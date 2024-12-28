يوافق كوربين بيرنز على صفقة مدتها ست سنوات بقيمة 210 مليون دولار مع Diamondbacks

رياضة
يوافق كوربين بيرنز على صفقة مدتها ست سنوات بقيمة 210 مليون دولار مع Diamondbacks

لقد وجد أفضل إبريق في سوق الوكيل المجاني منزلاً.

أفاد جون هيمان من صحيفة The Post أن كوربن بيرنز ودايموندباكس اتفقا على صفقة مدتها ست سنوات بقيمة 210 ملايين دولار في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

العقد لديه إلغاء الاشتراك بعد عامين.

بعد أن وقع ماكس فرايد عقده لمدة ثماني سنوات مع فريق يانكيز، كان بيرنز، الفائز بجائزة NL CY Young لعام 2021، هو أفضل لاعب لا يزال معلقًا في السوق.

لكن فريق All-Star أربع مرات سينضم الآن إلى فريق Diamondbacks الذي يبعد عام واحد عن الفوز بلقب NL.

في العام الماضي مع الأوريولز، قدم الأيمن 2.92 عصرًا على مدار 194¹/₃ جولة.

يمتلك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 3.19 عصرًا و1.06 سوطًا عبر سبعة مواسم.

هذه قصة متطورة

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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