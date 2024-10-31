يقول خوان سوتو إن يانكيز ليس لديهم الأفضلية وهو يتجه نحو الوكالة الحرة

انتهى موسم يانكيز، ومن المقرر أن تبدأ وكالة خوان سوتو المجانية.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لسوتو بصفته يانكي، فقد انتهى الأمر بطريقة قبيحة، حيث عانى فريق يانكيز من أسوأ خسائرهم في تاريخ الامتياز في هزيمة نهاية الموسم بنتيجة 7-6 أمام دودجرز في اللعبة 5 من بطولة العالم.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر أن هذه قد تكون آخر مباراة له على أرضه في ذا برونكس، قال سوتو: “أنت لا تعرف أبدًا. سنرى أين نحن. إنها بالتأكيد مباراة صعبة لأكون الأخيرة فيها.”

هذه هي الدراما التالية، حيث يتوجه النجم البالغ من العمر 26 عامًا إلى الوكالة الحرة للمرة الأولى وأوضح مرة أخرى ليلة الأربعاء أن فريق يانكيز ليس لديهم أي ميزة على أي فريق آخر يلاحقه.

وقال سوتو: “أشعر أن كل فريق لديه نفس الفرصة”. “لا أريد أن أقول أن أي شخص لديه ميزة.”

لقد كرر نفس المشاعر طوال موسمه مع فريق يانكيز ورحلته إلى بطولة العالم – الثانية في مسيرته – لم تغير ذلك.

وقال سوتو: “لا أعرف جميع الفرق التي تلاحقني، لكنني بالتأكيد منفتح على الاستماع”. “ليس لدي أي أبواب مغلقة. أنا متاح لجميع الفرق الثلاثين.”

مع وجود سكوت بوراس وكيلًا له، من الواضح أن سوتو مهتم بأن ينتهي به الأمر مع أعلى مزايد، لكنه يريد أيضًا الفوز – وهو ما فعله مع فريق يانكيز.

في اللعبة 5 ، وصل سوتو إلى القاعدة أربع مرات متتالية وسجل هدفين ، ولكن مع تأخر فريق يانكيز بفارق ضئيل في الجزء السفلي من المركز الثامن ، انطلق بلاعب ضعيف إلى المركز الأول حيث فشلوا في التجمع بعد أن تولى فريق دودجرز زمام المبادرة. الجزء العلوي من الثامن.

لن يتم نسيان الضوء الأخضر الذي لا يُنسى في ALCS والذي ساعد في إرسال يانكيز إلى بطولة العالم في كليفلاند قريبًا، ولكن لم يتبعه لقب.

من المؤكد أن سوتو سيرحب بلم الشمل، لكنه لن يأتي إلا بالسعر الذي يدفعه هو ووكيله سكوت بوراس.

قال آرون بون: “آمل أن يبقى هنا إلى الأبد”، وهو شعور مشترك في جميع أنحاء النادي. “لكنني أعلم أيضًا أنني متحمس له وما هي الأشهر القليلة المقبلة بالنسبة له.”

على مدار العام، كانت هناك هتافات “أعد التوقيع مع سوتو” من جماهير الملعب وغالبًا ما كان يتفاعل مع غناء الجماهير في الملعب الأيمن.

لم يكن هناك أي خسارة في نهاية الموسم.

وعندما سُئل عما إذا كان رد فعل الجماهير قد يؤثر عليه في البقاء، قال سوتو مبتسمًا: “ربما سيؤثر ذلك على قرار الملكية”.

لم يرفع سوتو سعره إلا خلال موسمه مع فريق يانكيز بعد وصوله في صفقة ديسمبر من سان دييغو.

لقد تابع موسمًا عاديًا شمل 41 لاعبًا محترفًا مع فترة ما بعد الموسم الرائعة التي انتهت يوم الأربعاء.

يبقى أن نرى ما إذا كانت أيام ارتداء المقلمة قد انتهت.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

لم تواجه سوتو أبدًا أي مشكلة في التأقلم أثناء وجودها في نيويورك وكانت المفضلة منذ يوم الافتتاح حتى الآن.

بدأت لعبة Soto’s Game 5 بالمشي مع خروج واحد في الجزء السفلي من اللعبة الأولى، وإعداد هوميروس Aaron القاضي الوحيد في السلسلة، وهو تسديدة من جولتين.

مشى مرة أخرى في الشوط الثاني وانفرد عبر الجانب الأيمن من الملعب في الشوط الرابع، على الرغم من فشل يانكيز في التسجيل في أي من تلك الأدوار.

قام اللاعب الأيمن برسم مشية أخرى ليتقدم من أسفل المركز السادس وسجل الضوء الأخضر على ذبابة التضحية لجيانكارلو ستانتون.

لكنه لم يكن قادرًا على التسليم في المركز الثامن بعد أن تخلى فريق الثيران عن الصدارة مرة أخرى.