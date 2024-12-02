يصل نيكس إلى مركز الصدارة في الموسم بثلاثة أرباع مع إمكانية واضحة

وصل نيكس إلى المركز الثالث في موسم كرة السلة ليلة الأحد، وإذا أرادوا الاحتفال بهذه المناسبة، فلن يتمكنوا من طلب جائزة أفضل. في الوقت الحالي، يعتبر فريق البجع المسكين هو لعبة العودة للوطن المفضلة لدى الجميع، حيث يرتدي زيون ويليامسون وبراندون إنجرام السترات الصوفية ويربطان قائمة المصابين.

في الكلية، يطلقون على هذه الألعاب اسم “ألعاب الشراء”، وهي المكاسب المضمنة التي تنفق البرامج الكبرى من أجلها أموالاً جيدة من أجل رش الجدول الزمني بالهدايا (على الرغم من أن فيلانوفا قد تطالب باسترداد أموالها من كولومبيا ليونز).

ما مدى سوء الأمر؟

مع بقاء 9 دقائق وثانيتين على النهاية، أفرغ توم ثيبودو مقعده. إذا كنت تتابع نيكس، فأنت تعرف كم هي مناسبة استثنائية. اللاعبون الأساسيون الذين بدأوا الربع الرابع على مقاعد البدلاء بقوا هناك. أولئك الذين كانوا في ثلاث دقائق من بداية الربع حولوا رصيد هذا 118-85 إلى الاحتياطيات.