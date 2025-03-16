يقول Tyrone Grant إن سانت جون يمكن أن يكون أفضل من فريق Elite Eight

رياضة
يقول Tyrone Grant إن سانت جون يمكن أن يكون أفضل من فريق Elite Eight

وقفت تيرون جرانت في محكمة ماديسون سكوير جاردن في رهبة.

بعد أكثر من عقدين من الانتظار ، لدى الشب الفخور فريقًا يعتقد أنه يمكن أن يحدث هذا النوع من الضوضاء في مارس قبل 26 عامًا.

وقال “يمكنني أن أقول تقريبا أنهم أفضل منا في هذه المرحلة”. “أخبرت (ديفون) سميث ، لكي تفكر في أن تكون أفضل منا ، فقط اربح البطولة.”

كان فريق سانت جون 1998-1999 هو آخر فريق للبرنامج الذي يصل إلى Sweet 16.

ذهب هؤلاء Johnnies إلى النخبة الثامنة ، قبل أن يخسر أمام ولاية أوهايو.

كانوا بذرة رقم 3. من المحتمل أن تكون هذه المجموعة رقم 2.

وقال جرانت ، مركز البدء في الفترة 1998-1999: “هذا فريق صعب يلعبه ويتطابق معه ، لأنهم لا يتحولون فحسب ، بل إنهم يتحولون بشدة”. “الكثافة موجودة دائمًا لمدة 40 دقيقة. ليس لدي سوى توقعات عالية. سأكون على الطريق معهم للبطولة.
وأضاف: “ما كان عاطفيًا للغاية هو أنني أعرف كيف تشعر بالفوز في نيويورك”. “إنها لعبة كرة مختلفة تمامًا.”

وقال جرانت إنه يعمل على إحضار أعضاء آخرين من فريق 1998-1999 معه على الطريق ، بما في ذلك ميتا سانديفورد-آرتست (سابقًا رون آرتست).

إنه متحمس لرؤية إلى أي مدى يمكن لهذه المجموعة أن تذهب.

“أعتقد أنهم يستطيعون الفوز به” ، قال جرانت. “أنا أقول ذلك بصراحة. لم أقل ذلك منذ 25 عامًا. أعتقد أنهم يستطيعون الفوز به. “

أخذ ديفون سميث تسديدة أخرى على كتفه الأيمن المريض وغاب عن النهائي 5:46.

ومع ذلك ، قال إنه أخبر المدرب ريك بيتينو أنه يمكن أن يعود إذا لزم الأمر.

“كان الجميع يهاجم كتفي. وقال حارس نقطة 6 أقدام: “لقد تم سحب كل لعبة”. “لكن كما قلت ، لم أكن أفتقد أي ألعاب أخرى. سأقاتل من خلاله. كنت مستعدًا للعودة إلى هناك ، لكن اللاعبين تعاملوا مع الفوز. سنرتاح فقط ونعد الاستعداد للواحد التالي. “
أضر سميث في البداية الكتف في 11 يناير ، وكان داخل وخارج التشكيلة منذ ذلك الحين.

لقد لعب في جميع ألعاب بطولة الشرق الكبرى الثلاث.

كان لدى كبار أربع نقاط وأربع تمريرات في 20 دقيقة مثمرة يوم السبت.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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