يمكن لوجبة خفيفة منخفضة الكرباة الكربوهيدرات غير المعروفة تقليل الكوليسترول في الدم وتساعدك على أنبوب

إنه أخضر. إنه لذيذ. وهو علاج منخفض الكربوهيدرات ، منخفضة الكوليسترول يمكن أن تساعدك على تجنب نوبات الإمساك. ما هي الوجبة الخفيفة “تبقيك منتظمة ورضا” التي تنتمي إلى تشكيرك من الوصفات؟ الحمص الأفوكادو ، استراحة من guacamole المعتادة التي تخدمها.

لا يتطلب Avocado Hummus أكثر من بضع مكونات ومعالج خلاط أو طعام. كل ما تحتاجه هو علبة الحمص (بدون ملح إضافي) ، حوالي ملعقتين كبيرتين من عصير الأكوافابا من الحمص ، أفوكادو ، كوب واحد من الكزبرة الطازجة ، ربع كوب من زيت الزيتون الصحي والمفيد ، وربع كوب من عصير الليمون ، ربع كوب من الطحينة (معجون السمسم) ، قرنفل الثوم ، ملعقة صغيرة من الكمون ، وقرصة من الملح (أو نحو ذلك) ، إذا كنت تفضل ذلك. ضع كل شيء في وعاءك في وقت واحد ، واضبطه إلى النهاية الكريمية ، واستمتع. ستحصل على علاج فوري بالإضافة إلى طعام سيساعد أنظمة القلب والأوعية الدموية.

لفهم الجوانب الغذائية والوظيفية من حمص الأفوكادو ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على المكونات الأكثر جوهرية المعنية: الحمص المعلب ، الأفوكادو ، وتاهيني.