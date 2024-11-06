يمكن أن يكون بوبي لاشلي حلاً قصير المدى لهذه الفجوة الصارخة في AEW

قد يكون بوبي لاشلي هو الموظف الأكثر إثارة للاهتمام في AEW فيما يتعلق بنجوم WWE السابقين، حيث من المحتمل أن يكون حلاً قصير المدى لواحدة من أكثر احتياجات الشركة وضوحًا.

لقد عانى AEW في معظم تاريخه من نقص في النجوم رفيعي المستوى الذين يمكن أن يكونوا مؤهلين ليكونوا أقوياء – هؤلاء المصارعون الذين يمكنهم تدميرك بشكل شرعي في قتال، ومن المحتمل أن يفرضوا إرادتهم الجسدية على الخصم في الحلبة ويقذفون معظم المواهب مثل قطعة القماش. دمى.

أقرب ما رأيناه هو بطل AEW ساموا جو، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و2 ووزن 280 رطلاً، لكن فترة حمله للقب استمرت 113 يومًا فقط. لقد رأينا ذلك أكثر مع بطولة TNT مع واردلو وميرو وباورهاوس هوبز ولوتشاسورس وجو.

ولكن يمكنك أيضًا إثبات أن العديد من الأشخاص في تلك القائمة قد فقدوا زخمهم أو فقدوا بسبب الإصابات وظروف أخرى في وقت غير مناسب، وهذا هو السبب وراء افتقار AEW إلى التأثير من المصارعين من هذا النوع.

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لقد كان لاشلي البالغ من العمر 48 عامًا، والذي ظهر لأول مرة في AEW على Dynamite الأسبوع الماضي، مصدر قوة طوال مسيرته. تم إدراجه على أنه 6 أقدام و 3 و 273 رطلاً ويضيف لياقته البدنية إلى تصور القوة.

خلال بطولة WWE الأولى لـ Lashley وفي الفترة التي سبقتها، كانت حركة Hurt Lock واحدة من أكثر الحركات المحمية في الشركة. لقد تغلب على بروك ليسنر في بطولة WWE كجزء من سيرته الذاتية كبطل للعالم ثماني مرات.

يمكن للمصارعين الكبار أن يتصارعوا في نوع مختلف من المباريات التي اعتدنا رؤيتها في AEW، مما يتيح لك طرقًا جديدة لبناء الوجوه المحبوبة – خاصة الأصغر منها.

لاشلي، نظرًا لعمره والأميال التي قطعها في حياته المهنية، لا يمثل حلاً طويل الأمد. لكنه وشيلتون بنجامين في “نقابة الألم” يبدوان كممثلين قادرين على فرض إرادتهم على الآخرين.

على الرغم من أن الأحذية ذات الكعب العالي هي شيء تفوقت فيه WWE في معظم تاريخها، إلا أننا لم نراها دائمًا على أعلى مستوى في AEW.

AEW لديه الآن فرصة للاعتماد على ذلك بشكل كبير مع لاشلي.