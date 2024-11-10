يفجر سكان الجزيرة الرصاص ويضيعون بطولات إيليا سوروكين في الخسارة أمام الشياطين

بالنسبة لكل ما حدث لسكان الجزيرة في هذا الموسم الذي مضى عليه شهر، هناك شيء واحد سار بشكل لا لبس فيه وصحيح تمامًا. هذا هو ايليا سوروكين.

لفترتين ليلة السبت، حمل حارس المرمى سكان الجزيرة مرة أخرى.

وبعد ذلك في وقت متأخر من الشوط الثالث – مع أن المباراة على ما يبدو في متناول اليد – انهار سكان الجزيرة، وتقدموا بهدفين وخسروا أمام الشياطين 4-3 بعد أن تعادل ستيفان نويسن المباراة في وقت متأخر من اللائحة وفاز جاك هيوز بها في الوقت الإضافي.

لقد أمضوا معظم هذه الليلة تحت نيران كثيفة من تشكيلة الشياطين الماهرة والموهوبة منذ بداية هذه المباراة، وهم يكافحون من أجل امتلاك قرص الصولجان وهم في الغالب سعداء بإبقاء المطورين في الخارج.

قد لا تكون هذه هي الطريقة التي يفضلون اللعب بها، لكنها لا تختلف تمامًا عن الطريقة التي أثبتوا بها أنفسهم في الفوز بأربعة من أصل خمسة على الرغم من خروج خمسة لاعبين أساسيين من التشكيلة بسبب الإصابة.

وإلى حد ما، فهي استراتيجية ضرورية.

ومع ذلك، ليس إلى الحد الذي تم تطويقهم فيه يوم السبت، الأمر الذي تطلب عمليات إنقاذ متكررة من حارس المرمى، بما في ذلك دخول سوروكين في الانقسامات لإيقاف هيوز في وقت متأخر من الشوط الثاني بعد دوران غير مبرر من جرانت هوتون في عمق المنطقة.

سمح ذلك لسكان الجزيرة بالوصول إلى الشوط الثالث متعادلين على الرغم من سير اللعب في الاتجاه الخاطئ طوال الليل تقريبًا، وبدا كما لو أنهم أعدوا أنفسهم لتحقيق النصر.

كسر دينيس تشولوفسكي الجمود، حيث تجول في الفتحة وقام بالتقاط تمريرة سيمون هولمستروم عند علامة 10:29 من الدقيقة الثالثة ليجعل النتيجة 2-1.

كانت هذه هي النقطة الثانية لهولمستروم في المباراة – أول مباراة له متعددة النقاط هذا الموسم – وفتحت البوابات من هناك. جعل بروك نيلسون النتيجة 3-1 بعد دقيقتين فقط، وأنهى تمريرة كايل بالمييري من الاندفاع.

ويبدو أن سكان الجزيرة قد نجوا من الفترتين الأوليين من أجل الازدهار في الفترة الثالثة.

لكن هذا لم يعني نهاية الشياطين، حيث سجل داوسون ميرسر تمريرة كوتر المركزية مع بقاء 4:27 في التنظيم.

كما أصبح التوقع عمليًا عندما يلعب هذان الفريقان، تعادل الشياطين في مباراة التزلج بنتيجة ستة مقابل خمسة عندما قام Noesen بتسديد الكرة من Hutton وداخلها.

أخيرًا في الوقت الإضافي، تخلف هيوز عن سكان الجزيرة بعيدًا عن الاندفاع وأرسل الكرة في مرمى سوروكين لإكمال فوضى الخسارة.

على الرغم من الضغط المستمر من نيوجيرسي في الفترة الأولى، سجل هولمستروم الهدف الأول ليمنح سكان الجزيرة التقدم 1-0، وأنهى تمريرة كايل ماكلين المثالية بالبوصة من خلال الالتفاف حول جاكوب ماركستروم.

ومع ذلك، فإن تقدم فريق Islanders كذب سير المباراة الذي أدى إلى استدعاء Sorokin إلى اللعب بشكل منتظم، حيث قام بالتصدي بشكل رئيسي لفرصة سريعة من Nico Hischier ونصيحة Noesen على وجه الخصوص.

تعرض سوروكين للضرب أخيرًا على يد شقيق هيوز الأكبر بعد 40 ثانية من لعب قوة الشيطان، حيث أطلق هيوز لقطة من الدائرة اليسرى التي تغلبت عليه عبر حركة المرور 5:57 في الثانية.

يبدو أن سكان الجزيرة، الذين يحاولون جعل الأمر يعمل على نصف دفاعهم، لم يتمكنوا أبدًا من وضع أقدامهم في مواجهة مجموعة هجومية عميقة ومهرة، حيث بدا الزوجان المؤقتان من هوتون وتشولوسكي على وجه الخصوص خارج عنصرهما.

بقدر ما كان ظهور أشعيا جورج بمثابة نسمة من الهواء المنعش للخط الأزرق، فمن حقائق الحياة أن الفريق الذي يفتقد خمسة لاعبين أساسيين وثلاثة من مدافعيه سيكافح من أجل إخلاء المنطقة في بعض الليالي.

هذا لا يجعل الأمر عذرًا، خاصة عندما يتم الاتصال بحارس المرمى كما حدث مع سوروكين يوم السبت.