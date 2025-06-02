يمكن أن يرتفع الكوليسترول الخاص بك إذا حدث هذا لستوستيرون الخاص بك

حتى لو كنت تقود نمط حياة صحي بشكل عام ، فيمكنك أن تنتهي مع ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول. في الواقع ، هناك بعض الظروف الشائعة والأسباب المتسترات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول ، بما في ذلك التغييرات في مستويات هرمون تستوستيرون.

ومع ذلك ، لم يتم تحديد العلاقة بين هرمون تستوستيرون والكوليسترول العالي. إذا سقط هرمون تستوستيرون الخاص بك (قد تجد ما إذا كنت تواجه علامات التحذير من انخفاض هرمون التستوستيرون) ، فلن يرتفع الكوليسترول بالضرورة. بالإضافة إلى ذلك ، حتى لو ارتفع الكوليسترول ، فقد تكتشف أنك لا تزال تحصل على بعض الفائدة الصحية. في دراسة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية للأمراض الصماء ، كانت الفئران الذكرية إما مخصصة بالكامل ، أو مخصصة جزئيًا ، أو غير مخصصة. بعد ستة أسابيع ، أظهرت الفئران من المجموعتين الأوليين مستويات أعلى من الكوليسترول من الفئران في المجموعة الثالثة. ومع ذلك ، كان هناك صيد: جميع أنواع الكوليسترول في الفئران ارتفعت ، بما في ذلك الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

على عكس الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول “السيئ) ، لا يسبب الكوليسترول HDL (” جيد “) تراكم البلاك الضار في الأوعية الدموية. على العكس من ذلك ، يساعد الكوليسترول HDL في الكوليسترول الزائد في الوصول إلى الكبد ، حيث يمكن معالجته بشكل فعال. لذلك ، على الرغم من انخفاض انخفاض هرمون تستوستيرون أدى إلى زيادة الكوليسترول LDL في الفئران في الدراسة ، إلا أنه رفع على الأقل الكوليسترول الحماية من الكوليسترول HDL.