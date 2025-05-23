يهيمن لوك ويفر لليوم الثالث على التوالي في ندرة يانكيز

قام لوك ويفر بتغيير الفرق أربع مرات بين مناسبتين آخرتين ، طلب يانكيز من إبريق العمل ثلاثة أيام متتالية خلال الموسم العادي.

نعم ، لقد مر وقت طويل.

سجل The Journeyman الذي تحول إلى القرب إلى القرب من المباراة الثلاثة الأخيرة من الفوز 1-0 ضد رينجرز يوم الخميس لإنهاء سلسلة من المساحة التي حقق فيها فوزًا وحفظ اثنين أثناء إلقاء 18 ملعبًا إجماليًا فقط.

وقال ويفر: “إنه أقل إرهاقًا عندما يمكنك إخراجها بشكل أسرع”.

طلب المدير آرون بون آخر مرة من المخلص (أروليس تشابمان) يوم ثالث يوم واحد على التوالي في الموسم العادي في 15 سبتمبر ، 2021. كان ذلك في منتصف سباق البلاي اوف-عندما كان ويفر لا يزال يكدح مع Diamondbacks-وليس سلسلة May-Of Mill ، فلماذا كسر بون قواعده؟

قال بون: “كان لديه يومين من قبل ، وقبل ليلتين كانت ملاعبان”. “مع وجود حجم منخفض هناك ، كان هذا وضعًا إنقاذًا فقط اليوم. شعر أنه كان جيدًا.”

كانت المحادثة أكثر تعقيدًا قليلاً بالنسبة لـ Weaver ، الذي كان لديه أيضًا ذراع مطاطية لليانكيز خلال سباقهم إلى بطولة العالم 2024.

وقال ويفر: “إن كونك فعالًا في بعض الأحيان أمر جيد حقًا ، لكنه يسمح لك أيضًا بأن تكون متاحًا”. “أعتقد أن هناك لحظات يجب أن تتأكد فيها ، لمجرد أنك لم ترمي الكثير من الملاعب لا يعني بالضرورة أنك 100 في المائة. لقد كانت واحدة من تلك المناقشات التي كانت مثلها ،” ما لم تخبرنا مختلفًا ، ماذا تريد أن تفعل؟ ” “

يانكيز بولبن بدون فرناندو كروز ، الذي يتجه إلى القائمة المصابة. كان إيان هاميلتون قد وضع أيامًا متتالية. كان يري دي لوس سانتوس ينطلق من 25 نقطة ، ولم ينطلق جوناثان لويزيجا بعد أيام متتالية منذ الخروج من القائمة المصابة.

“أنا على دراية بالوضع” ، قال ويفر. “بالطبع ، أردت ذلك. لم أرمي الكثير من الملاعب ، لذلك لم يكن لدي عذر حقًا. لقد حان الوقت لأداء وظيفتي عند استدعاء اللعبة وإغلاقها. لحسن الحظ ، سارت الأمور على هذا النحو و (الآن) العودة إلى حلبة الاسترداد.”

بعد حماية الصدارة 1-0 ، جلس ويفر في الثلث الأوسط من تشكيلة رينجرز في طيران اثنين من الرافضة وتجول في لعبة Jonah Heim.

لقد حلق عصره إلى 0.40 ضئيلًا مع سلسلة 18 نقطة.

قال كارلوس رودون بعد أن حصل على الفوز بستة أدوار بدون أهداف: “هذا مثير للإعجاب”. “كفاءة. مجرد التقدم على اللاعبين والمهيمنة. كما هو الحال في العام الماضي. لقد كان كبيرًا جدًا بالنسبة لنا.”

استعاد Weaver الدور القريب من Devin Williams ، الذي تقلص نضالاته كرجل إعداد.

إنه لا يشعر بالحاجة إلى غاز أرقام الضرب مثل بعض المقربين.

وقال ويفر: “الأمر يتعلق بمحاولة الحصول على واحدة بأسرع ما يمكن”. “لا أريد بالضرورة الوصول إلى ضربتين في كل مرة. أريد أن أكون فعالًا ، وأعود في اليوم التالي ، وأخذ حمولة من الذراع والجسم وجعل الناس يتنفسون في المخبأ والمشجعين في المدرجات.”