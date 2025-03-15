يوجا السهلة التي يمكن أن تساعدك على الفور تقريبًا على الفور

قد يؤدي الإجهاد والسفر وعادات الأكل غير الرائعة في بعض الأحيان إلى إبطاء الأمور في الجهاز الهضمي. يمكن أن يجعل الانتفاخ سروالك وكأنه عاصمة ، ويمكن أن يتحول الانزعاج حتى أصغر الحركات إلى تحدٍ. بالتأكيد ، يمكنك تجربة مطهر البراز ، لكن البعض لا يعمل بالسرعة التي تريدها. قد يساعدك تحفيز المسهلات على الأنفية بسرعة ولكن قد تجعلك تنفجر إلى الحمام قبل الإضرابات في الكوارث.

يعد التمرين وسيلة رائعة لمنع الإمساك ، ولكن لنكن صادقين. عندما تشعر بالفعل بالنسخ الاحتياطي ، فإن التفكير في التحرك ليس جذابًا تمامًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه اليوغا اللطيفة. يمكن أن تحفز الحركات البسيطة ، مثل تويست متبل ، نظامك الهضمي وتشجيع الأشياء على التحرك مرة أخرى. أفضل جزء؟ لا تحتاج إلى أن تكون مرنًا للقيام بذلك. فقط ابحث عن مساحة أرضية قليلاً ، ورمي شيئًا مريحًا ، ودع جسمك يقوم بالباقي. قد تكون حركة صغيرة كل ما يتطلبه الأمر لتدفق الأشياء بسلاسة مرة أخرى ، لذلك دعونا نبدأ.