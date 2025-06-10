يقول المصممون إن هذا هو لون الطلاء الانتقالي لاستكمال أي نمط من الديكور

على الرغم من أن المحايدين ربما يكونون أكثر ألوان الطلاء الانتقالية التي تتناسب مع أي نمط تصميم داخلي ، فربما كنت تبحث عن شيء بألوان أكثر قليلاً. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يعمل الظل الأخضر الصامت في منزلك تمامًا. في الواقع ، يعتبر اللون الأخضر أحيانًا محايدًا ، وهناك العديد من الأماكن لاستخدام الأخضر العصري المحايد في منزلك. ولكن تحتاج أولاً إلى اختيار الظل الصحيح ، و “ملح البحر” من قبل شيروين وليامز هو خيار رائع.
أصبح “Sea Salt” أحد أكثر الظلال الأنيقة في الموسم المحبوب من قبل المصممين. في النهاية ، إنه جزء من العائلة الخضراء ولكن لديه مسحة زرقاء تمنحها قاعدة محايدة متعددة الاستخدامات وتثير صورًا للمناظر الطبيعية الهادئة والهادئة. ربما تكون قد ابتعدت عن استخدام الطلاء الأزرق في الماضي ، حيث من المعروف أن هناك غرفة تشعر بالبرد وغير المرغوب فيها ، خاصة في فصل الشتاء. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال مع “ملح البحر” ، لأنه أخضر في المقام الأول. ستخلق خصائصها الخضراء الصامتة مساحة دافئة وجذابة. ستبدو القاعدة الرمادية/الزرقاء أيضًا جميلة في فصل الصيف ، حيث سيتم موازنة دفء الضوء الطبيعي تمامًا مع مسحة أكثر برودة. نظرًا لأنه محايد ولكن يحتوي أيضًا على بعض الألوان ، فإنه يعمل بشكل جيد مع الكثير من أنماط التصميم الداخلي ، بما في ذلك التصميمات الداخلية الحديثة والتقليدية والمزرعة والساحلية والاسكندنافية.
طرق مختلفة لاستخدام “ملح البحر”
“Sea Salt” هو لون طلاء متعدد الاستخدامات يناسب معظم الغرف في المنزل ، اعتمادًا على نوع المظهر الذي تريد إنشاؤه. وبطبيعة الحال ، بسبب النغمات الخضراء والأزرق ، فإنه يبدو في المنزل في الحمام. إنه خفيف ومتجدد الهواء وسوف يتناسب بالتأكيد مع موضوع حمام بحري حديث دون الشعور بالجبن. نوصي باقتران “ملح البحر” مع الأبيض للحفاظ على الغرفة النظيفة والطازجة على مدار السنة. إضافة مجموعة من النباتات المنزلية سوف تتنفس المزيد من الحياة في الفضاء.
إذا كنت من محبي اللون ولم تكن خائفًا من أن تكون جريئًا مع التصميمات الداخلية الخاصة بك ، فيمكنك استخدام “Sea Salt” كحادة واختيار النغمات الرئيسية لإنشاء مخطط ممتع ومتماسك. على سبيل المثال ، في غرفة النوم ، يمكنك رسم ثلاثة من الجدران في “ملح البحر” ، ثم استخدام أخضر عميق للجدار الرابع خلف السرير لجدار ميزة البيان.
فكر في تبني واحدة من أحدث اتجاهات الطلاء التي تنقلب على منزلك أيضًا. قم برسم جميع الجدران والسقف والأعمال الخشبية في “Sea Salt” لصنع الداخلية المريحة والاسترخاء ، وبعد ذلك يمكنك تقديم ألوان أخرى مع اختيارك للأثاث والملحقات. هذا أيضًا قماش فارغ رائع للعمل معه ، مما يجعل من السهل تبديل القطع الموسمية دون تعطيل الغرفة بأكملها.