يرى بيل سيمونز دليلًا على توم برادي بيل بيليتشيك ريفت في البريد الإلكتروني الذي شاركه جوردون هدسون

بدأ الصدع بين بيل بيليتشيك وتوم برادي أكثر منطقية بالنسبة لمؤسس مؤسس رينجر بيل سيمونز بعد رؤية رسالة بريد إلكتروني إلى جوردون هدسون ، اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الذي يرجع إلى مدرب الأبطال السابقين ، الذي تم نشره في أعقاب مقابلة كارثية قامت بيليتشيك مع CBS.

ناقشها سيمونز في حلقة جديدة من عرضه ، “The Bill Simmons Podcast” ، هذا الأسبوع عندما رأى كيف شاهد Belichick دوره في زيادة تقييم باتريوت خلال فترة ولايته كمدرب رئيسي في نيو إنجلاند.

كانت Belichick في العناوين الرئيسية في أعقاب مقابلة “CBS Sunday Morning” المحرجة ، وخلال الجدل الذي تلا ذلك ، نشرت هدسون رسالة بريد إلكتروني من Belichick في محاولة للدفاع عنه ، بعد أن واجهت التدقيق المتزايد بسبب مشاركتها في شؤون Belichick.

ركزت غالبية المذكرة من Belichick إلى الأشخاص المشاركين في الترويج لكتابه الجديد على استراتيجية العلاقات العامة ، ولكن الخط المتعلق بزراعة الامتياز الذي يستحق بروزه على Simmons على ما يبدو يشرح “الكثير حول ما حدث” بين برادي و Belichick.

“كان الأمر دائمًا مثل ،” نحن في هذا معًا. لا يوجد رصيد “. لكن الشيء الائتماني كان جزءًا كبيرًا منه و (Jimmy) Garoppolo موجود هناك و (برادي) أفكر حقًا – لم أكن أرغب في ذلك. لكن من الواضح أن هناك الكثير من المتاعب “.

“أعتقد أن هذا أوضح لي حقًا لماذا لم ينتهي برادي (إعادة التوقيع) مع الوطنيين لأن ما كان الجميع يكتبون عنه ويقومون بموضوع الراديو الرياضي” من هو الأكثر مسؤولية عن كل Super Bowls: Belichick أو Brady؟ ” وكانت الجواب الصحيح دائمًا على حد سواء.

قام سيمونز بتخزين أن الآخر يجب أن يعتقد دائمًا أنهم فعلوا المزيد من أجل المنظمة.

وقال: “عندما قرأت تلك الفقرة (في البريد الإلكتروني) فكرت ،” رجل ، يجب أن يكون بيليتشيك غاضبًا جدًا عندما كان برادي كان في موسم تامبا حيث فاز باللقب. لأنه من الواضح أنه يعطي كل هذه الأشياء “.

لقد أثر كابوس العلاقات العامة التي تطورت منذ بث المقابلة على الطريقة التي ينظر بها الناس إلى المدرب السائد الحائز على Super Bowl.

أصبح Belichick و Hudson بعقب النكات على كل من SNL و John Mulaney’s Netflix Show.

وبحسب ما ورد جلب مدرب كرة القدم بجامعة نورث كارولينا الجديدة أيضًا أخصائي العلاقات العامة الخارجي.