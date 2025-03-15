يوجا السهلة التي يمكن أن تساعدك على الفور تقريبًا على الفور

قد يؤدي الإجهاد والسفر وعادات الأكل غير الرائعة في بعض الأحيان إلى إبطاء الأمور في الجهاز الهضمي. يمكن أن يجعل الانتفاخ سروالك وكأنه عاصمة ، ويمكن أن يتحول الانزعاج حتى أصغر الحركات إلى تحدٍ. بالتأكيد ، يمكنك تجربة مطهر البراز ، لكن البعض لا يعمل بالسرعة التي تريدها. قد يساعدك تحفيز المسهلات على الأنفية بسرعة ولكن قد تجعلك تنفجر إلى الحمام قبل الإضرابات في الكوارث.
يعد التمرين وسيلة رائعة لمنع الإمساك ، ولكن لنكن صادقين. عندما تشعر بالفعل بالنسخ الاحتياطي ، فإن التفكير في التحرك ليس جذابًا تمامًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه اليوغا اللطيفة. يمكن أن تحفز الحركات البسيطة ، مثل تويست متبل ، نظامك الهضمي وتشجيع الأشياء على التحرك مرة أخرى. أفضل جزء؟ لا تحتاج إلى أن تكون مرنًا للقيام بذلك. فقط ابحث عن مساحة أرضية قليلاً ، ورمي شيئًا مريحًا ، ودع جسمك يقوم بالباقي. قد تكون حركة صغيرة كل ما يتطلبه الأمر لتدفق الأشياء بسلاسة مرة أخرى ، لذلك دعونا نبدأ.
كيف تفعل تطور المريح
ابدأ في الاستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحة على الأرض أوسع قليلاً من الوركين. لاحظ التوتر في أمعائك ، ووضع أصابعك حيث تشعر بأكبر قدر من التوتر (فيما يلي نقطة للابر التي يمكنك أيضًا محاولة تخفيف الإمساك). قضاء دقيقة أو نحو ذلك في التنفس بعمق حتى يدفع الحجاب الحاجز بطنك. هذا سوف يساعدك على الاسترخاء.
افتح ذراعيك الآن على جانبيك حتى يجعل جسمك شكلًا. استنشق ، ثم في الزفير ، حاول تسطيح أسفل الظهر إلى الأرض ، كما لو كنت تحاول الضغط على زر مع العمود الفقري القطني. ستخفف بضع جولات من هذا برفق العمود الفقري ، على غرار حركات القط/البقرة في فئة اليوغا.
خذ آخر استنشاق ، ثم اسمح لركبتيك بالسقوط إلى اليسار أثناء الزفير. حاول أن تبقي كتفك الأيمن لأسفل أثناء تحريفك حتى لا ترسل جسمك بالكامل إلى اليسار. إذا لم تصل ركبتيك إلى الأرض ، فضع وسادة أو كتلة اليوغا (إذا كان لديك) تحت فخذك الأيسر للحصول على الدعم. استمر في التنفس بعمق ، والشعور بالقلق قليلاً على تلك الأماكن الضيقة في بطنك. بعد لحظات قليلة ، ارجع ركبتيك إلى الوسط وكرر على الجانب الآخر.
اليوغا الأخرى تطرح لتخفيف الإمساك
قد لا يقوم تطور مستلم تمامًا بالخدعة لتحسينك إلى أنبوب على الفور. بعض يوجا أخرى قد تخفف بعض آلام البطن المرتبطة بالإمساك والغاز. قد يكون الأشخاص الذين قاموا باليوغا الساخنة أو بيكرام يوجا على دراية بتوضيح الرياح. نعم ، يوجا لديها وضع يساعدك على كسر الريح.
إذا كنت بالفعل على ظهرك ، فقم بتوسيع ساقك اليسرى مباشرة أثناء سحب فخذك الأيمن بالقرب من الأمعاء الخاصة بك قدر الإمكان. هذا التدليك القولون الصاعد الخاص بك. عندما تكرر هذا مع ساقك اليمنى مستقيمة وضغطت على أمعائك ، فأنت تعمل على القولون المتنازع عليه.
قد لا يكون الوصول إلى Malasana ، وهو قرفص عميق ، (ناهيك عن السهل) لأولئك الذين لديهم الوركين الضيقة والإمساك. ومع ذلك ، فإن هذا القرفصاء العميق هو أفضل موضع للتنفس (وهذا هو السبب في أن قعادة القرفصاء تعمل بشكل جيد). جرب Malasana المائل على ظهرك عن طريق ثني ركبتيك مع قدميك من الأرض. افتح ركبتيك مع رسمها أعلى من الوركين. لمنح نفسك بعض المقاومة ، اضغط على المرفقين أو الساعدين ضد الفخذين الداخليين. هذا الوضع أيضًا يشعر بالرضا ضد الجدار ، مما يساعدك على الاسترخاء ودعوة حركة الأمعاء الخجولة.