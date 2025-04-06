يهيمن Mets ‘Bullpen مرة أخرى على الانتهاء من اكتساح Blue Jays

عندما تكون في شك ، اتصل إلى الثور.

لا يتفجر فريق Mets الانفجارات مع خفافيشهم ، وكان بدء تشغيلها من خلال تسع مباريات محترمة. يبدو الثيران آخر.

في يوم الأحد ، استغرق الأمر 13 مواصفات من تلك الوحدة دون السماح للجري بالحفاظ على أحلام Mets ‘Sweep Dreams. تم إنجاز المهمة في فوز 2-1 على Blue Jays في Citi Field للحصول على فوز Mets على التوالي.

تم احتجاز The Blue Jays بدون أهداف ضد Max Kranick و Reed Garrett و AJ Minter و Edwin Diaz على أكثر من 4 1/3 أدوار حيث خفض مسكن Mets عصرهم الجماعي إلى أفضل 1.29 في الدوري هذا الموسم.

تمكنت Mets فقط 10 أشواط في تجميع الألعاب الثلاث. لقد ألغوا لاثنين من أشواط في الشوط الثالث يوم الأحد ثم اعتمدوا على أذرعهم القوية.

قام بيت ألونسو ، الذي انتقد ثلاثة هوميروس للأسبوع ، بتسليم أغنية RBI في الثالثة التي أنتجت المباراة الأولى للعبة. أعطت ذبيحة براندون نمو يمتد ذبابة ميتس تقدم 2-0. مشى كل من هايدن سينجر وخوان سوتو في الشوط لبدء التجمع.

دخل ديفيد بيترسون في المركز الخامس وسجل اثنين من الرافضة بعد مضاعفة تايلر هاينمان ، لكنه لم يفلت من الشوط. كان بيترسون في حالة انزعاج بعد تسليم الملعب للسير فلاديمير غيريرو جونيور لكنه بقي في اللعبة بعد زيارة من المدير كارلوس ميندوزا والمدرب.

مشى بيترسون أنتوني سانتاندر لتحميل القواعد وحفر أندريس جيمينيز مع الملعب التالي لسحب الأزرق جايز في غضون 2-1. استبدل كرانيك بيترسون وضرب أليخاندرو كيرك لترك القواعد المحملة.

أكثر من 4 2/3 أدوار ، سمح بيترسون واحد بالركض على ثلاث ضربات وخمس مناحي مع رجل المضرب ضرب وثلاثة تمرينات. ألقى اليساري 91 ملعب.

قام Mets بتحميل القواعد في السادس لكنه فشل في تمديد الصدارة. ضرب جيسي وينكر مع المتسابقين في المركز الأول والثاني وبعد مشي مارك فينتوس ، وضرب بريت باتي وتم تقاعد خوسيه سيري. قام Alonso و Nimmo بتوسيع الخلافة لبدء التهديد.

قام دياز بحفر اثنين من المقاتلين في الشوط التاسع ، لكنه هرب مع أنقذه الثاني في العديد من الفرص هذا الموسم.