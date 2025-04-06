10 بدائل لمبارزة الفينيل البني

مع شعبية الأشكال الطبيعية الترابية المرتبطة بالأسوار الخشبية ، غالبًا ما يختار أصحاب المنازل الذين يفضلون سياج الفينيل البني لتقليد هذا المظهر. يوفر الفينيل العديد من الفوائد التي لا توجدها مواد أخرى ، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات الصيانة ومجموعة واسعة من الألوان. إذا كنت تخطط لزيادة جاذبيتك على ميزانية مع تركيب سياج الفينيل DIY ، يمكن أن يمتزج Brown بشكل جيد مع العشب الأخضر والأشجار والنباتات المحيطة بالمنزل ، ولكن هناك العديد من الألوان البديلة التي يمكن أن تفعل الشيء نفسه. إذا كنت تريد فقط أن يبرز سياج الفينيل في منطقتك أو تريد لونًا فريدًا أكثر ، فهناك خيارات لذلك أيضًا. من الضوء إلى البرودة إلى الألوان الدافئة ، هناك ظل لتتناسب مع كل تفضيل وتكمل نظام الألوان الخارجي لكل منزل.
غير متأكد من اللون الذي تختاره لسياج الفينيل الخاص بك؟ بالإضافة إلى تضييق بحثك ببساطة إلى أولئك الذين تحبهم أفضل ، عامل في أسلوب منزلك وساحةك ، بما في ذلك أي مناظر طبيعية لديك. يجب عليك أيضًا الحفاظ على مزايا وعيوب بعض الظلال في الاعتبار. على سبيل المثال ، ستكون الأوساخ أكثر وضوحًا على سياج أبيض أو فاتح ، مما يؤدي إلى تنظيف أكثر تكرارًا من السياج الأكثر قتامة. يأتي سياج الفينيل في مجموعة متنوعة من الألوان ، ولكن يمكنك أيضًا تغيير لون سياج الفينيل إذا كان لديك بالفعل واحد مثبت.
أبيض
كواحد من أكثر الاختيارات شعبية لأسوار الفينيل ، يمكن للأبيض اللون أن يخلق نظرة كلاسيكية ومتطورة حول منزلك وساحةك. لقد قيل أن البيض يتطابق مع كل شيء ، لذلك عندما يتعلق الأمر بسياجك ، يمكن أن يكون هذا بالتأكيد بيانًا حقيقيًا. إذا كان لديك نباتات بالقرب من المحيط ، فستتناقض الأخضر الداكن بشكل جيد مع الخلفية البيضاء خلفها ، مما يتيح لك رؤية المزيد من التفاصيل من بعيد.
رمادي
Gray هو لون فريد ومتعدد الاستخدامات لأنه يمكن أن يمتزج بألوان أخرى ولا يزال يعتبر ظلال رمادية. على سبيل المثال ، قد تذهب مع رمادية أرجوانية أو رمادية زرقاء لشيء أكثر إثارة للاهتمام ولكن لا يزال محايدًا في النهاية. بدلاً من ذلك ، يعد اختيار الفحم الرمادي وسيلة ممتازة لتحقيق مظهر غامق غامق دون الالتزام باللون الأسود. يسمح أي ظلال من اللون الرمادي للألوان الأخرى المحيطة بسياج الفينيل الخاص بك للبوب ، مما يجلب وئامًا تامًا لممتلكاتك.
أحمر
سواء كان ذلك على علامة التوقف أو إشارات المرور أو شاحنة إطفاء ، كان اللون الأحمر دائمًا لونًا نابضًا بالحياة في وجهك. إنه يلفت انتباهك ويجعلك تريد إلقاء نظرة ثانية. في عالم سياج الفينيل ، ستجد في الغالب ظلال داكنة من اللون الأحمر مثل الماهوغوني أو بورغوندي ، وكل ذلك سوف يكمل العشب الأخضر. اختر هذا اللون إذا كنت ترغب في الإدلاء ببيان جريء ومتعمد مع سياجك.
البيج
البيج ، الكريمة ، العاج ، قذيفة البيض – بغض النظر عما تسميه ، هذا اللون المحايد هو الخيار الأمثل لأي شخص لا يتوهم الأبيض المسطح ، لكنه لا يزال يريد سياجًا يخلق هالة هادئة. يقارن هذا الظل بالبديل الشهير لون بنيامين مور خارج اللون الأبيض للأبيض الهش من حيث أنه يوفر السطوع مع الكمية المناسبة من الدفء إلى السطح. نظرًا لأنه لون ترابي ، فإن Beige سوف تمتزج جيدًا مع جميع الألوان الخارجية الأخرى.
أخضر داكن
على الرغم من أنه قد يبدو من الغريب اختيار لون سياج يشبه لون الأرض تحتها ، إلا أن Green يمكن أن يخلق فيبيًا ممتعًا يشبه الغابات المطيرة حول منزلك. اعتمادًا على الظل الذي تحصل عليه وأنواع العشب لديك ، قد يمتزج السياج تمامًا مع العشب الخاص بك. يمثل Green عددًا من الأشياء الإيجابية ، بما في ذلك السلام والوئام ، لذلك قد تجد نفسك تشعر بالراحة عندما تقضي وقتًا في الفناء بالقرب من سياجك الأخضر.
أسود
إذا كان كل لون من السياج يبدو مشرقًا جدًا بالنسبة لك أو كنت مجرد من محبي الأنيقة التي توفرها الظلال الداكنة ، يمكن لسياج الفينيل الأسود التحقق من جميع صناديق ما تبحث عنه. يخلق tenebrosity جودة عاكسة وإنهاء مغري ، مصقول مثل سيارة ليموزين مغسولة حديثًا. على الرغم من ذلك ، فإن أحد العوامل التي يجب مراعاتها ، قبل اختيار هذا اللون ، هو أن السياج الأسود سيمتص حرارة أكثر من تلك التي أخف وزناً ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور وتغير لونها وغيرها من التغييرات غير المرغوب فيها.
ألوان مزدوجة
لا يمكن أن تقرر لون واحد فقط؟ لماذا لا تختار اثنين؟ من المؤكد أن سياج الفينيل ثنائي اللون سيجذب مجاملات من قبل جيرانك والمارة ، خاصة إذا اخترت لونين محايدين. اختر بين البيض والتان والفحم والأبيض والبيج والبني الداكن والرمادي والأبيض والأسود والطان والكريمة وتان ومجموعات أخرى. يمكن أن تعطي الازدواجية الأنيقة طابع السياج الخاص بك وتنشيط الفناء والمنزلي والكامل.
أزرق
عندما تفكر في كوكب الأرض ، ربما يكون Blue أحد الألوان الأولى التي تتبادر إلى الذهن ، لكن الأزرق ليس شائعًا جدًا في الطبيعة. فلماذا لا تضيفه إلى الفناء الخاص بك مع سياج فينيل أزرق؟ يمكنك العثور على ظل رمادي زرقاء صامتة أو الذهاب مع خيار السياج الأزرق الغامق أو الفيروز. بالتأكيد سوف يظهر ضد جميع الألوان الأخرى في الفناء الخاص بك.
أصفر
يمكن أن يحاكي سياج الفينيل الأصفر الناعم ظهور سياج الصنوبر الجديد ، خاصةً إذا كان سياج فينيل الحبوب الخشبية. يوفر كل الفوائد الجمالية نفسها مثل السياج الكريمي أو البيج ، ولكن مع دفء أكثر بقليل. إذا كنت تريد المزيد من الدفء ، ففكر في اللون الأصفر الداكن الذي يكون أكثر قابلية للعسل. بغض النظر عن الظل الذي تختاره ، يعد اللون الأصفر أيضًا اختيارًا رائعًا لسياج ذي ألوان ، لأنه يتزوج بشكل جيد مع ظلال أغمق وأخف وزنا.
خضراء فاتحة
إذا كنت تحب اللون الأخضر ، ولكنك تريد ظلًا أكثر دقة من الظلام ، والأخضر الغاب ، فكر في لون أخف ، مثل Mint بدلاً من ذلك. هذه الأزواج الناعمة والرائعة بشكل جيد مع جماليات المنزل الباستيل أو سياج مع وظائف بيضاء. ستجد العديد من ظلال خضراء فاتحة لتتناسب مع تفضيلاتك الشخصية مع الاستمرار في إعطاء ساحة الخاص بك مظهرًا مميزًا.