يريد غاريت ويلسون أن تتألق كيمياء آرون رودجرز “عندما يكون الأمر مهمًا”

كان ثنائي آرون رودجرز-جاريت ويلسون هادئًا حتى الآن هذا الموسم.

في ثلاث مباريات، لدى ويلسون 15 حفل استقبال على 26 هدفًا لمسافة 150 ياردة وهبوط واحد بعد موسمين يزيد طولهما عن 1000 ياردة بدون رودجرز.

يقود الفريق في الساحات وحفلات الاستقبال، لكن الكيمياء بينهما لم تتألق بعد.

قال ويلسون يوم الجمعة عما إذا كان هو ورودجرز قد أصبحا أكثر انسجاما هذا الأسبوع قبل مباراة الأحد ضد برونكو على ملعب ميتلايف: “نعم، أشعر بذلك”. “لذا علينا أن نفعل ذلك يوم الأحد الآن. وذلك عندما يهم. إذا سألتني قبل مباراة الأسبوع الماضي، كنت أعتقد أننا كنا على نفس الصفحة. لذا، علينا أن نفعل ذلك يوم الأحد. هذا عندما يكون الأمر مهمًا.

يرجع جزء من بداية ويلسون الأقل تألقًا إلى مواجهة بعض أفضل الزوايا في الدوري في الأسابيع الأخيرة – لاريوس سنيد من فريق تايتنز وكريستيان جونزاليس من باتريوتس، جنبًا إلى جنب مع باتريك سورتين من دنفر يوم الأحد.

غالبًا ما كان ويلسون يتعاون بشكل مزدوج ضد الظهير العلوي جنبًا إلى جنب مع الأمان.

قال ويلسون: “نعم، كما تعلم، عندما ينظرون إليهم، يمكن أن يكون الأمر محبطًا”. “لكن علي أن أثق في أننا نعرف كيفية الرد على الجانب الآخر وهذا ما وجدناه. نعم، إنه أمر محبط بالتأكيد. أنا فخور بنفسي في تقديم المسرحيات وأشياء من هذا القبيل، والقيام بما أفعله. لكن إذا أرادوا أن ينظروا إليّ بتلك النظرة، فعلينا أن نتعامل مع الأمر بأفضل طريقة يمكننا التعامل معها. وهذا يعني أن الجانب الآخر من الملعب أقل من حيث العدد وعلينا الاستفادة من ذلك.

لقد فتح وجود ويلسون في الملعب فرصًا في لعبة الجري لـ Breece Hall والمبتدئ Braelon Allen، بالإضافة إلى المظهر الجديد لـ Allen Lazard وMike Williams وTyler Conklin.

بدا Lazard، الذي يبلغ طوله 148 ياردة وثلاثة هبوط، مجددًا تمامًا باعتباره الخيار رقم 2 على نطاق واسع مع مرور الأسابيع.

أضاف كل من كونكلين وويليامز 93 و 34 ياردة ضد باتريوتس، وقد صنع هول وألين ثنائيًا سريعًا متعدد الاستخدامات.

قال ويلسون إنه لا يزال “يحب” المنافسة ويعرف خطة Jets لاستهدافه عندما يُمنح فرصة فردية.

“إنها مجرد عملية، عليك أن تحاول أن تضعه في مواقف حيث يمكن أن يكون رقم واحد في التقدم، وهو أمر كثير، ثم تخلط بين المظهر، لذلك يتعين علينا، كما تعلمون، القيام بالكثير من وقال رودجرز عن ويلسون يوم الأربعاء: “أشياء لمنحه فرصة للتحرك، ونرغب في إيصال الكرة إليه مبكرًا، لكنها مجرد عملية”. “عليه أن يتحلى بالصبر، علينا أن نتحلى بالصبر، لا يمكننا إجباره”.

لم يتدرب CJ Mosely يوم الجمعة ولا يزال هناك شك في مشاركته في مباراة الأحد ضد برونكو.