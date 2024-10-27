يلعب الشياطين لعبة خطيرة مع نجوم جاك هيوز بعد ضربات قبيحة

ماذا يحدث في العالم مع الشياطين؟ إنهم يسمحون باستهداف جاك هيوز في الجليد المفتوح من قبل رجل الدفاع من سكان الجزيرة ألكسندر رومانوف، وفي نفس الأسبوع يقفون مكتوفي الأيدي ولا يفعلون شيئًا عندما يتم طمس جيسبر برات خلف الشباك من قبل رجل الدفاع لايتنينغ إريك سيرناك؟

لا ينبغي إلزام اللاعبين بالقتال بعد تقديم ضربات نظيفة، وهو ما فعله كل من رومانوف وسيرناك، وأعتقد ذلك. لكن من المؤكد أن الفرق لديها التزام بحماية لاعبيها المهرة من الأذى، وهذا شيء أؤمن به ضمنيًا.

فشل الشياطين في القيام بذلك مرتين خلال ثلاث مباريات هذا الأسبوع. في الواقع، انتهت المباراة الأخرى في ديترويت مع هيوز مسطحًا على ظهره حيث مرر مايكل راسموسن الكرة لمحمد علي واقفًا فوق سوني ليستون في لويستون بولاية مين في عام 1965، بعد أن ارتد اللاعب رقم 86 من مهاجم ريد وينغز بينما كان يحاول دون جدوى الدفاع عن مرمى فارغ. شبكة.

كان من الممكن أن يأتي السيرك ذو الحلقات الثلاث بمؤثرات صوتية من مسلسل باتمان التلفزيوني القديم: SPLAT! يتحطم! إضرب! أسير الحرب!

إذا كان هناك موسم مفتوح في هيوز، فلن يكون لدى الشياطين أي فرصة فحسب، بل سيستحقون أيضًا ما يحصلون عليه. إذا سمحوا لرجالهم المهرة بالتعرض للتخويف، فلن تكون لديهم فرصة. قد تعتقد أن هذا سيكون أمراً بديهياً في الغرفة وفي مقر المدرب، في حين كان من المفترض أن يكون شيلدون كيف قد تعلم منذ فترة طويلة خلال فترة عمله في تورونتو أن المهارة وحدها لا تكفي للفوز بالبطولات (أو حتى عدة جولات فاصلة).

الوقت مبكر، الشياطين يتخثرون فحسب. ولكن ليس من السابق لأوانه أبدًا حماية جاك هيوز. لأنه في إحدى هذه الأوقات سيكون الأوان قد فات.

إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ قد عرضوا شين بينتو بلس على رينجرز مقابل أليكسيس لافرينير خلال صيف عام 2023 قبل ظهور مشكلة موقع المقامرة، فأنا لست متأكدًا من أن ذلك سيكون رفضًا تلقائيًا من جانب رينجرز.

لست متأكدًا مما إذا كانت لعبة البيسبول أفضل عندما يفوز فريق يانكيز ببطولة العالم – من المؤكد أن المتصل ستيف من كوينز لن يوافق على ذلك – لكنني أعتقد أن NHL أفضل عندما تكون مونتريال منافسًا دائمًا. أو ربما أواعد نفسي مثل آل هابس.

سيستمر الكنديون لمدة 32 عامًا دون رفع الكأس. أعتقد أن هذا أمر جيد بالمقارنة إذا كان المعيار الخاص بك هو Maple Leafs، في العام 58، أو Flyers، الذي يتتبع حوالي 50 عامًا منذ آخر عرض في شارع Broad Street.

لكن الامتياز الذي وضع المعايير التاريخية في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي – هو الذي أنتج روكيت ريتشارد، وجان بيليفو، ودوغ هارفي، ولاري روبنسون، وجاي لافلور، وكين درايدن؛ الفريق الذي فاز بـ 15 كأسًا في فترة 24 عامًا من 1956 إلى 1979 – يشبه نوعًا ما يانكيز بوبي مورسر وميل ستوتلماير وجيري كيني وهوراس كلارك الذين جاءوا بعد إم آند إم بويز ووايتي فورد.

لقد وضع التسلسل الهرمي الذي يضم نائب الرئيس التنفيذي للهوكي جيف جورتون والمدير العام كينت هيوز والمدرب الرئيسي مارتي سانت لويس الامتياز على المسار الصحيح بعد سقوط القاع قبل بضعة مواسم. لكن النادي يقع في منطقة محايدة، وهو عبارة عن مجموعة من المواهب الشابة المثيرة التي تم تأسيسها (كول كوفيلد) وتحاول الحصول على قوة جذب (جوراج سلافكوفسكي، لين هوتسون) ولكن بدون طبقة وسطى قوية لتقديم دعم مفيد.

إذا كانت الخطوات التي اتخذها جورتون تعكس إلى حد ما الخطوات التي اتخذها بصفته مديرًا عامًا لـ Rangers بعد الرسالة، فإن المشكلة تكمن في عدم وجود ما يعادل Artemi Panarin أو Igor Shesterkin. لكن الضغط سوف يتصاعد بنفس الطريقة التي حدث بها عندما توقف رينجرز.

بخلاف السباق المذهل إلى نهائي الكأس في عام 2021 بعد الموسم المتأثر بـ 56 مباراة بسبب فيروس كورونا، فاز الكنديون بتسع جولات فاصلة منذ فوزهم آخر مرة بالكأس في عام 1993 – وبالمناسبة، ربما تكون القائمة الأضعف في التاريخ الحديث. لرفع الكأس.

أعضاء مجلس الشيوخ متقدمون في عملية إعادة البناء، نفس الشيء بالنسبة لـ Sabers ونفس الشيء بالنسبة لـ Red Wings. لم يشارك أي من هذه الفرق في التصفيات لمدة سبع سنوات على الأقل. وهذا لا ينعكس بشكل جيد على مسار قمرة السكن.

انخفضت نسبة الحفظ على مستوى الدوري إلى 0.899، وهي المرة الأولى التي انخفضت فيها إلى ما دون 0.900 منذ 1995-1996، عندما وصل العدد الإجمالي إلى 0.896.

إن ضخ المهارات والشباب بالإضافة إلى تأثير الفرق التي تحتاج إلى عقود مبتدئة ومنخفضة التكلفة لموازنة الجزء العلوي من السلسلة الغذائية قد أنتج بيئة انخفضت فيها نسبة الادخار بشكل مطرد على أساس سنوي منذ 2014-2015 و2015 -16، عندما سجل netminders مجموع 0.915.

ومع ذلك، لا يعد هذا تفسيرًا جيدًا بما يكفي لاستسلام الشياطين لـ 23 هدفًا خلال سلسلة الهزائم المكونة من أربع مباريات (0-2-2).

قام جون تورتوريلا بإعداد الأمر نوعًا ما، أليس كذلك مدرب فريق فلايرز، متوقعًا مدى قلقه بشأن حراسة الفريق قبل بداية الموسم. لا تلوم أحداً على 1-5-1! نعود إليك يا جونسي.

هناك تفسير لتكريم طيور البطريق لإرث الثلاثي سيدني كروسبي-إفجيني مالكين-كريس ليتانج بالطريقة التي احترم بها يانكيز إرث الأربعة الأساسيين.

لكن لا يبدو أن قرار تكريم إرث تريستان جاري بالتمديد لمدة خمس سنوات لعام 2023 له نفس الأساس التاريخي، أليس كذلك؟

أخيرًا، أرى أن كريس برونجر قفز للدفاع عن جاكوب تروبا في آخر ضربة مثيرة للجدل (ليست حقًا) للرقم 8 عند التحدث إلى بيير ليبرون المحترم. لكنني لست متأكدًا من أنها استراتيجية رابحة لاستدعاء أحد أكثر الباحثين عن الكفاءات شهرةً وغير اعتذاري في NHL إلى المنصة كشاهد شخصية.