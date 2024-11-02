يمكن لبيج بيكرز وجوجو واتكينز ملء الفراغ بين كايتلين كلارك وأنجيل ريس في كرة السلة الجامعية للسيدات

كيف تحل كرة السلة الجامعية للسيدات محل النجمة المتعالية التي أصبحت نوعًا جديدًا من الأسماء المنزلية، وهي منافسة صاخبة بين الشخصيات الجاهزة تجاريًا وسعي فرقهم للإطاحة بالعملاق الحاكم في هذه الرياضة؟

ماذا عن مع اثنين Mega-إذا استمر الزخم في موسم الكلية هذا، فسوف يعتمد إلى حد كبير على القوة النجمية لحارس UConn الكبير Paige Bueckers وحارس السنة الثانية لجامعة جنوب كاليفورنيا JuJu Watkins.talents مع جاذبية كروس كبيرة تقود زوجًا من القوى الساحلية الثنائية وسعيهم للاستيلاء على إلى أسفل… نفس العملاق الحاكم؟

في الموسم الماضي، سجلت كايتلين كلارك رقمًا قياسيًا جديدًا في تسجيل الأهداف في الكلية وقادت فريقها في ولاية أيوا في طريقها إلى مباراة اللقب الوطني – كل ذلك من خلال ضرباتها المميزة في التسديد والتمرير ثلاثي النقاط.

حفزت مآثر كلارك مستويات غير مسبوقة من نسبة المشاهدة والاهتمام بهذه الرياضة. كان يسمى تأثير كيتلين كلارك.

سجلت ثلاث مباريات متتالية رقماً قياسياً للعبة كرة السلة الجامعية للسيدات الأكثر مشاهدة في التاريخ: فوز ولاية أيوا على LSU ورقائق كلارك المتعددة السنوات، Angel Reese، في Elite Eight (12.3 مليون)؛ فوز أيوا المثير للجدل في Final Four على UConn (14.2 مليون) ؛ وخسارة أيوا أمام ساوث كارولينا التي لم تهزم في البطولة (18.7 مليون).

لقد كانت إما ظاهرة غير قابلة للتكرار، أو قصة فريدة ذات قوس شديد الانحدار لأحد شعارات كلارك 3، أو نموذجًا لكيفية قدرة كرة السلة للسيدات على جذب مقل العيون ومن ثم الاحتفاظ بها.

إذا استمر الزخم في هذا الموسم الجامعي، فسوف يعتمد إلى حد كبير على القوة النجمية لحارس UConn الكبير Paige Bueckers وحارس السنة الثانية لجامعة جنوب كاليفورنيا JuJu Watkins.

مع النمط والملفات التعريفية المتوافقة مع NIL، فإن اختيارات All-America بالإجماع قبل بداية الموسم تقود اثنين من أفضل ثلاثة فرق متوقعة في البلاد.

إذا كان أسلوب كلارك يستحضر أسلوب ستيف كاري، فإن واتكينز هو كيفن دورانت، وهو هداف لا يمكن إيقافه في ثلاث مستويات، وبيوكرز هو نوع من ليبرون جيمس النحيل، الدينامو الهجومي الذي لا يزال يفضل التمرير والذي وصفه مدرب ساوث كارولينا دون ستالي ذات مرة بأنه “من المحتمل أن يكون أفضل لاعب في العالم”. لاعب كرة السلة النخبوي الذي يزين لعبتنا على الإطلاق.

ولكن إذا كانت هناك ديناميكية وجهاً لوجه بين بيكرز وواتكينز، فهي أقل من التلويح باليد “لا يمكنك رؤيتي” الذي شوهد بين كلارك وريس وأكثر من “هل يمكنك أن تتفوق على هذا؟” متنوع. يمكن لكل منهما أن يتبع كلارك باعتباره الاختيار الأول في مسودة WNBA – بويكرز هذا الربيع، وواتكينز ليس حتى عام 2027.

تدخل Bueckers عامها الخامس في UConn بعد أن سجلت أعلى مستوى في مسيرتها 21.9 نقطة لكل مباراة الموسم الماضي، والذي أعقب موسمين دمرتهما إصابات الساق. كان هناك وقت، في 2020-21، عندما تم تصنيف بيكرز متقدمًا على كلارك، وقد يأتي ذلك اليوم مرة أخرى.

“أي شخص شاهد مسرحيتها سيعرف أنه عندما كانت بيج طالبة جديدة، لم يكن هناك أحد في البلاد أفضل من بيج. وقال جينو أوريما، المدير الفني لـ UConn، للصحفيين مؤخرًا: “ثم اختفت نوعًا ما من دائرة الضوء بسبب بعض الإصابات”. “إن وضع لاعبة مثل Paige في فريقك يجعلك تلقائيًا منافسًا للبطولة الوطنية.”

احتل واتكينز المركز الثاني في البلاد برصيد 27.1 نقطة في المباراة الواحدة كطالب جديد، مع مساحة لتحسين التسديد بنسبة 40.1 بالمائة. الآن، يعني انتقال USC من Pac-12 إلى Big Ten تعرضًا إضافيًا من اللعب في مناطق زمنية أكثر وأقدم.

يستحق مواطن لوس أنجلوس البالغ من العمر 19 عامًا كل التقدير الذي حصل عليه كلارك لبقائه في المنزل لتنشيط برنامج خامل. وقالت واتكينز إن كلارك قدمت لها النصيحة حول كيفية التعامل مع نجوميتها المتنامية.

وقال واتكينز، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “إن الحصول على هذا النوع من الإرشاد وهذه العلاقة معها، يعني بالتأكيد الكثير”. “لقد كان لها التأثير الأكبر على كرة السلة للسيدات، والقدرة على رؤية رحلتها أمر ملهم حقًا.”

جنبًا إلى جنب مع بطولاتهم الفردية، فإن كلاب بيكرز الهاسكي التي كانت ذات يوم (بدون لقب منذ عام 2016) أو أحصنة طروادة واتكينز (بدون لقب منذ عام 1984، في ذروة شيريل ميلر) في مسار تصادمي مع الطاغوت في كارولينا الجنوبية – أو مع كل منهما. البعض الآخر، بالنسبة لبعض طاقة يانكيز-دودجرز، هو نوع من السرد الذي يمكن أن يغذي النمو المستمر لهذه الرياضة.

أطلق عليه اسم تأثير Paige Bueckers أو تأثير JuJu Watkins. إلى أي مدى يبقى أن نرى.

قال عزي فاد، حارس UConn، وهو أفضل صديق لبويكرز، لصحيفة The Post بعد الموسم الماضي: “لقد تغير الكثير – نسبة المشاهدة والاهتمام الذي تحظى به كرة السلة للسيدات هي نقطة أساسية”. “إنها تجلب أشياء مختلفة عما تقدمه لعبة الرجال، والمشجعون الحقيقيون للعبة سيقدرون ذلك حقًا. وهذا ما بدأ الناس يتعلمونه. وأعتقد أنه من المدهش أن نتمكن أخيرًا من الحصول على هذا التقدير.