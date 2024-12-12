يلمح توم ثيبودو إلى أن أحد الحكام كان يمثل مشكلة في خسارة نيكس

لم ينادي توم ثيبودو أي شخص بالاسم، ولكن كانت هناك بالتأكيد تلميحات إلى أن المدرب شعر بأن الحكم جاسين جوبل كان يمثل مشكلة في خسارة الأربعاء 108-100 أمام هوكس.

وقال مدرب نيكس: “لقد نظرت للتو إلى من كان يحكم وأعرف كيف سيكون الأمر”.

في الموسم الماضي، قدم نيكس احتجاجًا رسميًا على الخسارة في هيوستن بسبب استدعاء وهمي من قبل جوبل في المباراة الحاسمة في المباراة.

تم رفض الاحتجاج وكان جوبل جزءًا من الطاقم يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين، عندما كان نيكس منزعجًا بشكل مستمر وواضح من عدة مكالمات.

على الرغم من مشاكلها، تم استدعاء نيويورك لارتكاب خطأ واحد فقط أكثر من هوكس وأخذت خمس تسديدات أقل.

أضاع نيكس 6 من 15 من الشريط الخيري.

وردا على سؤال عما إذا كان تعليقه حول التحكيم هو إشارة إلى دعوة جوبل في هيوستن الموسم الماضي، أجاب تيبودو: “لقد قلت للتو أنني رأيت من كان يحكم”.

أصيب أرييل هوكبورتي في أول ظهور له في دوري G League.

سجل اللاعب الصاعد 14 دقيقة فقط قبل أن يصاب بإصابة في كاحله في فوز وستشستر صباح الأربعاء 118-107.

كان لا يزال يتم استدعاء Hukporti لمباراة كبار نيكس ضد هوكس – بعد ثماني ساعات من بلاغ وستشستر – ولكن تم استبعاده بسبب التواء في الكاحل.

قال ثيبودو: “سنعرف المزيد (الخميس)”. “يومًا بعد يوم هو ما يقال لي.”

أرسل نيكس جميع لاعبيه الناشئين إلى دوري G لمباراة الأربعاء في مركز مقاطعة ويستتشستر.

وسجل تايلر كوليك 18 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة في تسديد 7 مقابل 20. باكوم داديت حصل على 12 نقطة فقط مع ستة ألواح على 5 مقابل 15 من الميدان. وكان جاكوب توبين النجم برصيد 36 نقطة و12 كرة مرتدة.

تم استدعاؤهم جميعًا لمسابقة كأس الدوري الاميركي للمحترفين ضد هوكس.

قبل الإصابة، كان لدى هوكبورتي نقطة هامشية في الدوران.

وظهر في 11 مباراة، بما في ذلك ظهور لمدة 15 دقيقة في خسارة يوم السبت أمام بيستونز.

مع ميتشل روبنسون لا تزال نقطة مركز النسخ الاحتياطي غير منتظمة إلى أجل غير مسمى.

جيريكو سيمز وهوكبورتي وبريشوس أتشيوا لقد بدلت الدقائق.

وفي خسارة الأربعاء، حاول تيبودو تشكيل تشكيلة تضم أتشيوا وكارل أنتوني تاونز، لكن سرعان ما تم إيقافها بسبب مشكلة كريهة.

قال ثيبودو: “لقد واجه كارل مشاكل فظيعة مما أدى إلى تغييرنا”.

تحول ثيبودو لفترة وجيزة إلى سيمز في الربع الرابع لكنه سحبه بعد خطأ واحد.

كشف ثيبودو يوم الأربعاء أن لاندري شاميت، الذي أصيب بخلع في الكتف في فترة ما قبل الموسم، يتدرب على الاتصال.

وأضاف المدرب: “لذلك فهو يقترب”.

تم اعتبار الشاميت قفلًا للقائمة النهائية ولكن تم التنازل عنه بعد تعرضه للإصابة. حصل نيكس بعد ذلك على حقوقه في G League حتى يتمكنوا من مراقبة عملية إعادة تأهيله.

بدون شاميت، استوفى نيكس متطلبات القائمة بالتعاقد مع مات رايان، الذي عانى من تسديدته وفشل في كسر التناوب.

شاميت، حارس يبلغ من العمر 27 عاماً، هو لاعب مخضرم لكنه لم يلعب منذ أكتوبر/تشرين الأول.