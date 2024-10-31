ينتهي موسم يانكيز بحزن عندما يختنقون اللعبة الخامسة من بطولة العالم

وكان من الممكن أن تكون عملية الاجتياح أقل إيلاما، وربما أقل إحراجا.

بدا يانكيز على استعداد لإرسال بطولة العالم هذه إلى لوس أنجلوس قبل أن يخرج الشوط الخامس المرعب عن موسمهم، والذي انتهى بخسارة 7-6 في المباراة الخامسة مساء الأربعاء.

قفز فريق يانكيز على دودجرز في وقت مبكر من خلال جولات متتالية على أرضه بواسطة آرون جادج وجاز تشيشولم مما جعل كول يتقدم في وقت مبكر 3-0.

تضخم هذا التقدم إلى 5-0 في الشوط الخامس عندما حصل فريق يانكيز على دور سيندمون عليه طوال الموسم.

سمح فريق يانكيز لفريق دودجرز بتسجيل خمسة أشواط بسبب أخطاء آرون جادج وأنتوني فولبي وسوء الفهم بين كول وأنتوني ريزو.

تمكن يانكيز من استعادة الصدارة في الشوط السادس بذبابة التضحية بواسطة جيانكارلو ستانتون.

لكن فريق دودجرز قاتلوا في المركز الثامن بكيسين خاصين بهم بواسطة جافين لوكس وموكي بيتس – مع نداء تدخل الماسك ضد أوستن ويلز مع شوهي أوهتاني على اللوحة بينهما.

تصدى ووكر بوهلر لأول مرة في الدوري الكبير بالشوط التاسع بدون أهداف.