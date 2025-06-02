يمكن أن يرتفع الكوليسترول الخاص بك إذا حدث هذا لستوستيرون الخاص بك

حتى لو كنت تقود نمط حياة صحي بشكل عام ، فيمكنك أن تنتهي مع ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول. في الواقع ، هناك بعض الظروف الشائعة والأسباب المتسترات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول ، بما في ذلك التغييرات في مستويات هرمون تستوستيرون.
ومع ذلك ، لم يتم تحديد العلاقة بين هرمون تستوستيرون والكوليسترول العالي. إذا سقط هرمون تستوستيرون الخاص بك (قد تجد ما إذا كنت تواجه علامات التحذير من انخفاض هرمون التستوستيرون) ، فلن يرتفع الكوليسترول بالضرورة. بالإضافة إلى ذلك ، حتى لو ارتفع الكوليسترول ، فقد تكتشف أنك لا تزال تحصل على بعض الفائدة الصحية. في دراسة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية للأمراض الصماء ، كانت الفئران الذكرية إما مخصصة بالكامل ، أو مخصصة جزئيًا ، أو غير مخصصة. بعد ستة أسابيع ، أظهرت الفئران من المجموعتين الأوليين مستويات أعلى من الكوليسترول من الفئران في المجموعة الثالثة. ومع ذلك ، كان هناك صيد: جميع أنواع الكوليسترول في الفئران ارتفعت ، بما في ذلك الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).
على عكس الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول “السيئ) ، لا يسبب الكوليسترول HDL (” جيد “) تراكم البلاك الضار في الأوعية الدموية. على العكس من ذلك ، يساعد الكوليسترول HDL في الكوليسترول الزائد في الوصول إلى الكبد ، حيث يمكن معالجته بشكل فعال. لذلك ، على الرغم من انخفاض انخفاض هرمون تستوستيرون أدى إلى زيادة الكوليسترول LDL في الفئران في الدراسة ، إلا أنه رفع على الأقل الكوليسترول الحماية من الكوليسترول HDL.
العلاقة بين هرمون التستوستيرون والكوليسترول: نتائج متضاربة
وصلت دراسة أجريت عام 2007 في المجلة الآسيوية لعلم الأندرولوجيا إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق بعلاقة التستوستيرون-الكوليسترول. تم فحص الأشخاص الذكور الذين يعانون من مرض القلب وبدونه لتحديد ما إذا كان هناك صلة بين إجمالي مستويات هرمون تستوستيرون والكوليسترول. في كلا المجموعتين من الرجال ، بدا أن هرمون التستوستيرون العالي يتوقع ارتفاع الكوليسترول في HDL. لكل خمسة نانومولز لكل لتر (NMOL/L) القفز في هرمون التستوستيرون رجل ، كان يمكن أن يتوقع رؤية ارتفاع 2 ٪ إلى 6 ٪ في الكوليسترول HDL. يبدو أن نتائج الدراسة لعام 2007 تتناقض مع استنتاجات دراسة 2022 (على سبيل المثال ، أن انخفاض هرمون التستوستيرون أدى إلى ارتفاع الكوليسترول في HDL) ، أو على الأقل تلميح أن الكوليسترول الحماية من HDL قد يحصل على دفعة مما إذا كان هرمون التستوستيرون يسقط أو يرتفع.
ولكن ماذا عن صلة محتملة بين هرمون تستوستيرون والكوليسترول الكلي؟ نظرت دراسة عام 2012 المنشورة في علاج تعاطي المخدرات والوقاية والسياسة في ما سيحدث عندما تلقى الرجال البالغون الذين لديهم مستويات هرمون تستوستيرون العادي حقن (500 ملليغرام) من هرمون التستوستيرون. في غضون يومين ، ارتفع إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 15 ٪ في المتوسط ؛ بعد 15 يومًا ، عادت مستوياتها إلى خط الأساس.
هل العلاج ببدائل هرمون تستوستيرون حل لخفض هرمون التستوستيرون؟
لسنوات ، حاول الباحثون تحديد تأثير هرمون التستوستيرون بشكل قاطع على الكوليسترول. ولكن نظرًا لأن الدراسات قد أنتجت استنتاجات مختلفة ، فإن حتى الخبراء مثل الدكتور خورام ناصر من هيوستن ميثوديست ليسوا متأكدين مما إذا كان سيعملون على تقديم المشورة لعلاج هرمون تستوستيرون كعلاج للرجال الذين يعانون من انخفاض في هرمون التستوستيرون وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول.
أشار الدكتور ناصر ، “بناءً على ما نعرفه عن العلاقة بين نقص هرمون تستوستيرون وقضايا التمثيل الغذائي ، وضعف استقلاب الجلوكوز ، وضعف مستويات الكوليسترول السيئ والالتهاب – وكلهم يرتبطون بأمراض القلب – يمكننا أن نستنتج أن نقص هرمون التستوستيرون يرتبط أيضًا بسوء صحة القلب”. ومع ذلك ، يحذر الدكتور ناصر من وصف علاج هرمون تستوستيرون لكل رجل يعاني من انخفاض هرمون تستوستيرون لأن عوامل الخطر الفردية قد تجعل العلاج غير حكيم.
بغض النظر عما إذا كان هرمون تستوستيرون مرتفعًا أو طبيعيًا أو منخفضًا ، إذا كان لديك أيضًا مخاوف تتعلق بالكوليسترول ، فمن المحتمل أن تقوم بتعيين موعد مع طبيب موثوق به. بعد كل شيء ، يعرضك ارتفاع الكوليسترول الكوليسترول في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وغيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون هناك مخاطر خفية من انخفاض هرمون تستوستيرون ، مما يؤدي إلى ظروف مثل هشاشة العظام. يمكن للطبيب تقديم حلول مثبتة بناءً على تاريخك ونمط حياتك ، بالإضافة إلى مساعدتك في مراقبة مستويات هرمون تستوستيرون والكوليسترول.