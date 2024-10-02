يقول Cincinnati Bengals Chase Brown إن أحد المعجبين سكب الشراب عليه بعد مباراة Carolina، وNFL، وNFLPA

يوم مثمر من العام الثاني على التوالي ساعد تشيس براون فريق سينسيناتي بنغلس على تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

سجل براون هدفين خلال الفوز 34-24 على بانثرز في شارلوت.

لكن هرولة براون المبهجة إلى غرفة خلع الملابس توقفت بشكل غير سار عندما ظهر أحد المعجبين وهو يصب مشروبًا على الركض.

وقد دفع الحادث إلى مراجعة اتحاد كرة القدم الأميركي واتحاد اللاعبين. أكد المتحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي بريان مكارثي لـ ESPN أن الدوري كان يبحث في الحادث المعني.

قال رجل خط الهجوم البنغالي تيد كراس، وهو ممثل Bengals NFLPA، إن مراجعة الفيديو ستسمح بجمع معلومات إضافية.

قال مايكل توماس، مدير اللاعبين في NFLPA، إنهم سيحاولون تحديد هوية الشخص المتورط في الحادث.

وقال توماس لـ ESPN: “سنرى ما إذا كان بإمكاننا التعرف على الشخص ثم سنبدأ من هناك”. “لكن هذا لا ينبغي أن يحدث للاعب أبدًا.”

قال براون إنه كان يرمي قفازاته في المدرجات فوق نفق الفريق الزائر وكان متحمسًا للاحتفال بالفوز على كارولينا مع زملائه في الفريق.

وقال براون للصحفيين بعد المباراة: “كنت أسير في الداخل (و) شعرت بالسائل أو أي شيء آخر، وبعد ذلك عندما شاهدت الفيديو، قلت: “اللعنة، هذا ما حدث بالفعل”.

وبينما لم يواجه براون المعجب، طلب من الجميع تجنب القيام بشيء مماثل في المستقبل.

قال براون: “من فضلك لا تصب علينا المشروبات”. “أعني أن لا أحد يريد ذلك.”

لم تكن حادثة الأحد الماضي هي المرة الأولى التي يرتبط فيها امتياز Panthers بحالة رمي المشروبات.

في يناير، تم تغريم مالك الفريق ديفيد تيبر بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يرمي مشروبًا في اتجاه أحد المشجعين خلال مباراة ضد فريق جاكسونفيل جاغوارز.

يعود فريق البنغالز إلى ملعبهم هذا الأسبوع لخوض مباراة مع فريق بالتيمور رافينز في 6 أكتوبر.