يمكن أن يعزز البروتين العالي في الزنك صحة قلبك

الزنك يفعل الكثير لجسمك. إنه معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة. إنه يدعم الوظيفة المناعية ، ويساعد في التئام الجروح ، وقد يساعد في حماية عينيك من التنكس البقعي. يعد الزنك أيضًا أمرًا حيويًا للنمو والتنمية السليمين ، مما يجعله مهمًا بشكل خاص للأطفال والمراهقين والنساء الحوامل. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم هذه المغذيات القوية في وظيفة الدماغ ، ودعم الذاكرة والتعلم ، مع تعزيز الجلد الصحي أيضًا عن طريق الحد من الالتهاب وسرعة شفاء حب الشباب وغيرها من الأمراض الجلدية.
إن اختصاصي التغذية المسجل يقول إن الزنك يحسن صحة قلبك أيضًا. وقالت “بعض الدراسات تشير إلى أن الزنك يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي ، ومستويات الكوليسترول الرديء ، والدهون الثلاثية”. مصدر ممتاز للزنك هو لحم السلطعون. يحتوي فنجان من السلطعون الأزرق على أكثر من 5 ملليغرام من الزنك ، وهو ما يقرب من نصف ما يوصى به لنظامك الغذائي. Crab هو أيضًا مصدر بروتين هزيل ، ويوفر 24 جرامًا من البروتين وفقط غرام من الدهون.
كيف يمكن أن يؤثر نقص الزنك على قلبك
معظم الناس يحصلون على ما يكفي من الزنك من نظامهم الغذائي ، ولكن الرضاعة الطبيعية والبالغين الأكبر سنًا معرضون لخطر نقص كبير. (هذا هو السبب في أن نقص الزنك يتعلق بشكل خاص بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وفقًا لمراجعة 2021 في الحدود في التغذية ، يمكن أن تسهم مستويات الزنك المنخفضة في الالتهاب والإجهاد التأكسدي وتلف الأوعية الدموية. في بعض الحالات ، قد يكون نقص الزنك بمثابة علامة إنذار مبكر على نوبة قلبية أو غيرها من القضايا الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما ترتبط عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ، مثل السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، بمستويات الزنك المنخفضة.
يمكن أن يؤدي نقص الزنك في النظام الغذائي إلى أعراض مثل الإسهال ، وسوء الشهية ، وشفاء الجروح البطيء. قد يساعد تكملة الزنك في إصلاح أنسجة القلب ، وتنظيم إيقاع القلب ، وتحسين فعالية أدوية أمراض القلب. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الزنك الغذائي لديهم خطر أقل للموت من الظروف المتعلقة بنبض القلب. على الرغم من أن لحم السلطعون ليس مناسبًا للرضاعة الطبيعية ، إلا أن الآخرين الذين يعانون من نقص الزنك قد يستفيدون من إضافته إلى وجباتهم عدة مرات في الأسبوع.
طرق للاستمتاع السلطعون في نظامك الغذائي
يستمتع الأشخاص من ولاية ماريلاند بالتصدع إلى سرطان البحر الطازج في الصيف ، لكن لا يتعين عليك الانتظار حتى موسم السلطعون لجني هذا البروتين الغني بالدهون. وقال لوك: “إن صنع كعك السلطعون المقلي الخاص بك سيكون بديلاً أكثر صحة للخيارات المقلية”. يتم تحميل العديد من وصفات كعكة السلطعون مع Mayo و Filler ، ولكن بدونها ، قد تنهار في مقلاة. يشوي كعكات السلطعون الخاصة بك إبقائهم الضوء في الملمس مع الحفاظ على شكلها. امزج لحم السلطعون الطازج مع بيضة ، وتوابل الخليج القديم ، ومسحوق البصل ، ومسحوق الثوم ، وعصير الليمون ، وخردل ديجون ، وتفتيت البانكو.
وقال لوك: “على غرار الأسماك ، يمكن الاستمتاع (السلطعون) على البخار بضغط من الليمون ورش خفيف من الملح”. يمكنك شراء لحوم السلطعون الطازجة على مدار العام من عداد المأكولات البحرية في متجر البقالة الخاص بك. فقط تأكد من تجنب السلطعون المقلدة لأنه يحتوي فقط على 10 ٪ من الزنك. (اقرأ ما تأكله حقًا عند وجود سلطعون تقليدي.)
يقول لوك إن السلطعون هو أحد الأطعمة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. على سبيل المثال ، يمكنك صنع وعاء سلطعون البحر الأبيض المتوسط مع مكونات مثل لحم السلطعون والزيتون والطماطم وعصير الرمان وجبن الفيتا على سرير من السبانخ.