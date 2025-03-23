يمكن أن يعزز البروتين العالي في الزنك صحة قلبك

الزنك يفعل الكثير لجسمك. إنه معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة. إنه يدعم الوظيفة المناعية ، ويساعد في التئام الجروح ، وقد يساعد في حماية عينيك من التنكس البقعي. يعد الزنك أيضًا أمرًا حيويًا للنمو والتنمية السليمين ، مما يجعله مهمًا بشكل خاص للأطفال والمراهقين والنساء الحوامل. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم هذه المغذيات القوية في وظيفة الدماغ ، ودعم الذاكرة والتعلم ، مع تعزيز الجلد الصحي أيضًا عن طريق الحد من الالتهاب وسرعة شفاء حب الشباب وغيرها من الأمراض الجلدية.

إن اختصاصي التغذية المسجل يقول إن الزنك يحسن صحة قلبك أيضًا. وقالت “بعض الدراسات تشير إلى أن الزنك يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي ، ومستويات الكوليسترول الرديء ، والدهون الثلاثية”. مصدر ممتاز للزنك هو لحم السلطعون. يحتوي فنجان من السلطعون الأزرق على أكثر من 5 ملليغرام من الزنك ، وهو ما يقرب من نصف ما يوصى به لنظامك الغذائي. Crab هو أيضًا مصدر بروتين هزيل ، ويوفر 24 جرامًا من البروتين وفقط غرام من الدهون.