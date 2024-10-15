يقدم كارلوس رودون ما وعد به في بداية ALCS المثالية لفريق يانكيز

رياضة
يقدم كارلوس رودون ما وعد به في بداية ALCS المثالية لفريق يانكيز

ترك كارلوس رودون مشاعره في المنزل وسلم الجوهرة التي يحتاجها يانكيز لفتح ALCS.

قدم رودون ستة جولات رائعة من جولة واحدة حيث تفوق فريق يانكيز على فريق Guardians ليحقق فوزًا بنتيجة 5-2 في المباراة الأولى من ALCS.

ضرب رودون تسعة ضربات بعد أن وعد بتجنب الانفجارات التي تخللت بداية ALDS المخيبة للآمال ضد العائلة المالكة.

ضرب فريق يانكيز أولاً بجولة منفردة لخوان سوتو على أرضه ثم أضافوا ثلاثة أشواط على ملاعب برية وذبابة آرون جادج.

واجه جيانكارلو ستانتون الجولة الأخيرة بسباق وحشي على أرضه إلى الميدان الأيسر في الشوط السابع.

حصل Luke Weaver على آخر ستة نقاط بعد أن سمح Tim Hill لثلاثة لاعبين أساسيين على التوالي بفتح الشوط الثامن.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

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