يمول مقابل. الخشب الصلب: ما هي المادة الأفضل للخزائن المطلية؟

عند إعادة تصميم مطبخك، لديك العديد من التشطيبات الشائعة لخزائن المطبخ التي يجب وضعها في الاعتبار. ارتفعت شعبية الخزانات المطلية باللون الأبيض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من عودة الخزانات الملطخة، إلا أن العديد من أصحاب المنازل لا يزالون يفضلون الطلاء. إذا كنت واحدًا منهم، فلديك قرار مهم يجب عليك اتخاذه عند شراء خزانة جديدة. هل تختار استخدام MDF أو الخشب الصلب إذا كنت تعلم أنك ستطلي خزاناتك؟ تقدم كلتا المادتين إيجابيات وسلبيات فريدة من نوعها.

تكسب الخزائن الخشبية الصلبة نقاطًا لأنماطها الجذابة، مما يجعلها خيارًا شائعًا لخزائن المطبخ الملونة. ومع ذلك، فإن جمال الحبوب لا يهم عندما تقوم بالرسم. الخشب مادة متينة للخزانة تقاوم التلف بشكل جيد، مما يجعلها خيارًا طويل الأمد. عند تركيب الخزانات الخشبية، قد تحتفظ بقيمتها لفترة أطول مما تفعل مع MDF، والذي غالبًا ما تنخفض قيمته بسرعة.

إذا كنت تقوم بطلاء الخشب الصلب، فهناك العديد من المشكلات المحتملة. قد يتشقق الطلاء عند المفاصل بسبب التمدد الطبيعي للخشب. يمكن أن تأتي قطع الخشب الموجودة على لوح الباب من أشجار مختلفة، لذلك لن تحتوي جميعها على نفس محتوى الرطوبة ويمكن أن تتكاثف أو تنكمش بمعدلات مختلفة. قد تلاحظ خطوطًا دقيقة بين القطع. إذا كانت لوحة الباب تحتوي على نسبة عالية من الماء، فقد تنكمش بمرور الوقت، مما يترك منطقة مكشوفة بالقرب من الإطار غير مطلية. غالبًا ما يزيد نمط الحبوب المزخرف على الخشب من صعوبة الحصول على طلاء ناعم.