يصر خوان سوتو وسكوت بوراس على أن يانكيز لم تكن المنافسة الوحيدة لميتس

لم يكن ميتس على يانكيز.

لقد تفوق فريق ميتس على أربعة من الخاطبين الآخرين، الذين كانوا جميعهم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على خوان سوتو، أصر لاعب الدفاع النجم ووكيله ذو النفوذ الكبير، سكوت بوراس.

على الرغم من أن فريق يانكيز كان يُنظر إليه على أنه المنافسة الرئيسية لميتس لأن سوتو كان قد أمضى للتو موسمًا في ذا برونكس وساعدهم في الوصول إلى بطولة العالم، إلا أن الثنائي روى قصة مختلفة يوم الخميس.

قال سوتو عن فريق يانكيز خلال مؤتمره الصحفي التمهيدي بصفته Met: “أشعر أنهم فعلوا كل ما في وسعهم لمساعدتي وإعادتي”. “لكن كان لدي أربعة فرق أخرى تفعل الشيء نفسه وتحاول أن تجعلني أشعر بالراحة. في نهاية اليوم، نظرنا إلى كل شيء ونظرنا إلى ما تريد الفرق الأخرى القيام به على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، وأعتقد أن لدينا أفضل فرصة للقيام بذلك هنا.

أكد سوتو أنه استمتع بموسمه بصفته يانكي، ولم يكن الأمر ليحدث فرقًا لو تغلبوا على دودجرز في بطولة العالم بدلاً من الخسارة أمامهم في خمس مباريات.

ولم يؤثر ذلك على قراره.

لقد جعل الأمر يبدو كما لو كان ما فعله فريق ميتس ليجعله يشعر بالراحة وليس ما لم يفعله فريق يانكيز.

ومع ذلك، قال سوتو إنه لم يتحدث مع أي من زملائه السابقين في فريق يانكيز منذ انتهاء الموسم.

من الواضح أنه يؤمن برؤية المالك الملياردير ستيف كوهين لميتس والجو العائلي الذي خلقه الفريق.

وقد لاحظ سوتو، البالغ من العمر 26 عامًا، العلاقات التي أقامها كوهين وزوجته أليكس مع اللاعبين وعائلاتهم.

وعقد سوتو اجتماعا في قصر كوهين في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، بينما التقت به الفرق الأخرى في أحد الفنادق.

يتضمن عقد سوتو الذي تبلغ قيمته 765 مليون دولار لمدة 15 عامًا جناحًا فاخرًا مجانيًا، والذي كان بمثابة ميزة لم يشملها يانكيز.

قال سوتو عن كوهين: “أشعر أن هذا كان أمرًا رائعًا حقًا”. “لقد كانت واحدة من أكبر الأشياء.”

العائلة مهمة لسوتو.

وقال بوراس مازحا إنه يطلق على المجموعة اسم “محكمة سوتو العليا”.

ومن بينهم العديد من أعمامه وأمه وأبيه وأخيه وأخته وغيرهم.

لقد اتخذوا القرار معًا.

كان لدى سوتو أكثر من 30 فردًا من عائلته في سيتي فيلد يوم الخميس.

كانت هناك قائمة طعام دومينيكانية تتضمن بيرنيل وكارني أسادا ومادوروس والأرز والفاصوليا والكروس في نادي بيازا للاحتفالات.

قال سوتو، في إشارة إلى فريق ميتس: “إنهم يتحدثون دائمًا عن العائلة، ويتحدثون دائمًا عن البقاء معًا، وهذا أحد الأشياء التي فتحت عيني”، في إشارة إلى فريق ميتس. “وعندها بدأت أفكر في كل الحب الذي يمكن أن يقدموه لي ولعائلتي. وهذا أحد الأشياء التي أثارت إعجابي أكثر، كيف سيعاملون الآخرين من حولي ومع عائلتي.

قال بوراس دون سابق إنذار إن التقرير الذي أفاد بأنه دعا فريق يانكيز بفرصة مطابقة صفقة ميتس أو التغلب عليها كان غير دقيق.

جاء الأمر إلى سوتو لاتخاذ قرار بشأن ميتس.

“صعد فريق نيويورك يانكيز في هذه المفاوضات. قال بوراس: لقد فعلوا ذلك. “لقد جعلوا أنفسهم معروفين حقًا في هذه العملية. كان الأمر يتعلق حقًا بما شعر به (سوتو وعائلته) داخليًا أنه الأفضل على المدى الطويل.

وأضاف الوكيل: “عندما تكون في حفل زفاف، لا تتحدث عن وصيفات الشرف”. “أنا لست هنا لأتحدث عن السبب أو لماذا لا. كل ما أعرفه هو أنني كنت أنتظر وقتًا طويلاً حتى يرسل لي خوان والمجموعة إشارة حول من يمكنني إنهاء العمل معه والعمل على التفاصيل النهائية، وقد فعل ذلك أخيرًا.