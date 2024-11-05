يقدم لاعب نيتس نيك كلاكستون سببًا للتفاؤل في البداية الأولى للموسم

حصل نيك كلاكستون أخيرًا على بدايته الأولى للموسم، بعد أن غاب عن الموسم التحضيري بأكمله. وبدا مثله في الفوز 106-104 على ممفيس.

“فقط الجهد والتنفيذ والعزيمة. قال كلاكستون: “لقد كانت مباراة رائعة”. “لقد قاتلنا، وكان الأمر سريعًا، وكان ممتعًا. لقد كان فوزًا جيدًا”.

سجل مركز نتس 10 نقاط في 5 من 8 تسديدات – بما في ذلك الارتداد والقيادة من الساحل إلى الساحل. لقد أمسك بثمانية ألواح، ووزع ثلاث تمريرات حاسمة، وحقق بضع سرقات وصد تسديدة في أعلى مستوى له خلال الموسم 26:38.

“(كانت) جيدة في الغالب. لا يزال الأمر مجرد العودة إلى تأرجح الأمور. لقد أمضيت فترة واحدة حيث كنت متعبًا حقًا، ولكن بخلاف ذلك، كنت جيدًا. قال كلاكستون، الذي لعب على طرفي المواجهة دون أن يصاب بأذى: “أحاول فقط التواصل، فقط أجد توازني مرة أخرى”.

“(أنا) 100%. أنا بخير. أنا مستعد للذهاب، أنا مستعد للعب. أنا مستعد لأي شيء.”

تم تهميش كلاكستون طوال فترة ما قبل الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة. لكنه تصاعد ببطء وبدا مفعمًا بالحيوية ضد زاك إيدي الضخم. حتى أنه تكيف مع استمرار اللعبة، ولم يكن يلجأ إلى الكتل بقدر ما يلعب لعبة المركز.

“نعم، هذه هي اللعبة. قال كلاكستون: “كما تعلمون، أنا حامي الحافة، لذلك في بعض الأحيان إذا ذهبت لحماية الحافة، فإن الأشخاص الكبار سيحصلون على نظرات سهلة”. “إنه أمر محبط. لكن نعم، لقد حاولت فقط استخدام سرعتي والانطلاق في الهجمات المرتدة وإخراجهم من مواقعهم، وقد نجح الأمر”.

حصل دوريان فيني سميث على 17 نقطة (6 من 10 وأعلى مستوى في مسيرة نيتس 5 من 8 من العمق) مع ستة لوحات في 28 دقيقة.

لقد طُلب منه فحص مراكز الحراسة في منطقة التغطية وحراسة اللاعبين المحيطين. فيني سميث هو ثاني لاعب في تاريخ الفريق بخمس رميات ثلاثية وخمس متابعات هجومية في نفس المباراة (بعد كايري إيرفينغ في 9 ديسمبر 2022 ضد أتلانتا).

“انها صعبة أوخشنة. قال فيني سميث: “أنا أحرس الرجال الكبار، لذا أستخدم ساقي كثيرًا”. “أنا أقاتل المباراة بأكملها. لكني أريد الفوز، لذا مهما كان ما يجب علي فعله للفوز، سأفعله. من الجيد أن تقوم ببعض التسديدات.”

غاب نواه كلوني عن مباراة يوم الاثنين بسبب ألم في الفخذ، لكن رجل نتس الكبير قال لصحيفة The Post إنه يأمل في لعب مباراتهم القادمة في بوسطن.

“إنه مؤلم. لكن يجب أن أكون بخير. نعم، قال كلوني عن مباراة الجمعة ضد فريق سيلتيكس في تي دي جاردن. من المفترض أن تكون الفترة النادرة التي تبلغ ثلاثة أيام بين الألعاب مفيدة. “إنه لشيء رائع. حان الوقت للتعافي، قم بالأمر بشكل صحيح حتى أتمكن من اللعب في المباراة التالية.

أصيب كلوني في وقت متأخر من خسارة يوم الأحد. تم إدراجه على أنه مشكوك فيه بسبب وجع في الفخذ الأيمن وتم استبعاده يوم الاثنين، لكن النيتس قلل من أهمية الإصابة.

“لقد أجرى التصوير بالرنين المغناطيسي (يوم الاثنين) صباح اليوم. نظيفة، كل شيء واضح. وقال المدرب جوردي فرنانديز: “لكننا مصابون بكدمات وألم، لذلك لا نريد المخاطرة”. “نريد التأكد من أنه بخير، أعتقد أنه سيكون قريبًا. ولكن هذا هو الوضع.”

كان بن سيمونز مستريحًا على ذيل ظهره (يدير ظهره).