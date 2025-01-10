يمول مقابل. الخشب الصلب: ما هي المادة الأفضل للخزائن المطلية؟

عند إعادة تصميم مطبخك، لديك العديد من التشطيبات الشائعة لخزائن المطبخ التي يجب وضعها في الاعتبار. ارتفعت شعبية الخزانات المطلية باللون الأبيض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من عودة الخزانات الملطخة، إلا أن العديد من أصحاب المنازل لا يزالون يفضلون الطلاء. إذا كنت واحدًا منهم، فلديك قرار مهم يجب عليك اتخاذه عند شراء خزانة جديدة. هل تختار استخدام MDF أو الخشب الصلب إذا كنت تعلم أنك ستطلي خزاناتك؟ تقدم كلتا المادتين إيجابيات وسلبيات فريدة من نوعها.
تكسب الخزائن الخشبية الصلبة نقاطًا لأنماطها الجذابة، مما يجعلها خيارًا شائعًا لخزائن المطبخ الملونة. ومع ذلك، فإن جمال الحبوب لا يهم عندما تقوم بالرسم. الخشب مادة متينة للخزانة تقاوم التلف بشكل جيد، مما يجعلها خيارًا طويل الأمد. عند تركيب الخزانات الخشبية، قد تحتفظ بقيمتها لفترة أطول مما تفعل مع MDF، والذي غالبًا ما تنخفض قيمته بسرعة.
إذا كنت تقوم بطلاء الخشب الصلب، فهناك العديد من المشكلات المحتملة. قد يتشقق الطلاء عند المفاصل بسبب التمدد الطبيعي للخشب. يمكن أن تأتي قطع الخشب الموجودة على لوح الباب من أشجار مختلفة، لذلك لن تحتوي جميعها على نفس محتوى الرطوبة ويمكن أن تتكاثف أو تنكمش بمعدلات مختلفة. قد تلاحظ خطوطًا دقيقة بين القطع. إذا كانت لوحة الباب تحتوي على نسبة عالية من الماء، فقد تنكمش بمرور الوقت، مما يترك منطقة مكشوفة بالقرب من الإطار غير مطلية. غالبًا ما يزيد نمط الحبوب المزخرف على الخشب من صعوبة الحصول على طلاء ناعم.
إيجابيات وسلبيات خزائن MDF المطلية
دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات وضع خزانات MDF في منزلك عندما تريد مظهرًا مطليًا. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعتبر الخشب الصلب متفوقًا، لكن MDF يوفر العديد من نقاط القوة، خاصة بالنسبة للخزائن المطلية. ولعل أعظم نقاط قوتها هي أنها لا تتوسع ولا تنكمش كما يفعل الخشب الصلب. وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن الشقوق أو الخطوط في الطلاء. نظرًا لأن الطلاء يشكل سطحًا أملسًا وغير شفاف على الخزانات، فلا يمكنك معرفة ما إذا كانت مصنوعة من الأسفل. كما أنها مادة ميسورة التكلفة أكثر من الخشب الحقيقي، مما قد يكون مفيدًا إذا كنت تحاول توفير المال عند تجديد مطبخك.
يتكون MDF من ألياف الخشب المضغوطة مع مواد أخرى لتشكيل الألواح. عند الانتهاء، لا يحتوي MDF على تفاصيل محببة ويوفر طبقة خارجية متسقة، والتي توفر سطحًا أملسًا للطلاء. البدء بسطح أملس يجعل من السهل الحصول على طلاء متساوي.
ومع ذلك، فإن MDF لا يصمد جيدًا حول الماء، مما قد يجعل الخزانات القريبة من الحوض عرضة للتلف. قد يؤدي التعرض المتكرر للماء في النهاية إلى ظهور تقرحات على MDF. يمكنك حل هذه المشكلة باستخدام الخشب الصلب للأبواب الموجودة أسفل الحوض وألواح MDF للباقي إذا كنت تفضل ذلك. هناك مشكلة محتملة أخرى وهي توفر MDF في جميع التصميمات. كل شركة خزانة مختلفة. قد تقدم بعض العلامات التجارية جميع أنماط أبواب الخزانات من الخشب الصلب وMDF. قد يحد البعض الآخر من خيارات MDF، لذلك قد لا تتمكن من الحصول على تصميم الباب المحدد الذي تريده.