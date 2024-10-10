يفتتح لاعب رينجرز إيجور شيستيركين موسم العقود بطريقة مثيرة للإعجاب:

بيتسبرغ – كان الأمر كله يتعلق بالأرقام الخاصة بإيجور شيستيركين ورينجرز في الأيام الأخيرة، ولكن في ليلة الأربعاء، كان الرقم الوحيد المهم هو الصفر.

تغلب شيستيركين ورينجرز على البطاريق بنتيجة 6-0 في المباراة الافتتاحية للموسم ليلة الأربعاء في ملعب PPG Paints Arena، حيث نجح النجم الروسي في التصدي لـ 29 كرة في المباراة الأولى لما أصبح رسميًا موسم العقد بالنسبة له.

كما كان متوقعًا، لم يكن لدى شيستيركين أي اهتمام بالتعليق على الصفقة التي تبلغ قيمتها 88 مليون دولار والتي تبلغ مدتها ثماني سنوات والتي رفضها قبل ليلة الافتتاح – أو أي شيء آخر يتعلق بوضع عقده.

وقال: “لا أريد أن أتحدث عن عقدي”. “إذا أردت يمكننا التحدث عن فريقنا. لقد لعبنا مباراة جيدة حقًا اليوم. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، يمكننا التحدث عن (المبتدئ فيكتور) مانشيني، وهدف (أليكسيس لافرينير)، أو أي شيء تريده.

احتاج الرينجرز إلى أن يقف Shesterkin شامخًا خلال حصار صغير في الإطار الافتتاحي، حيث أُجبر خلاله على القيام بـ 10 تصديات لإبقاء طيور البطريق خارج اللوحة.

قال المدرب بيتر لافيوليت عن أداء شيستيركين في أول 20 دقيقة: “إنه أمر جيد، هناك بالتأكيد أشياء يمكننا النظر إليها”. “هناك مجالات يمكننا تحسينها، لكنه كان هناك. لقد بدا وكأنه يرى الأمر جيدًا ويسيطر بشكل كامل على المباراة.

وعلم مانشيني بعد ظهر يوم الاثنين من الرئيس والمدير العام كريس دروري أنه سيخرج الفريق من المعسكر التدريبي.

تبع ذلك محادثة مع لافيوليت، الذي أشاد بأداء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في فترة ما قبل الموسم.

بينغ، بانغ، بوم – وكان مانشيني يأخذ دوره الصاعد على الجليد في ملعب بي بي جي بينتس أرينا قبل أن يشارك لأول مرة في دوري الهوكي الوطني في تشكيلة رينجرز ليلة الأربعاء.

وقال مانشيني عندما اكتشف انضمامه للفريق: “لم أستطع مسح الابتسامة عن وجهي”. “من الواضح أن هذا هو الشيء الذي كنت تعمل من أجله منذ أن كنت طفلاً صغيراً. من دواعي سروري أن أكون هنا، لكنك تعلم أن هذه هي البداية فقط. تريد أن تكون هذه مجرد البداية.

شارك رايان ليندغرين، الذي تم وضعه في الاحتياط المصاب بإصابة في الجزء العلوي من الجسم، في التزلج الصباحي يوم الأربعاء مرتديًا قميصًا أخضر غير ملامس ودرعًا كاملاً للوجه.

قال لافيوليت: “إنها ليلة الافتتاح، إذا كان هناك شخص قادر على التدرب معنا، فإننا نريده أن يتدرب معنا بدلاً من البقاء في الخلف”. “إنه لأمر رائع أن يكون هناك. إنه يعيده إلى الشعور بالممارسة. هذه هي بداية عملية رحلة العودة.”

على الرغم من كونه احتياطيًا مصابًا لفترة طويلة، فقد رافق جيمي فيسي أيضًا فريق رينجرز إلى بيتسبرغ.

لم تكن هناك مفاجآت فيما يتعلق بوحدات تشغيل الطاقة في ليلة الافتتاح.

ضمت المجموعة الأولى آدم فوكس، وكريس كريدر، وميكا زيبانيجاد، وأرتيمي بانارين، وفنسنت تروشيك، بينما ضمت المجموعة الثانية كاندريه ميلر، ورايلي سميث، وكابو كاكو، وألكسيس لافرينير، وفيليب تشيتيل.

في حين أن اللعب القوي ذهب 0 مقابل 2 ليلة الأربعاء، فإن ركلة الجزاء القاتلة لرينجرز صدت جميع فرص بيتسبرغ الثلاث.