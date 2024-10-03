يظل بريت باتي جاهزًا في حالة وصول تسديدة ميتس بعد انتهاء الموسم

ميلووكي – بريت باتي جاهز إذا احتاجه فريق ميتس، ولكن بخلاف ذلك فهو راضٍ عن لعب دور المشجع في فترة ما بعد الموسم.

كان رجل القاعدة الثالث، وهو عضو في فرقة سيارات الأجرة، يسافر مع الفريق واحتفل بانتصار ما بعد الموسم يوم الاثنين في أتلانتا.

لكن لم تتم إضافة Baty إلى قائمة سلسلة Wild Card.

يمكن للقوائم تغيير كل جولة ما بعد الموسم، وترك باتي في اللعب إذا تقدم فريق Mets إلى سلسلة Division.

خسر فريق ميتس 5-3 أمام برورز في المباراة الثانية يوم الأربعاء، تاركًا أفضل سلسلة من 3 سلاسل متعادلة 1-1.

وقال باتي: “إن مجرد العودة إلى هنا يعني الكثير بالتأكيد، وأن أضع نفسي في مكان ربما يكون من الممكن أن أحدث فيه تأثيرًا”. “أنا فخور حقًا بالرجال وبالعمل الذي قاموا به هذا العام.”

بدأ باتي الموسم بصفته ثالث لاعب أساسي في فريق ميتس، ولكن بعد معاناته المبكرة، استدعى الفريق مارك فينتوس، الذي قضى عامًا متميزًا في هذا المنصب.

عاد باتي إلى Triple-A سيراكيوز وأنتج .854 OPS في 62 مباراة.

كان باتي مرشحًا للاستدعاء في الأول من سبتمبر، لكنه أصيب بكسر في إصبع السبابة اليسرى عندما أصيب بملعب في أواخر أغسطس.

كانت الإشارة الأولية هي أن باتي سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم، لكنه عاد خلال الأسبوع الأخير من موسم سيراكيوز.

وقال باتي: “لقد وضعوا الأمر لي وقالوا لي إذا ضغطت على نفسي، فقد أعطي نفسي فرصة للمساعدة في فترة ما بعد الموسم”. “كنت كل شيء من أجل ذلك. لقد دفعته للتو واستجبت بشكل جيد وها أنا ذا.

قال المدير كارلوس ميندوزا إنه لا يقوم بالتحقق من ظهر فرانسيسكو ليندور بنفس القدر كما كان في الأسبوع الماضي عندما تمت إزالة نقطة التوقف القصيرة من التشكيلة ومحاولة العودة.

قال ميندوزا: “علينا فقط أن نبقي الأمر على هذا النحو”. “المدربون يقومون بعمل جحيم. إنه يقوم بعمل رائع، ويستثمر الوقت هناك ويتأكد من أنه يحتاج إلى القيام بكل ما يلزم ليكون متاحًا لنا، وهو يفعل ذلك.

خاض فرانسيسكو ألفاريز سلسلة صعبة ضد فريق برورز في نهاية الأسبوع الماضي حيث طرد سارقي القاعدة (كان فريق برورز 5 مقابل 5 ضده يوم الجمعة الماضي).

لكن فريق Brewers لم يحاول إنشاء قاعدة مسروقة في اللعبة الأولى من هذه السلسلة. الأربعاء نجح ألفاريز في تثبيت غاريت ميتشل في المركز الثاني في محاولة السرقة الوحيدة التي قام بها فريق برويرز في تلك الليلة.

تم سؤال ماسك Mets قبل المباراة عما إذا كان هناك مفتاح للتحكم في Brewers على القواعد.

قال ألفاريز: “أعتقد حقًا أن المفتاح هو الرماة، يجب أن يكونوا أسرع قليلاً”. “عليهم تغيير الإيقاع في كل ملعب وجعلهم يشعرون بعدم الارتياح في القواعد.”