يلوم جريج هاردي “آلة الفوضى” بعد اعتقال العنف المنزلي

ادعى نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق جريج هاردي أنه وعائلته “بخير تمامًا” بعد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الأسرة.

تم القبض على هاردي ، 36 عامًا ، في تكساس يوم الأربعاء الماضي بتهمة “الاعتداء على عائلة الإصابة الجسدية” ، وفقًا لـ TMZ.

“من فضلك توقف عن نشر ما تنشره آلات الفوضى هذه ، ولا يعرفون أي حقائق ثم تغذي النار التي تؤثر على أطفالي وزوجتي” ، كتب هاردي في منشور على Instagram يوم الاثنين.

“تصبح الأمور عاطفية ولكنها لم تكن أبدًا ولن تكون أبدًا ما تحاول المهرجين نشره. أسأل من كل قلبي من فضلك ، عائلتي وأنا بخير تمامًا. يرجى التوقف عن نشر الأكاذيب والشائعات وإعطاء عائلتنا الوقت والمساحة للعمل من خلالها على انفراد.”

تضمنت منشور هاردي صورة له ، امرأة وطفلين ، إلى جانب مقطعين فيديو أظهرته له والمرأة تتبادل القبلات والأطفال الذين يستمتعون بصالة رياضية نطاط.

قال نجم الفهود السابقون و Cowboys في عام 2020 إنه كان لديه ابن وابنة.

ذكرت خطية الاعتقال أن ميراندا ثورب ، التي وصفت بأنها صديقة هاردي ، اتصلت بالشرطة بعد أن هاجمها ، تاركًا علامات مرئية ، وأخذ سيارتها أيضًا لكل CBSNews.com.

لاحظت الشرطة الخدوش والاحمرار على ثورب والتي كانت “متسقة مع مشادة جسدية” ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

يزعم أن ثورب أخبرت هاردي أنها شاهدت رسائل على هاتفه واعتقدت أنه كان غير مخلص ، مما أدى إلى إخبار هاردي لها بالخروج من وجهه ، وفقًا للتقرير.

زُعم أن هاردي دفع ثورب إلى الأرض ، وتولىها ووضع يديه على حلقها.

أخبرت الممر السابق للشرطة الشرطة ، أن ثورب قد دفعته في الجبهة بإصبعها الفوري قبل أن يخرجها من طريقه عن طريق الاستيلاء على ذراعيها ووضعها على سرير ، لكل cbsnews.com.

انتهت مسيرة هاردي في اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2015 بعد إلقاء القبض على العنف المنزلي لعام 2014 مما أدى إلى تعليقه على اتحاد كرة القدم الأميركي لانتهاكه سياسة العنف المنزلي في الدوري.

أدين بالاعتداء على امرأة وإبلاغ التهديدات.

قام اتحاد كرة القدم الأميركي في البداية بتعليقه لمدة 10 مباريات قبل أن يتم تخفيضه إلى أربع مباريات.

ظهر في 75 مباراة مهنية ، وقضى خمسة مواسم مع الفهود وواحد مع دالاس ، و 4 أكياس.

انتقل هاردي في وقت لاحق إلى فنون القتال المختلطة والملاكمة ، بعد آخر مرة في عام 2024 في جهد خاسر.