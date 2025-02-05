يمكن لوجبة خفيفة منخفضة الكرباة الكربوهيدرات غير المعروفة تقليل الكوليسترول في الدم وتساعدك على أنبوب

إنه أخضر. إنه لذيذ. وهو علاج منخفض الكربوهيدرات ، منخفضة الكوليسترول يمكن أن تساعدك على تجنب نوبات الإمساك. ما هي الوجبة الخفيفة “تبقيك منتظمة ورضا” التي تنتمي إلى تشكيرك من الوصفات؟ الحمص الأفوكادو ، استراحة من guacamole المعتادة التي تخدمها.
لا يتطلب Avocado Hummus أكثر من بضع مكونات ومعالج خلاط أو طعام. كل ما تحتاجه هو علبة الحمص (بدون ملح إضافي) ، حوالي ملعقتين كبيرتين من عصير الأكوافابا من الحمص ، أفوكادو ، كوب واحد من الكزبرة الطازجة ، ربع كوب من زيت الزيتون الصحي والمفيد ، وربع كوب من عصير الليمون ، ربع كوب من الطحينة (معجون السمسم) ، قرنفل الثوم ، ملعقة صغيرة من الكمون ، وقرصة من الملح (أو نحو ذلك) ، إذا كنت تفضل ذلك. ضع كل شيء في وعاءك في وقت واحد ، واضبطه إلى النهاية الكريمية ، واستمتع. ستحصل على علاج فوري بالإضافة إلى طعام سيساعد أنظمة القلب والأوعية الدموية.
لفهم الجوانب الغذائية والوظيفية من حمص الأفوكادو ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على المكونات الأكثر جوهرية المعنية: الحمص المعلب ، الأفوكادو ، وتاهيني.
مزيج من المكونات النباتية المغذية
يحتوي كوب واحد من الحمص على حوالي 34 جرامًا من الكربوهيدرات و 9 غرامات من الألياف. (على الرغم من أن Aquafaba يضيف القليل من العناصر الغذائية ، إلا أنه يعزز على الأقل نسيجًا ناعمًا.) الأفوكادو على قدم المساواة مع التغذية: يوفر الأفوكادو واحد 17 غرامًا من الكربوهيدرات و 14 غراما من الألياف. وتاهيني؟ يحتوي كل ملعقة كبيرة (وستحتاج إلى أربعة منها) على 3 غرامات من الكربوهيدرات و 1 غرام من الألياف.
هذه وصفة الحمص النباتية غير المعروفة ثقيلة على الألياف الغذائية القائمة على النبات. بالإضافة إلى ذلك ، إنه خفيف على الكوليسترول. هذا يجعل الأمر جيدًا إذا كنت تحاول إدارة الكوليسترول من خلال تناول المزيد من الوجبات والأطعمة التي تعمل على خفض الكوليسترول ، وكذلك التأكد من دعم الأمعاء والأمعاء.
ما الذي يميز العلاقة بين الألياف النباتية والكوليسترول السفلي؟ تشرح الرابطة الوطنية للدهون أنه لكل 5 إلى 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان التي تأكلها فوق التوصيات اليومية ، يمكنك توقع انخفاض في الكوليسترول “السيئ” والكوليسترول الكلي في أي مكان من 5 إلى 11 مم زئبق. تم تحديد هذه النتيجة المرغوبة في التجارب التي تسيطر عليها. على سبيل المثال ، لاحظت مراجعة 2024 في Cureus وجود علاقة بين استهلاك حمية عالية الألياف ، وتحسينات في نظام القلب والأوعية الدموية (والتي شملت انخفاض في مستويات الكوليسترول).
علاج الجهاز الهضمي
الألياف ليست مجرد صحة القلب. إنه صديق للأمعاء أيضًا. يمكن أن يساعدك الهدف من 14 جرامًا من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية تستهلكها كل يوم إلى تقليل حلقات الإمساك ، والانتفاخ ، وانخفاض عدم الراحة في البطن.
نظرًا لأن الحمص والأفوكادو يشكلان الجزء الأكبر من هذا الحمص ، فإنك تحصل على الكثير من الألياف مع كل ملعقة. وفي الوقت نفسه ، تشتهر الحمص بتأثيرها الملين المحتمل. هذا مفيد للغاية إذا كنت تكافح من أجل الحصول على حركات الأمعاء باستمرار.
استهلاك الأفوكادو كل يوم له نتيجة ملين مماثلة. وإذا كنت تبحث عن ملين طبيعي ، فهذا أمر جيد للجهاز الهضمي بأكمله ، حيث أسماء مراجعة 2019 في مضادات الأكسدة الأفوكادو على أنها تتمتع بقدرات ما قبل المخطوطة.
على الرغم من أن زيت الزيتون في حمص الأفوكادو لا يساهم في أي ألياف في التراجع ، إلا أنه تم ربطه أيضًا بحركات الأمعاء الأفضل. في الواقع ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة التغذية الكلوية أن زيت الزيتون كان يعمل بشكل متوقع مثل الزيت المعدني لتليين البراز في الموضوعات البشرية.