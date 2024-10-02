يستضيف American Pickers فرانك فريتز ميتًا عن عمر يناهز 60 عامًا

ولد فرانك فريتز في دافنبورت، آيوا، وكان يحب التحف منذ سن مبكرة. قال فريتز لصحيفة موسكيجون كرونيكل في عام 2010: “كنت أقوم دائمًا بجمع الأشياء عندما كنت طفلاً. لقد كنت مفتشًا للحريق لمدة 25 عامًا، لذلك كنت أدخل إلى كل زاوية وركن في كل مبنى. كنت دائمًا أقوم بالاختيار – دائمًا أشتري وأبيع”. “

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التقى فريتز بمايك وولف في الصف الثامن. عندما أصبحوا بالغين، بدأوا في الاختيار معًا وأمضوا أربع سنوات في الترويج لفكرتهم لـ “American Pickers” قبل أن تلتقطها قناة History Channel في عام 2010. “من كان يحلم بأن نتشارك قمرة القيادة في شاحنة بضائع بيضاء أمام الملايين “من الأشخاص المهتمين بمغامراتنا” ، كتب وولف على إنستغرام. “قبل العرض، كنا ننطلق معًا إلى أماكن لم نكن نعلم بوجودها من قبل دون أي وجهة في ذهننا، بل مجرد شغف مشترك لاكتشاف شيء مثير للاهتمام وتاريخي.”

ومع نجاح البرنامج التلفزيوني، اختلف الصديقان القديمان، وكان هذا مجرد جزء من الحقيقة التي لا توصف عن طاقم عمل “American Pickers”. ولم يذكر فريتز، في مقابلة مع صحيفة صن عام 2021، السبب الدقيق للشجار بينهما، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بالغرور. وقال للمنفذ “العرض يميل نحوه بنسبة 1000 بالمائة”.

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