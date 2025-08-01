يشمل منشور LeBron James ‘Fiery Instagram

حصل ليبرون جيمس على بعض الأشياء من صدره في منشور جديد على Instagram يوم الخميس.

حذر نجم ليكرز ، الذي كان في مركز التجارة في هذا الموسم ، من تقديره بينما لا يزال يلعب.

وشملت لقطة له يعمل أمام علامة كليبرز ، والتي رفعت بعض الحواجب من المعجبين.

“قل ما تريد ، لكنك من المؤكد أنك لن تكون قادرًا على القول إنني لم أضع العمل !! 👑 ،” كتب جيمس ، 40 عامًا. “سنرى ما يحدث عندما لم أعد موجودًا. رجل و هذا shhhhhh.”

أكدت مجموعة Klutch Sports Group ، وهي الوكالة التي تدير جيمس ، على USA Today أن الصورة قد التقطت في مكاتبها في Playa Vista ، التي تقع في منشأة تدريب كليبرز القديمة.

يستخدم Klutch منشأة لاعبيها للتدريب في لوس أنجلوس ولم يغيروا بعد لافتات كليبرز.

تأتي هذه الدراما الأخيرة بعد أن عمل جيمس في منشأة تدريب كافالييرز في وقت سابق من هذا الصيف.

ورد جيمس على الطنانة في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث كتب على X ، “أنا أعيش هنا لا يزال وأتدرب كل صيف”.

يشاع أن جيمس ، الذي سيبلغ من العمر 41 عامًا في ديسمبر ، يريد الخروج من ليكرز بعد أن أصدر وكيله ، ريتش بول ، بيانًا مبهجًا فيما يتعلق بنجم All-Star الذي يقبل 21 مرة بقيمة 52.6 مليون دولار أشار إلى بناء قائمة بطولة.

سيحتفل 2025-26 بموسم جيمس 23 في الدوري الاميركي للمحترفين ، ولديه شرط بدون تجارة في عقده.

لا يبدو هداف الدوري الاميركي للمحترفين على مر العصور على مراحله ، حيث نصحه بولس بالاستمتاع بصيفه.

شوهد جيمس بحفلات في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي مع زوجته سافانا جيمس وشريكه في العمل مافريك كارتر.

وقال بول لـ ESPN الشهر الماضي: “يريد ليبرون التنافس على بطولة”. “إنه يعلم أن ليكرز يبنيون للمستقبل. إنه يدرك ذلك ، لكنه يقدر فرصة واقعية للفوز بكل شيء. نحن نقدر للغاية الشراكة التي مررنا بها لمدة ثماني سنوات مع جيني (Buss) وروب (Pelinka) ونفكر في Lakers كجزء مهم من حياته المهنية.

“نحن نتفهم الصعوبة في الفوز الآن أثناء التحضير للمستقبل. نريد تقييم ما هو أفضل لليبرون في هذه المرحلة من حياته وحياته المهنية. إنه يريد أن يجعل كل موسم قد تركه ، ويفهم ليكرز ذلك ، ويدعم ما هو أفضل بالنسبة له.”