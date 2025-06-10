يشجع عشاق ستيلرز على توقيع آرون رودجرز:

أربعة MVPs و 10 Pro Bowls وخاتم Super Bowl يتم إيلاءها – بعض عشاق Steelers غاضبون من وصول Aaron Rodgers.

تلقى توقيع بيتسبرغ على رودجرز حقيبة مختلطة من المراجعات في مدينة الصلب ، حيث أعرب العديد من المعجبين عن إحباطهم بسبب هذه الخطوة.

تراوحت المخاوف من عصر قورتربك (41) ، إلى الطبيعة قصيرة الأجل لعقد مدته عام واحد ، 13.6 مليون دولار ، إلى معتقداته المضادة للالتحاق.

“لا ، غير متفائل على الإطلاق” ، قال مشجع Lifelong Steelers Ron Stadler ، Jr. Jarrett Bell من USA اليوم. “أتمنى أن يكون قد تقاعد بالفعل. إنه يمتص”.

جاء مثال فيروسي على الإحباط من أحد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي صور نفسه يحترق قميصه مينكاه فيتزباتريك مع إعلان أنه “لن يكون من محبي ستيلرز مرة أخرى”.

وقالت المعجبين ، @GreencheckDegen على Tiktok: “قرر Yinz التقاط آرون رودجرز ، لا يمكنني القيام بذلك بعد الآن”. “أنت تستمر في قتلنا.”

واصل المروحة الرجوع إلى نجمة Trading Wideout George Pickens وفقدان جوستين فيلدز في وكالة حرة كأسباب أخرى لمغادرته من قاعدة المعجبين.

أخذ رجل الدفاع المخضرم كام هايوارد إلى X للرد على المروحة.

كتب هيوارد: “أولاً ، لماذا قميص مينكاه؟ هذا هو البونكر. ثانياً ، لماذا تحترق عندما يكون هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى ملابس”. “ثالثًا ، ستندم عليه !!”

كانت ردود الفعل الأخرى على الأخبار أقل تطرفًا ، لكن المشاعر تبقى: فصيل كبير من قاعدة المعجبين في بيتسبرغ أقل من سعداء بالتوقيع.

كتب أحد المعجبين على X. “هذا يبدو رخيصًا ويائسة.

آخر نُشر: “آمل أن يفشل في الجسدية. أنا لست من محبي هذا القرار.”

العديد من الردود بموجب إعلان ستيلرز عن توقيع رودجرز تحمل لهجة مماثلة ، تم خلطها مع مجموعة من الاستجابات الإيجابية.

في الموسم الماضي ، مر رودجرز بـ 28 لمس أرض و 3،897 ياردة مع الطائرات ، التي قطعته بعد الموسم.

سيكون لدى رودجرز فرصته الأولى لإثبات خطأ المشككين عندما يتولى ستيلرز نفس الطائرات – والحقول – في الأسبوع الأول في ملعب MetLife في 7 سبتمبر.