أنني أحب هذا الفريق. أنا أحب كل شيء عن هذه المنظمة. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. هذا هو المكان الذي أريد مواصلة التدريب والقيادة فيه.”

عائلة ويلف، التي تمتلك الفايكنج، ليس لديها “أي مصلحة” في تداول أوكونيل، وفقًا لـ ESPN.

حاول أوكونيل أن ينأى بنفسه عن تقرير فوكس سبورتس مع استعداد فريقه لزيارة رامز في جولة البطاقات البرية بعد خسارته أمام الأسود ليلة الأحد. استحوذت ديترويت على المصنفة الأولى ولقب NFC North بفوزها.

قال أوكونيل، لكل ESPN: “(لست مهتمًا) بأي محادثات في رأيي في هذه المرحلة لا تتعلق حقًا بالكباش والمهمة التي بين أيدينا، ومسؤوليتي الشخصية لقيادة التحسين الفوري (الأحد) ولكن أيضًا الاستفادة من فرصة التواجد في البطولة. (هذا) هو تركيزي الوحيد في هذه المرحلة.”

ذهب الفايكنج 13-4 في الموسم الأول لأوكونيل على رأس الفريق في عام 2022 وفازوا بالدرجة، لكنهم انزعجوا من العمالقة في جولة البطاقات البرية.

لقد ذهبوا 7-10 الموسم الماضي بعد أن مزق كيرك كوزينز وتر العرقوب لكنهم انتعشوا إلى حملة 14-3 في عام 2024 خلف عودة سام دارنولد، الذي رمى مسافة 4319 ياردة و35 هبوطًا و12 اعتراضًا في 17 مباراة.

كان أوكونيل هو المنسق الهجومي لرامز لمدة عامين قبل أن يتم تعيينه من قبل الفايكنج.

كان فريق الكباش هو الفريق الوحيد بخلاف الأسود الذي تغلب على الفايكنج هذا الموسم.

وستنطلق المباراة الفاصلة بينهما يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء