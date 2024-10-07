ينتقد ماكس كروسبي “المهرجين” لادعائهم أنه غير سعيد بالمغيرين

أراد ماكس كروسبي التأكد من أن شيئًا واحدًا كان واضحًا تمامًا بعد مباراة رايدرز يوم الأحد: لاس فيغاس هي المكان الذي يريد أن يكون فيه.

أسقطت النهاية الدفاعية أي فكرة مفادها أنه غير سعيد في Sin City وأكد مجددًا أنه ملتزم باللعب مع فريق Raiders، حتى أنه ذكر وشم Raiders الخاص به كدليل.

يبدو أن كروسبي يستدعي على وجه التحديد محلل ESPN والمدير التنفيذي السابق لاتحاد كرة القدم الأميركي مايكل لومباردي، الذي ذكر في ظهوره الأخير في برنامج “Pat McAfee Show” أنه لم ير كروسبي على الهامش في مباراة حديثة.

وقال كروسبي للصحفيين بعد خسارتهم 34-18 أمام برونكو يوم الأحد، عندما جمع ما يلي: “سمعت هؤلاء المهرجين يتحدثون عبر الإنترنت ويتحدثون في برنامج “بات مكافي شو” قائلين إن شيئًا ما يحدث، وهم يتحدثون نيابة عني”. اثنان من أكياسهم الثلاثة. “أقول أنني يجب أن أكون على الهامش عندما أعاني من التواء في الكاحل. هؤلاء المهرجون يجلسون على الأريكة ويتحدثون عما يجب أن أفعله. الحقيقة هي أنني أكتسب مقدارًا من الياردات وأحاول أن أسير بشكل صحيح حتى أتمكن من العودة إلى الملعب. الجميع يعرف نواياي، ويحاولون التحدث نيابة عني.

“S-t، إذا تحدثت معي وكنت تعرف ما يحدث، فيمكننا إجراء محادثة. لكن لا تتحدث باسمي عندما لا تعرف ما الذي يحدث بحق الجحيم. هؤلاء الرجال يعرفون أنني سأتلقى رصاصة من أجلهم.

“يجب أن أسمع من هؤلاء المهرجين في برنامج بات مكافي. سأتلقى رصاصة من أجلهم، كل من في غرفة تبديل الملابس هذه. هل تعتقد أنني أريد أن أكون في أي مكان آخر؟ لقد حصلت على هذا وشم على جسدي “. يقوم نجم Raiders Maxx Crosby بتنقية الهواء بعد تسجيل كيسين في خسارة قاسية أمام برونكو… pic.twitter.com/HqmpGcaNNU – فيغاس سبورتس اليوم (@VegasSportsTD) 7 أكتوبر 2024

كان هناك الكثير من التركيز على فريق Raiders هذا الأسبوع حيث لم تتحقق الانتصارات بالقدر الذي توقعوه، ولدى الفريق شائعات تدور حول Davante Adams، الذي ورد أنه طلب مقايضة من الفريق.

لكن بالنسبة لكروسبي، يبدو أن أي ضجيج حوله لم يكن دقيقًا.

“لديك مهرجون متصلون بالإنترنت ويتحدثون… لديهم يومهم الوحيد في الأسبوع حيث يمكنهم الذهاب إلى برنامج “Pat McAfee Show” والتحدث. وبالحديث عما يجب أن نفعله وهو لم يكن حتى مديرًا عامًا، فقد كنت مديرًا عامًا لمدة عام واحد. وتابع: “إنه أمر محرج”.

“لا تتحدث نيابة عني. سأتحدث نيابة عن أصدقائي وهذا كل ما يهمني. أنا منزعج من ذلك. … لا تتحدث عني عندما لا تعرف ما يحدث وأنت تتحدث نيابة عني. أنت تعرف أين أريد أن أكون. هل تعتقد أنني أريد أن أكون في أي مكان آخر؟ لا، لقد وشمتُ هذا على جسدي. لا أريد الذهاب إلى أي مكان. في نهاية اليوم، إنه مجرد مضحك. لديك الكثير من الأشخاص الذين لديهم الكثير ليقولوه عندما لا يعرفون حقًا ما الذي يحدث.

يحتل فريق Raiders حاليًا 2-3 بعد الأسابيع الخمسة الأولى من الموسم ويحتل المركز الأخير في منطقة غرب آسيا.