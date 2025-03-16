ينفجر مدرب بيستونز “بالاشمئزاز” JB Bickerstaff على الحكام

كان JB Bickerstaff ما يكفي.

خرج مدرب ديترويت بيستونز في الحكام بعد خسارة الفريق 113-107 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الرائد الغربي يوم السبت لتسليمهم خمسة أخطاء تقنية هائلة في الربع الثالث.

أعطيت اثنان من هؤلاء إلى حارس النجم كادي كننغهام ، الذي تم طرده بعد حجة ممتدة مع المسؤولين الذين تقل أعمارهم عن 48 ثانية في الربع.

وقال بيكرستاف: “أشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي تم بها منصب هذه اللعبة”. كان مستوى عدم الاحترام يتجاوز. (The Thunder) قد يسقط رجلًا ورحلة على سفح زميله في الفريق ، يراجعوننا لعمل معادي. يرمون كوعًا إلى منطقة صدرنا وعنقنا ، أطلب منهم إلقاء نظرة على (إعادة) على الأقل (إعادة عرض) ، فقط أظهر لنا احترام إلقاء نظرة عليها. … لا أحد يلقي نظرة عليه.

“لقد ذهب عدم الاحترام بعيدًا بما فيه الكفاية ، ولن أسمح لرجالنا بمعاملة الطريقة التي كانوا بها الليلة.”

أوضح رئيس الطاقم براين فورتي سبب إخراج كننغهام.

وقال فورتي لمراسل البلياردو بعد المباراة: “حصل كننغهام على أول خطأ فني له بسبب مخاطبة مسؤول باحترام مع الألفاظ النابية”. “بعد أن تم إطلاق النار على الرمية الحرة للتقنية الأولى ، واصل Cade استخدام الألفاظ النابية تجاه المسؤول وحصل على خطأ فني ثانٍ وتم طرده”.

تلقى Bickerstaff واحدة من الخمسة التقنيات ، والتي سجلت جميعها نقاط الرعد بينما ذهب شاي جيلجوس-ألكساندر 5 مقابل 5 على رميات فنية مجانية.

“أنا أتدرب مؤخرتي بطريقة عاطفية. أنا في اللعبة ، لاعبينا في الألعاب. نحن نفهم ذلك. لكننا نستحق مستوى من الاحترام لأننا نتنافس على ذيولنا وجلب شيء إيجابي لهذا الدوري. نحن ننمو لاعبين شباب ، يتنافس لاعبينا الشباب على ذيولهم. قال بيكرستاف أثناء رفع صوته وقصف الطاولة: “إن أقل ما يمكنهم فعله هو الحصول على نفس الاحترام الذي يحصل عليه الجميع في هذا الدوري ويحكمون بنفس الطريقة التي يتم بها إعادة كل شخص آخر في هذا الدوري”.

“يكفي ما يكفي منه. وما رأيته الليلة كان مثير للاشمئزاز. لقد كان عرضًا مثيرًا للاشمئزاز لعدم الاحترام تجاه شبابنا وما نحاول القيام به. “

بعد ذلك ، انهار Bickerstaff قطعة من الورق ، وألقاها ، وقفت وترك الغرفة.

اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا في موسمه الأول كمدرب رئيسي لبيستونز بعد أن أطلقه فريق Cavaliers في شهر مايو بعد مخرج مباراة فاصلة في الجولة الثانية.

في 37-31 ، فازت ديترويت بالفعل بأكبر عدد من مبارياتها في موسم واحد منذ 2018-19 ، والتي تمثل آخر مرة قاموا فيها بالتصفيات ؛ لقد اجتاحت باكز في الجولة الأولى بعد الانتهاء من الموسم 41-41.

يمتلك The Pistons حاليًا المصنفة رقم 6 في الشرق ، والتي من شأنها أن تضعهم في مسار تصادم مع Knicks في الجولة الأولى. إنها لعبة وراء Pacers في المركز الخامس واثنتان خلف باكز في المركز الرابع.