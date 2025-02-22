يوافق Don Mattingly على “التغيير الأوقات” حيث يغير Yankees سياسة شعر الوجه

رياضة
يوافق Don Mattingly على "التغيير الأوقات" حيث يغير Yankees سياسة شعر الوجه

تامبا – أنا قلق بشأن اليانكيز. لقد تخلصوا أخيرًا من تلك القاعدة التي لا تحظى بالقرن من العمر نصف قرن ، ويخبرنا آرون بون ، “إنه ليس قرارًا اتخذ طفيفة ، من الواضح”.

إنه لا يكذب بشأن ذلك. لكن بالطبع ، هذا قرار كان ينبغي اتخاذه على نحو خفيف لأنه كان دائمًا قاعدة غير خطيرة لا يُعرف أن لاعب يانكيز معروف بأنه يدعمه.

وأضاف بون ، الذي قال إنه وافق على القرار (كما يبدو أنه وجد أي شخص آخر يوم الجمعة) أن المناقشات حول القاعدة كانت مستمرة لفترة طويلة. لم يكن يكذب بشأن ذلك أيضًا. لسبب ما ، أرادوا أن يخبرونا عن مقدار العمل الذي وضعوه في شيء يجب أن يكون واضحًا.

وقال هال شتاينبرنر ، صاحب يانكيز ، لكتاب يانكيز: “إن مناقشة هذا الموضوع وتوافقه شيء كنت أفعله مع الأعضاء والموظفين … لسنوات”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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