يستضيف American Pickers فرانك فريتز ميتًا عن عمر يناهز 60 عامًا

توفي فرانك فريتز، النجم السابق في البرنامج التلفزيوني “American Pickers” على قناة History Channel، وذلك بحسب ما ذكره شريكه في البطولة مايك وولف، الذي نشر عن الخسارة المأساوية على موقع Instagram. وكتب وولف: “بقلب مكسور، أشارككم جميعا وفاة فرانك الليلة الماضية”. توفي فريتز في 30 سبتمبر 2024. كان عمره 60 عامًا. ولم يكشف وولف عن سبب الوفاة لكنه قال إنه كان بجانب صديقه عندما توفي فريتز. وكان فريتز يعاني من مشاكل طبية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك السكتة الدماغية في يوليو 2022.
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غادر فريتز “American Pickers” في مارس 2020 بعد أكثر من عقد من الزمن بسبب جراحة في الظهر ومضاعفات مرتبطة بمرض كرون، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي. ولكن كان هناك أيضًا حديث عن خلاف بين الصديقين. كان فريتز وولف صديقين لسنوات قبل برنامجهما التلفزيوني الواقعي الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث سافرا عبر الولايات المتحدة بحثًا عن كنوز أثرية من هواة الجمع يمكنهم إعادة بيعها. تمكن الصديقان من حل مشكلاتهما وكان وولف يحاول إعادة فريتز إلى “American Pickers” قبل وفاة صديقه المفاجئة.
صداقة فريتز وولف طويلة الأمد
ولد فرانك فريتز في دافنبورت، آيوا، وكان يحب التحف منذ سن مبكرة. قال فريتز لصحيفة موسكيجون كرونيكل في عام 2010: “كنت أقوم دائمًا بجمع الأشياء عندما كنت طفلاً. لقد كنت مفتشًا للحريق لمدة 25 عامًا، لذلك كنت أدخل إلى كل زاوية وركن في كل مبنى. كنت دائمًا أقوم بالاختيار – دائمًا أشتري وأبيع”. “
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التقى فريتز بمايك وولف في الصف الثامن. عندما أصبحوا بالغين، بدأوا في الاختيار معًا وأمضوا أربع سنوات في الترويج لفكرتهم لـ “American Pickers” قبل أن تلتقطها قناة History Channel في عام 2010. “من كان يحلم بأن نتشارك قمرة القيادة في شاحنة بضائع بيضاء أمام الملايين “من الأشخاص المهتمين بمغامراتنا” ، كتب وولف على إنستغرام. “قبل العرض، كنا ننطلق معًا إلى أماكن لم نكن نعلم بوجودها من قبل دون أي وجهة في ذهننا، بل مجرد شغف مشترك لاكتشاف شيء مثير للاهتمام وتاريخي.”
ومع نجاح البرنامج التلفزيوني، اختلف الصديقان القديمان، وكان هذا مجرد جزء من الحقيقة التي لا توصف عن طاقم عمل “American Pickers”. ولم يذكر فريتز، في مقابلة مع صحيفة صن عام 2021، السبب الدقيق للشجار بينهما، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بالغرور. وقال للمنفذ “العرض يميل نحوه بنسبة 1000 بالمائة”.
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القضايا الطبية لفرانك فريتز
على مدى السنوات القليلة الماضية، تعامل فرانك فريتز مع عدد من قضايا الصحة والعافية. إلى جانب المشكلات المتعلقة بمرض كرون، الذي كان يعاني منه منذ حوالي 35 عامًا، وجراحة الظهر، دخل فريتز في علاج الكحول وأصبح رصينًا في وقت ظهوره الأخير في برنامج American Pickers. ربما كان خروجه من العرض مرتبطًا بهذا. وكتبت دانييل كولبي، إحدى أعضاء فريق American Pickers، في أغسطس 2021 على إنستغرام: “تسبب فرانك في الكثير من الألم لنفسه لدرجة أنه كان من الصعب مشاهدته”. “آمل حقًا أن يتلقى فرانك كل المساعدة التي يحتاجها ليصبح بصحة جيدة بعد سنوات من المرض.” كما خسر فريتز 65 رطلاً في هذا الوقت تقريبًا.
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في يوليو 2021، في وقت مقابلة صحيفة صن، بدا أن علاقة فرانك فريتز ومايك وولف قد انهارت تمامًا. وقال فريتز للصحيفة: “لم أتحدث مع مايك منذ عامين”. “كان يعلم أن ظهري كان متضرراً، لكنه لم يتصل بي ويسألني عن حالي. هذا هو الحال.” ولكن بحلول وقت إصابة فريتز بالسكتة الدماغية في العام التالي، كان الاثنان قد أصلحا صداقتهما. وكتب وولف: “أنا أحبك يا صديقي وسأفتقدك كثيرًا وأعرف أنك في مكان أفضل”.