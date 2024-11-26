يقود OG Anunoby نيكس برصيد 40 نقطة ليتصدر ناجتس

دنفر – بعد أن وصف مايكل مالون فريق نيكس بأنه أحد الفرق الهجومية “النخبة” في الدوري الاميركي للمحترفين، أظهروا لمدرب الدوري الاميركي للمحترفين الحائز على البطولة السبب في عرض متفجر ليلة الاثنين في بول أرينا.

جمع نيكس جانبي لعبتهم معًا – وتقاسموا الكرة ليعادلوا الرقم القياسي للامتياز بـ 45 تمريرة حاسمة – في فوزهم الأكثر إثارة للإعجاب هذا الموسم، 145-118، على نيكولا يوكيتش وناغتس.

واصل OG Anunoby، الذي تم توقيعه على أغنى عقد في تاريخ الفريق خلال الصيف (212.5 مليون دولار)، تألقه التهديفي في نوفمبر بتسجيله 40 نقطة في مسيرته المهنية مقابل 16 مقابل 23 من الأرض، بما في ذلك خمسة من سبعة من نطاق 3 نقاط.

“إنني أتحسن في كل مباراة. قال أنونوبي، الذي سجل أعلى مستوى له في الموسم السابق 27 هدفًا بسبع رميات ثلاثية في مباراة واحدة في وقت سابق في خسارة يوم السبت أمام جاز: “أنا متأكد من أن الأمر سيستمر في التحسن”. “(أنا) مرتاح فقط. … فقط كن مستعدًا لإطلاق النار وعدم رفض اللقطات. و(أنا) أصطاد أكثر.”

كما تعافى فريق ثيبودو من خلل دفاعي ضعيف في يوتا، لكن هجوم نيكس القوي هو الذي برز مرة أخرى.

لقد عادلوا أكبر عدد من النقاط التي تم تسجيلها في نصف واحد هذا الموسم مع 76 خلال الربعين الأولين، وتطابق تمريراتهم الحاسمة البالغة 45 مع علامة الامتياز المحددة في عام 1979.

سجل جالين برونسون 23 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة لنيكس، الذي سيواصل رحلته البرية المكونة من خمس مباريات ليلة الأربعاء في دالاس. لقد أصبح أول نيك منذ Nate Robinson في 2008-09 يصل إلى 20 و 15 على الأقل في تلك الفئات في نفس اللعبة.

بقي كارل أنتوني تاونز في التشكيلة بعد أن تم إدراجه على أنه مشكوك فيه بعد ظهور ناقص 34 في يوتا، وأنهى برصيد 30 نقطة مع 15 كرة مرتدة لنيكس (10-7).

وكان يوكيتش، أفضل لاعب ثلاث مرات والذي حقق متوسطًا ثلاثيًا لهذا الموسم، خاضعًا لحراسة تاونز إلى حد كبير، وسجل 22 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة في 32 دقيقة لصالح ناجتس (9-7).

“إنه لاعب لا يصدق، من الواضح. قال ثيبودو: “سجله يتحدث عن نفسه”. “ما يفعله مثير للإعجاب حقًا. إنه يتحسن باستمرار كل عام. وهذا دليل على العمل الذي قام به في اللعبة.”

بدوره، أثنى مالون على ثيبودو، مشيراً إلى أن نيكس كان فريقاً هجومياً من “النخبة” هذا الموسم.

وقال مالون: “بالنسبة لجميع كارهي توم ثيبودو الذين يقولون إنه لا يدرب الهجوم، عليك فقط أن تقدر فريقهم حقًا”. “لأنهم من الناحية الهجومية هم النخبة.

“أعتقد أنه في كل فئة هجومية تقريبًا هم من بين الخمسة الأوائل. هدف ميداني، 3 نقاط، رمية حرة، كفاءة هجومية، هذا الفريق لديه الكثير من الأسلحة. إنهم فعالون للغاية في كل ما يفعلونه.”

وعلى عكس الفرق التي يدربها تيبودو، عانى نيكس في الطرف الآخر من الملعب حتى الآن هذا الموسم، حيث دخل المباراة في المركز 21 في الدوري الاميركي للمحترفين في التصنيف الدفاعي.

أنونوبي، الذي جاء بمتوسط ​​20.0 نقطة في نوفمبر، سدد أول أربع تسديدات (بما في ذلك اثنتين 3) وسجل 12 نقطة في الربع الأول.

وسجل يوكيتش 13 هدفًا لفريق ناجتس، لكن برونسون سجل أيضًا 12 هدفًا ليتقدم نيكس 36-24 بهدف واحد. وحقق نيكس 68.6 في المئة من الملعب (16 مقابل 23) بينما حافظ دنفر على 39.1 في المئة (9 مقابل 23) خلال هذه الفترة.

استنزف تاونز رمية ثلاثية وعمق في بداية الشوط الثاني، وزادت رميته الثلاثية الثانية إلى 21 بعد أقل من ثلاث دقائق من بداية الربع.

كانت المدن تحت حراسة يوكيتش في الغالب، لكن أنونوبي رفض لاحقًا لاعب كل النجوم ست مرات وقطع المسافة لرمية الكرة. كما حصل أيضًا على تمريرة طويلة من جوش هارت من سرقة الكرة دون منازع ليصل إلى 20 نقطة قبل نهاية الشوط الأول، حيث انطلق نيكس في فترة الاستراحة متقدمًا، 76-53، وهو ما يعادل أعلى نصف تسجيل له هذا الموسم.

تحرر أنونوبي مرتين إضافيتين في وقت مبكر من الشوط الثالث ليرفع الفارق إلى 26، ولم يقترب ناجتس أبدًا من 17 بعد ذلك.

وضع أنونوبي، الذي كان أعلى مستوى له في مسيرته السابقة هو 36 نقطة لرابتورز ضد نيكس في عام 2021، علامة شخصية جديدة برميتين أخريين ثلاثيتين في وقت متأخر من الجلسة ليتقدم 113-87 مع دخول الربع الأخير.