يمكن لدفاع النخبة لـ OG Anunoby أن يضعه في شركة نخبة نيكس

نيو أورليانز – قبل أن تبدأ إبادة نيكس لتيمبروولفز، كان جوليوس راندل يسجل أهدافًا غاضبة.

لقد كان يتفوق على بريشوس أتشيوا، وسجل 15 نقطة في الربع الأول بينما تأخرت نيويورك بما يصل إلى سبع نقاط.

كان من الواضح أن راندل، الغاضب والمتحمس للتغلب على فريقه السابق، كان سيفرض الأمر. كان فريق Timberwolves سيفوز أو يخسر معه.

لذلك قام توم ثيبودو بتحويل هدف التعادل الدفاعي إلى راندل، ليحقق فوز نيكس يوم الخميس بنتيجة 133-107.

عندما كان Achiuwa هو المدافع الأساسي، سدد راندل 5 مقابل 7 مع تمريرتين وصفر دورانات.

عندما كان OG Anunoby هو المدافع الأساسي، سدد راندل 1 مقابل 6 بمساعدة واحدة ودورتين وتم حبسه بشكل محبط.

قال جوش هارت: “بغض النظر عمن يشارك في OG، أعلم أن OG يضع الكثير من الرجال في السجن”. “إنه شخص نجيد وضعه على الجزيرة مع أي شخص – سواء كان كبيرًا أو صغيرًا – وسيقوم بتغيير اللقطات.

“أنا لا أفهم كيف يفعل نصف ذلك. في بعض الأحيان عندما يحرس مثل (حارس نقطة 76ers) Tyrese Maxey، ويكون قادرًا على التأثير على التسديدات والبقاء أمامه، مع العلم أن Tyrese سريع للغاية بينما OG ليس كذلك. … ثم تضعه على لاعبين مثل يوليوس، وهو رجل قوي البنية، يلعب في القائم، وهو قادر على الصمود. لذا فهو وحش بالنسبة للدفاع بمفرده ويجب أن يكون فريقًا دفاعيًا أولًا أو ثانيًا بالتأكيد. نحن مرتاحون لهذه المباراة ضده وضد أي شخص آخر.

حتى بضعة أسابيع مضت، كان أنونوبي يحصل على المزيد من الفرص بالكرة ويحمل الرقم المزدوج لمرشح محتمل لجائزة كل النجوم.

ومن الناحية الهجومية، كان الحدث الأبرز هو انفجار 40 نقطة في دنفر يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر).

ولكن بعد ذلك مرت تسديدته بفترة جافة وبدأ ميكال بريدجز، وهو هداف أكثر ديناميكية وتنوعًا، في جمع المزيد من الفرص.

هناك كرة واحدة فقط، ولن تذهب إلى Anunoby إذا لم تسقط تسديدته.

لقد دخل ليلة السبت ضد البيليكان بمتوسط ​​12.6 نقطة فقط بنسبة 38 بالمائة في التسديد في آخر 10 مباريات.

في أول 17 مباراة للموسم، بلغ متوسط ​​أنونوبي 19.1 نقطة بنسبة 52.4 بالمائة من الملعب.

إنه فرق كبير، لكن جمال أنونوبي هو أن صراعاته الهجومية تمر دون أن يلاحظها أحد بسبب تأثيره الدفاعي.

قال بريدجز: “إنه مجرد من هو”. “منذ أن عرفت OG، كان مجرد تهديد. أعتقد أن السرقة التي قام بها على يوليوس، عندما كان يوليوس يحاول مهاجمتي (عندما اندفع أنونوبي للسرقة)، قلت، “أوه”. لقد فاجأني ذلك.

“لذلك يبقى منغلقًا ويفعل كل الأشياء الصغيرة. نحن نقدر ذلك ونحتاجه”.

أرقام أنونوبي الدفاعية التقليدية ليست ملفتة للنظر تمامًا، لكنه دخل يوم السبت متصدرًا فريق نيكس في عمليات السرقة (1.6 لكل مباراة) والكتل (1.1).

ولكن مع تحسن دفاع نيكس، يجب أن يكون أنونوبي في صف الاعتراف باختياره الثاني في الدفاع، كما ذكر هارت.

إنه شرف نادر لنيكس.

أحدث اختيار للامتياز كان تايسون تشاندلر منذ أكثر من عقد من الزمان. قبله؟ تشارلز أوكلي في عام 1994.

أنونوبي، رجل قليل المشاعر والكلمات الخارجية، يفهم المهمة.

قال: “فقط اجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان على الرجل الآخر”.