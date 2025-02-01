يعتبر Mets Braying Pete Alonso مرتفعًا من احتياجات قاعدة المعجبين العاطفية

رياضة
يعتبر Mets Braying Pete Alonso مرتفعًا من احتياجات قاعدة المعجبين العاطفية

لا أستطيع التخلص من الفكر. لمشاركتها ، سأضطر إلى تذكيرك بـ “القطع الصعبة” – قبل 15 عامًا.

كان ذلك معسكرًا تدريبيًا للطائرات ، حيث كان الخط في الحلقات هو تعليق Darrelle Revis – سوف يتم توقيعه في الوقت المناسب لمباراة الموسم. كانت الطائرات تخسر بعض الطنانة في الخروج من بطولة البطولة المفاجئة إلى لعبة بطولة الاتحاد الآسيوي تحت قيادة مدرب السنة الأولى ريكس ريان. كان المشجعون محصورين على أن المالك وودي جونسون ثم لم يتمكن جنرال موتورز مايك تانينبوم من الحصول على واحدة من أفضل مسودات في تاريخ الفريق.

بعد ذلك ، مع انخفاض الحلقة الأخيرة ، ذكرت Tannenbaum الرغبة في تجربة مفهوم أخير ، وسرعان ما كان هناك اتفاق. كان Revis في اليوم التالي يصل إلى مجمع Jets ويأتي إلى الميدان في ملابس مدنية حيث كانت الممارسة تختتم. أشعت العلم الباحث عندما تمسك ريفيس بيده مع اللاعبين الآخرين وقال ، في ثلاثة ، الطائرات – “واحد ، اثنان ثلاثة … الطائرات!” تتلاشى إلى الأسود.

كان يثير. ارتفاع عاطفي للمنظمة التي رفعت قاعدة المروحة. ذهب الطائرات إلى موسمها على تلك الموجة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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