قد يواجه لاعب Duke Star Hoops ترحيلًا بسبب حكم وزارة الخارجية على حاملي تأشيرة جنوب السودان – الذي تم وضعه في مكانه قبل أن يخسر الفريق مباراته الأربعة المتقنة ضد هيوستن.

أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه “يتخذ إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحتفظ بها أصحاب جوازات السفر في جنوب السودانية” ، والتي ستشمل مركز طالبة جامعة ديوك ، خامان مالوخ.

اختتم مالوخ ، الذي ولد في جنوب السودان ، موسمه الأول مع خسارة الشياطين الأزرق المذهلة أمام هيوستن مساء السبت.

ادعى روبيو أن التقييد كان “بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها الذين أعادوا إلى الوطن في الوقت المناسب” ، مما يعني أن الأمة الأفريقية لم تقل إنها ستعيد مهاجريها المحللين من الولايات المتحدة خلال إطار زمني معين.

ورفض Maluach التحدث مع المراسلين بعد خسارة فريقه المدمرة يوم السبت.

وقال فرانك ترامبل المتحدث باسم جامعة ديوك إن المدرسة “تبحث في الوضع وتعمل على وجه السرعة لفهم الآثار المترتبة على طلاب ديوك”.

أخبر مندوب وزارة الخارجية USA Today أن القرار “سيؤثر على جميع أولئك الذين لديهم تأشيرة أمريكية في جواز سفر جنوب السودان وأي شخص لديه جواز سفر جنوب السودان يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية.

وقال الممثل: “سنقدم مزيد من المعلومات والتعليمات لحاملي التأشيرات والمتقدمين المتأثرين كما هو متاح”.