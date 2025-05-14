يعد جذب الطيور والنحل أسهل عند زراعة هذا النبات المنتجة للتوت الذي يحبونه

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هل أنت بيردر من الفناء الخلفي المتعطش الذي يعجل أيضًا بالفوضى؟ من المحتمل أن تبحث عن طرق لإحضار المزيد من الطيور إلى فناء الخاص بك والتي لا تشمل بذور الطيور في جميع أنحاء العشب. أو ربما تحتاج إلى المزيد من النحل لزيارة حديقة الخضروات الخاصة بك لتلقيح كرمة الخيار بسرعة تجاوزت تعريشة. اتضح أن النباتات الأصلية التي تعد مثالية لجلب الطيور إلى فناءك مع التوت اللذيذ والمأوى في كثير من الأحيان تفاخرة التي تجذب النحل أيضًا. أحد هذه النباتات هو الجاموس الفضي ، وهي شجيرة أصلية تجذب نحل العسل (والمكافأة ، النحل الغامض) إلى الفناء الخاص بك مع أزهارها المليئة بالحبوب والطيور مع التوت الأزرق والغثيان اللذيذة والخطبة المثالية للإعداد بأمان.
Silver Buffaloberry (Shepherdia argentea) هي موطنها غرب الولايات المتحدة ، ومثل النباتات الأصلية الأخرى ، تقدم الكثير من الفوائد للطيور الأصلية. النمو الذي يشبه الغابة والفروع الشائكة يضيء الطيور وأعشاشها وفروعها من الحيوانات المفترسة. الطيور ، من الطيور المغردة إلى الحادة الحادة التيل ، على وجه الخصوص ، تعتمد على التوت من أجل الطعام. تحتاج إلى كل من شجرة بوفالوبيري الفضية من الذكور والإناث لإنتاج التوت. ضع هذه الحقيقة في الاعتبار إذا كنت تعيش في منطقة خالية من هذه الشجيرات في البرية أو على الخصائص المجاورة. هذه الشجيرة المتساقطة هاردي مثالية أيضًا للبستانيين الذين يرغبون في بدء حديقة ملقحة. يتم رسم النحل ، من النحل العسل إلى Bumblebees إلى النحل الأصلي ، إلى الزهور الذكور الصفراء الواضحة. في الواقع ، فإنه يضم قيمة خاصة لمجتمع Xerces لتعيين النحل الأصلي. لاحظ أنه يجب ألا تزرع هذه الشجيرة بالقرب من البركة ؛ السابونين في التوت ، رغم أنها غير ضارة نسبيا للثدييات (بما في ذلك البشر) ، سامة للأسماك.
كيفية الحصول على شجيرة بوفالوبيري الفضة
الآن بعد أن عرفت لماذا يهبط بوفالوبيري الفضية بانتظام في قوائم من أفضل الشجيرات التي ستجذب الطيور إلى الفناء الخاص بك لمشاهد الريش الممتعة (ناهيك عن إمكاناتها المتعلقة بالنحل) ، فقد حان الوقت لجعل يديك على واحد. الحضانة المحلية أو الوطنية المتخصصة في النباتات الأصلية هي أفضل رهان لك للعثور على مصانع حية ، أو اطلب من جمعية النباتات الأصلية المحلية مشورة الشراء. على الرغم من أن زراعة عصارة الجاموس الفضية التي يتم نشرها من قصاصات تعمل بشكل أفضل ، إلا أنه يمكنك أيضًا زراعة شجيرة من بذور المعالجة (المعالجة). حزمة مكونة من 100 CZ متجر للحبوب الفضية بذور بوفالوبيري للزراعة تكاليف حوالي 10 دولارات. زرع البذور مباشرة في حديقتك في سبتمبر في ثقوب نصف عمق. لاحظ ، مع ذلك ، أنه في البرية ، نادراً ما تنبت البذور التي تشتت من قبل الطيور التي تأكل التوت.
زرع الجاموس الفضي في الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي في أي نوع من التربة. هذه الشجيرة الجميلة قد تحسن التربة الخاصة بك ؛ حصيرة من جذور الجذور تعمل على إصلاح النيتروجين وتستقر الأرض. سوف يتسامح Buffaloberry الفضي كثيرًا من البرد – وصولاً إلى منطقة الصلابة 2 ، في الواقع – ويبقى نوبات الجفاف بسهولة. يمكن أن تصل إلى ارتفاعات 20 قدمًا في أفضل الظروف ، مما يجعلها الشجيرة المثالية لرياح الرياح أو الحواجز أو الحدود أو التحوطات. على الرغم من أن Buffaloberry Silver قد يبدو بمثابة إضافة مثالية إلى الفناء الخلفي الخاص بك ، فإن المصنع لا يخلو من بعض الجوانب السلبية البارزة. قد تكون فروعها المغطاة بالشوكة غير آمنة للأطفال أو الحيوانات الأليفة أو البستانيين غير القفاز. وعلى الرغم من كونه نباتًا أصليًا ، فإن الفضة بوفالوبيري تنمو المصاصون المتجذرين الذين سيتولىون بسرعة إذا تركوا للنمو.