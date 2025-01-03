يسخر المتلقي Ole Miss Juice Wells من مدرب ساوث كارولينا السابق مع الاحتفال بالهبوط

من الوقاحة أن نشير. لكن هذا لم يمنع شين بيمر يوم الثلاثاء. ولا أنطوان “جوس” ويلز جونيور يوم الخميس.

تعرض بيمر، المدرب الرئيسي لولاية كارولينا الجنوبية، لبعض الانتقادات الخطيرة بسبب سلوكه الهائج خلال Citrus Bowl يوم الثلاثاء عندما اضطر إلى إعاقته أثناء الإشارة إلى مدرب إلينوي بريت بيليما.

وكما لو أن خسارة فريق Gamecocks في تلك المباراة لم تكن مزعجة بدرجة كافية، فقد تم تذكير Beamer بثورته الفظيعة عندما قام Wells – المتلقي السابق، وهو الآن من Ole Miss Rebels – بتصيده أثناء احتفال الهبوط في Gator Bowl يوم الخميس .

كانت تحية ويلز المدببة أثناء تقييدها من قبل أحد زملائه في الفريق بعد هبوط 32 ياردة في الربع الأول من الفوز 52-20 على ديوك بمثابة رد واضح على الإصبع الغاضب الذي رفعه مدربه السابق قبل يومين.

خلال النصف الثاني من خسارتهم 21-17 أمام Fighting Illini، ظهر مدرب فريق Gamecocks في بث المباراة وهو يشير ويصرخ في Bielema.

كما أوضح بيمر بعد المباراة، فقد اعتقد أن بيليما كان يسخر منه وفريقه أثناء استراحة اللعب من خلال مد ذراعيه في إشارة الالتقاط العادل – وهي نفس الإشارة التي أطلقها أحد ركلات Gamecocks في وقت سابق من المباراة على الصيد العادل وهمية.

ألعاب السلطانية لا يهم؟؟ أخبر ذلك لشين بيمر وبريت بيليما انظر إلى ما يعنيه وعاء الجبن لهؤلاء الرجال pic.twitter.com/l3Y7gXNECn – رياضة بارستول (@barstoolsports) 31 ديسمبر 2024

لم يتقبل بيمر إيماءة بيليما بلطف وكان لا بد من منعه من النزول إلى الملعب من قبل عدد كبير من المدربين المساعدين.

لم يكن تقليد ويلز الذي لا يرحم يوم الخميس مفاجئًا جدًا بالنظر إلى أن المتلقي الواسع ومدربه السابق يشتركان في القليل من التاريخ غير المريح.

في نوفمبر 2024، قام بيمر بتظليل لاعب سابق لانتقاله من البرنامج في نهاية موسم 2023. وعلى الرغم من أن المدرب الرئيسي لم يذكر اسم Gamecock السابق، إلا أن الأمر لا يتطلب الكثير من العمل البوليسي لتحديد من كان يشير إليه.

“هناك لاعب ترك برنامجنا بعد الموسم الماضي، وأحد الأسباب التي أخبرني بها أنه سيغادر هو (لأنه لم يعتقد) أننا سنكون جيدين للغاية، وليس لدينا لاعب وسط”. وقال بيمر للصحفيين في 19 نوفمبر:

“حسنًا، إنه في مكان آخر الآن وهناك الكثير من الأشخاص الموجودين هنا وهم سعداء بوجودهم هنا.”

يمكننا أن نؤكد: العصير في الواقع سائب.@juicew3lls | #هوتيتودي pic.twitter.com/k7SGEkPTbk – أولي ملكة جمال كرة القدم (@OleMissFB) 3 يناير 2025

قبل الانتقال إلى Ole Miss للعب تحت قيادة مدرب أكثر اعتدالًا في Lane Kiffin، كان Wells واحدًا من أفضل مستقبلي Gamecocks

في عام 2022، قاد فريق الاستقبال في حفلات الاستقبال (69)، والساحات (928)، والهبوط (ستة).

بعد أن لعب ثلاث مباريات فقط في عام 2023 بسبب إصابة في القدم، انتقل إلى أكسفورد بولاية ميسوري.

ولكن هناك، وسط غرفة استقبال واسعة أكثر موهبة، كافح ويلز لاستعادة كل من الحصة المستهدفة والإنتاج الذي اكتسبه بصفته لاعبًا في شركة Gamecock.

أنهى عام 2024 بـ 27 حفل استقبال لمسافة 521 ياردة وخمسة هبوط.

كانت نتيجة 32 ياردة يوم الخميس هي هدفه الوحيد في المباراة على الرغم من تفكيك Ole Miss لدفاع ديوك.