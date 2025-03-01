يقفز Bowling Green’s Scot Loeffler Ship للانضمام إلى النسور

Scot Loeffler يأخذ موسم كرة القدم الأخضر التالي.

أعلن الجامعة يوم الجمعة أن مدرب بولينج جرين قفز إلى فرصة المطالبة بوظيفة مع النسور كمدرب لاعبين في قورتربك.

سيكون هذا أزعج Loeffler الثاني في اتحاد كرة القدم الأميركي بعد ستة مواسم مع Bowling Green ، والتي تضمنت ثلاث مباريات على التوالي من 2022-24 وآخر 68 Ventures Bowl في الموسم الماضي.

أمضى لاعب الوسط السابق في ميشيغان موسمًا واحدًا مع ليونز كمدرب لاعبين في عام 2008.

وقال ديريك فان دير ميروي ، مدير بولينج جرين الرياضي ديريك فان دير ميروي في بيان: “BGSU هي جامعة خاصة ومجتمع يحتضن العلاقات والناس وتجربة الطلاب حقًا”. في هذه المواسم الستة الماضية ، بنى Scot برنامجًا ناجحًا للغاية في مناخ صعب في الرياضة الجماعية. والأهم من ذلك ، أنه بنى هذا البرنامج مع ضمان التزام فريقه ومدربيه حقًا بالقيم والمهمة التي تجعل هذه الجامعة رائعة. مثل المدربين العظماء الآخرين في تاريخ BGSU Football ، فقد أثبت أنه عندما تبني حول نقاط القوة في هذه الجامعة ومهمتها ، كل شيء ممكن.

“إنني أتطلع إلى هذه العملية لإيجاد القائد العظيم التالي لبرنامجنا الذي يحتضن ما يعنيه أن يكون الصقر.”

في المواسم الثلاثة الأولى لـ Loeffler مع Falcons ، لم يستطع توجيه الفريق إلى أكثر من أربعة انتصارات.

ومع ذلك ، تحولت الأمور في عام 2022 عندما حصل البرنامج على أول ظهور له في لعبة السلطانية منذ عام 2015.

في كل من الموسمين التاليين ، نشر سجل 7-6.

وهو يحمل رقما قياسيا إجمالي 27-41 مع الصقور ، بما في ذلك 20-25 علامة في ألعاب مؤتمرات MAC.

ستنضم Loeffler إلى غرفة خزانة Eagles التي تم تفويتها بالفعل بعد دفن The Chiefs ، 40-22 ، في Super Bowl 2025 في 9 فبراير للاستيلاء على اللقب الثاني للامتياز.

خسر النسور المنسق الهجومي كيلين مور بعد الفوز الكبير ، حيث تم اختياره في شواغر التدريب القديم.

منذ ذلك الحين ، شغل نيك سيرياني دورًا داخليًا من خلال الترويج لـ Kevin Patullo – الذي كان سابقًا منسق اللعبة المارة للفريق.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها باتولو كمنسق هجومي ، وستكون تجربة لوييفلر الجديدة والكلية على نطاق واسع.

عمل Loeffler أيضًا كمنسق هجومي في أفضل البرامج مثل Auburn (2012) و Virginia Tech (201-15) وكلية بوسطن (2016-18).

سيكون Loeffler وجهًا جديدًا لتحية جالين المصقولة ، الذي ألقِّل عندما كان مهمًا في التصفيات وألقى 221 ياردة لمساحة هبوط واعتراض واحد في Super Bowl.

ركض أيضًا على 72 ياردة على 11 حملًا وكان لديه هبوط “Tush Push” المميز.

عبر مسيرة لوفلر ، بما في ذلك عودة إلى وقته كمساعد طالب في ميشيغان في عام 1996 ، كما تضمنت فترات مع سنترال ميشيغان ، فلوريدا ، تيمبل ، أوبورن ، فيرجينيا تك ، وكلية بوسطن ، قام بتدريب ثمانية لاعبين لاعب الوسط الذين استمروا في اللعب في المحترفين.