يشكك “آرون بون” في إحدى حركاته في اللعبة الأولى، لكن الأمر ليس كما تعتقد

لوس أنجلوس – بعد يوم من التخمين الخارجي في اللعبة الأولى، كان هناك قرار واحد تصارع معه آرون بون نفسه.

لم يكن يسحب جيريت كول بعد 88 رمية.

لم يكن الأمر يتعلق بإحضار نيستور كورتيس، الذي كان حديثًا من سلالة المثنية التي لم تسمح له باللعب منذ 18 سبتمبر، لمواجهة أفضل الضاربين في فريق دودجرز.

بدلاً من ذلك، سمح بون ببعض التفكير فيما إذا كان ينبغي عليه البقاء مع لوك ويفر لفترة أطول.

ذهب بون إلى أفضل ذراع له في الشوط الثامن يوم الجمعة ، مع التعادل في المركز الثالث ، وسجل ويفر هدفين لكنه سمح للجري بالتسجيل.

ثم قام بالتحرك عبر فريق دودجرز في الشوط التاسع وألقى 19 رمية في 1 ²/₃ أدوار.

“الأمر الأهم هو: هل أعيد ويف إلى هناك للحصول على جزء ثالث؟” تساءل بون عن نفسه بعد أن حقق فريق دودجرز مسكنات أقل في خسارة المباراة الأولى.

لكن مطالبة ويفر بالشوط الثالث على التل ربما أخرجه من اللعبة 2، والتي أصبحت خسارة 4-2 ولم يتم استخدام ويفر فيها.

تحول بون إلى Jake Cousins ​​للحصول على الجزء السفلي من طلب Dodgers، والذي لم ينجح عندما مشى Cousins ​​مع Gavin Lux وسمح بأغنية واحدة لتومي إيدمان.

ثم أحضر كورتيس، الذي تقاعد شوهي أوهتاني. ولكن بعد المشي المتعمد إلى Mookie Betts لتحميل القواعد، قام فريدي فريمان بالحفر في البطولات الأربع الكبرى.

لم يكن لدى بون أي مخاوف بشأن اللجوء إلى كورتيس، الذي شعر أن لديه فرصة أفضل للتغلب على أوهتاني من تيم هيل، الذي قدم 1¹/₃ أدوار خالية من الأهداف في خسارة المباراة الثانية يوم السبت.

كان بون أكثر مراوغة فيما يتعلق بقرار كول.

سمح لاعب النادي بالركض بأربع ضربات دون المشي في أكثر من ستة أدوار على 88 رمية.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

دخل إلى المركز السابع عندما تقدم على تيوسكار هيرنانديز بنتيجة 0-2 ثم لم يتمكن من القضاء عليه. بعد خطأين وثلاث كرات، انفرد هيرنانديز.

وفقًا لبون، أخبره ذلك الخفاش بأن كول قد انتهى.

قال بون: “بعد الضربة الطويلة هناك وتسلسل الضربات – الخمسة والستة التي سبقت ذلك – كنت أعلم أنني يجب أن أوصله إلى هناك”.

تحدث بون مع كول على التل قبل أن يستدعي كلاي هولمز، الذي ضرب ضربة واحدة، وسمح بضربة التضحية وجعل ويل سميث يخرج قبل أن يتولى تومي كانلي المسؤولية في لعبة فرضت ضرائب على لعبة يانكيز.

لكن بون قال إنه علم عندما توجه إلى كول أنه سيحل محل الرامي.

كيف عرف أن كول، العمود الفقري، قد انتهى؟

قال بون عن كول، الذي قال إنه يتمتع بصحة جيدة: “عليك فقط أن تصدق كلامي”.

اختار فريق يانكيز عدم تغيير تشكيلتهم.

واصل بون التدحرج بأمر تم ترتيبه للحصول على أفضل الضاربين لديه قدر الإمكان، مما ضحى ببعض التوازن.

ظل جيانكارلو ستانتون في المركز الرابع خلف الضارب الرئيسي جليبر توريس والضارب رقم 3 آرون جادج.

كان هناك ثلاثة لاعبين أيمن ضمن الضربات الأربعة الأولى، وكان أنتوني فولبي فقط هو الذي يمثل الخفافيش اليمنى في الفتحات الخمس الأخيرة.

كان مدير دودجرز ديف روبرتس قادرًا بشكل أكثر فعالية على الحصول على ميزة الفصيلة.

حل اليساري أنتوني باندا محل يوشينوبو ياماموتو في المركز السابع بعد تقاعد ياماموتو من ستانتون.

تسبب باندا في انطلاقة من Jazz Chisholm Jr. وضرب أنتوني ريزو قبل أن يطير فولبي.

سوف يقوم لويس جيل بعرض اللعبة 4 ضد ما يشبه لعبة دودجرز.

أعلن The Dodgers أن ووكر بوهلر سيواجه كلارك شميدت في اللعبة الثالثة.

اختيار Buehler يعني أنه من المحتمل أن يبدأ اللعبة السابعة.

حصل القاضي على لقب أفضل لاعب في العام وأفضل لاعب في AL في الاقتراع لجوائز اختيار اللاعبين لعام 2024 – وهي الجوائز الوحيدة التي يتم فيها اختيار اللاعبين من قبل أقرانهم.

تغلب القاضي على المتأهلين للتصفيات النهائية شوهي أوهتاني وبوبي ويت جونيور.