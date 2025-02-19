يمكن أن يحصل كريس كريدر على فرصة للعب مقابل كندا في 4 دول نهائية

بوسطن – لم يكن كريس كريدر أبدًا من يفكر أو يتحدث في الافتراضات.

حتى أنه لا يحصل حتى على واحدة من أكبر السيرك في الكاميرات والمراسلين حول منصة التداول يوم الثلاثاء ، بعد أن سجل هدفًا في ظهوره في مواجهة 4 دول في خسارة Team USA أمام السويد مساء الاثنين ، يمكن أن يحصل على أطول حارس محدد للكشف ما قد يلعبه في لعبة البطولة ضد كندا يعني له.

“كما قلت ، لا أحب التحدث في الافتراضات”. “ركز على اليوم واحصل بعد ذلك غدًا.”

كان لدى المدرب الرئيسي مايك سوليفان بعض الثناء الشديد لكريدر بعد أدائه.

بالإضافة إلى تسجيل هدف بعد 35 ثانية فقط من اللعبة ، تزلج اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على الجناح الأيمن من فريق Team USA مع جاك إيتشيل وبرادي تكاتشوك قبل أن يتألم قائد مجلس الشيوخ.

كما قام بالوقت على وحدة لعب الطاقة العلوية.

كان سوليفان قد أشاد بأنه كرويدر على تنوعه قبل بدء البطولة ، لكن مدرب البطريق يبدو معجبًا بما رآه من المخضرم.

قال المدرب المخضرم: “يمكنه التزلج حقًا”. “سرعته من الشمال والجنوب تشكل تحديًا لأي خصم. من الواضح ، أنا معتاد على لعبته ، كونه نفس القسم وألعب ضده طوال الوقت. اعتقدت أنه لعب بشكل جيد حقًا “.

عندما سئل عما إذا كانت لعبة Kreider مناسبة تمامًا لأسلوب Play Team USA تتوقع أن تلعب في النهائي ، أعطى سوليفان نعم.

لقد عزا قوة Kreider ، بينما يقول أيضًا إنه يتوقع نوبة مادية أخرى مع الكنديين.

ربما يمكن أن يدخل Kreider مع Brock Nelson ، الذي قام بجمع نقاط الصفر في التزلج على الخط الرابع ، أو ربما Kyle Connor ، الذي سجل أدنى وقت للجليد لأي أمريكي لم يعاني من إصابة في المباراة ضد السويد.

وقال كريدر عندما سئل عما إذا كانت هناك مناقشات مع سوليفان حول لعب النهائي: “بالنسبة لي ، إنه يوم واحد في كل مرة”. “خذ يوم الراحة وكن مستعدًا للذهاب للممارسة غدًا.”

بعد أن عملت كخدش صحي في أول مباراتين ، كان مواطن ماساتشوستس متحمسًا لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للرجال واللعب أمام حشد مسقط رأسه في بوسطن.

قال إنه كان لديه بعض العائلة في الحضور.

قال نيلسون: “قام كرييدز بعمل رائع”. “بدأ على الفور ، والقيادة إلى الشبكة ، واكافأ بهدف كبير. لقد كان لاعبًا رائعًا لفترة طويلة. من الواضح أنك تفكر فيه ، أنت تتحدث عن سرعته وما يجلبه وكيف يمكنه أن يتركوا من اللاعبين الهجومية ، مما أظهر هدفه.

“رجل يلعب قوة آخر يمكنه أن ينزلق ويكون صانع اختلاف منخفض أمام الشبكة. اعتقدت أنه أحضر الكثير من ذلك وكان جزءًا كبيرًا منه “.

لا أحد يعلم ما إذا كان سيكون هناك العديد من الألعاب النارية كما كان هناك لبدء أول لعبة USA-Canada ، لكن الإجماع من معظم اللاعبين في كل فريق هو أن هذه هي أكبر لعبة في حياتهم.

“كنت أفكر لنفسي في السرير في الليلة التي تسبق اللعبة (الأولى) ،” إذا كان هذا سيكون مثل نوع كل النجوم ، فسأكون خارج المكان لأنني أضع قال مهاجم كندا براندون هاجيل: “رأسي عبر الحائط غدًا”. “كانت تلك عقلي”.

أكد الكنديون أنه لا توجد محادثات جماعية ، مثل ماثيو الأمريكيين وبرادي تكاتشوك و JT Miller بدأت قبل المعارك الثلاثة التي اندلعت في غضون تسع ثوان أول من مسابقة يوم السبت.

قال هاجيل ، الذي أسقط القفازات مع ماثيو تكاتشوك من مواجهة الافتتاح: “لقد فعلت ذلك من أجل العلم ، وليس الكاميرات”.