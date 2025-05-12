يعرض ريك باري مساعدة ميتشل روبنسون مع الإصلاح السفلي لمشكلاته الحرة في نيكس

إن عراب “الجدة” الحرة لديه اقتراح لميتشل روبنسون: اسمحوا لي أن أصلح مشكلتك.

شاهد ريك باري ، قاعة مشاهير الدوري الاميركي للمحترفين ، حوادث روبنسون يوم السبت مع الإحباط والثقة في أنه قادر على جعل مركز نيكس يطلق النار بنسبة 75 في المائة من خلال الانتقال.

وقال باري في مقابلة مع The Post: “إنه لأمر مجنون. إنه لأمر محزن للغاية أن يكون الرجال سيئًا للغاية وليسوا ماهرون في أسهل جزء من اللعبة – الجزء الوحيد من اللعبة حيث لا يحاول أحد أن يمنعك من ما يفترض أن تفعله”. “إنه لا معنى له … … الرميات الحرة هي جزء مهم من اللعبة. إنه لأمر محزن. إنه بالتأكيد مرشح بالنسبة لي (لإطلاق النار تحت).

يقوم روبنسون في الواقع بإطلاق النار على 29 في المائة في التصفيات وتم تخطيطه من الأرضية من خلال استراتيجية “Hack-A-Mitch” في بوسطن. في المباراة 3 يوم السبت ، قام روبنسون بتحويل أربع من محاولات رمية حرة في المباراة ، وسجل 19 دقيقة فقط على الرغم من كونه حضورًا إيجابيًا لنيكس.