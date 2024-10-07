10 طرق لإعادة استخدام بكرات الخيوط القديمة ومنحها حياة جديدة

أي شخص طور شغفًا بالخياطة أو التطريز يعرف بالضبط مدى السرعة التي يمكن أن تتراكم بها أكوام من مكبات الخيوط الفارغة في غرفة الصياغة الخاصة بك. ولجعل الأمر أكثر تعقيدًا، فإن معظم بكرات الخيوط اليوم مصنوعة من البلاستيك، وإذا ذهبت مباشرة إلى القمامة، فإنها تساهم للأسف في ملايين الأطنان من البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات الأمريكية كل عام. والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق الفريدة لإعادة استخدام بكرات الخياطة القديمة لمنحها حياة جديدة وإبعادها عن مكب النفايات! من حامل الهاتف المحمول الأنيق إلى ديكور المنزل الفريد، هناك قدر مذهل من الاستخدامات لبكرات الخيوط القديمة.
حتى سبعينيات القرن العشرين تقريبًا، كانت بكرات الخيوط تُصنع من الخشب، وتم إجراء التبديل عندما أصبح تصنيع البكرات من البلاستيك أرخص. على الرغم من أنها لم تعد قيد الإنتاج، إلا أن بكرات الخيوط الخشبية لا تزال تحظى بشعبية اليوم بسبب مظهرها الجميل والعتيق. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في مجال الحرف اليدوية، والعديد من مشاريع إعادة تدوير بكرات الخيوط هذه تتميز بمكبات خشبية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن صنع كل هذه الحرف باستخدام البكرات البلاستيكية. إذا كنت تحب مظهر البكرات الخشبية القديمة تمامًا وليس لديك أي منها متناثرة حول المنزل، فاحصل على بعضها من Etsy أو راقبها في متاجر التحف أو متاجر التوفير المحلية.
حامل الهاتف المحمول
يقضي المواطن الأمريكي العادي حوالي أربع ساعات ونصف الساعة على هاتفه كل يوم. سواء كان ذلك للعمل، أو مشاهدة الأفلام، أو مجرد تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يزال هناك الكثير من الوقت الذي تمسك فيه بهاتفك، خاصة عندما يمكن أن يسبب وضع الإمساك بالهاتف الخلوي الألم الناتج عن التشنج. إذا لم يكن تقليل استخدام الهاتف خيارًا متاحًا، فيمكنك صنع حامل للهاتف المحمول من بكرات الخيوط القديمة والغراء والقليل من الورق المقوى لإبقاء هاتفك مدعومًا ومتاحًا للاستخدام بدون استخدام اليدين.
حامل المجوهرات
هل تتشابك القلائد والأساور دائمًا معًا في صندوق المجوهرات الخاص بك؟ لدينا الحل! إذا قمت بربط بكرات خيط قديمة بقطعة مسطحة من الخشب، فيمكنك إنشاء علاقة مجوهرات خاصة بك ولن تضطر أبدًا إلى فك قلاداتك مرة أخرى. يمكن تخصيص العلاقة من خلال طلاء البكرات والخشب لتناسب جمالية غرفتك. تعتبر القطع المسطحة الموجودة في نهاية البكرات مثالية للحفاظ على مجوهراتك آمنة، لذلك لا داعي للقلق بشأن انزلاق أي قلادات مارقة من الحامل إلى الأرض.
ستارة باب معلقة
هل كومة مكبات الخيوط الفارغة الخاصة بك أقرب إلى الجبل؟ إذا كانت إجابتك “نعم”، فقد ترغب في محاولة تحويل كل بكرات الخيوط الفارغة هذه إلى ستارة باب معلقة جميلة! يمكنك طلاء أو تلوين البكرات لإضفاء المظهر المرغوب للستارة ثم وضع الخرز أو الأصداف الصغيرة على طول الخيط بين البكرات لإضفاء لمسة جمالية عليها قليلاً. يعد هذا بالتأكيد مشروعًا أكثر تعقيدًا وكثافة لإعادة التدوير، لكن النتائج جميلة، وهي طريقة رائعة لإبعاد تلك المكبات الصغيرة عن مكب النفايات.
سلة تخزين
سلال التخزين هي واحدة من تلك العناصر الأساسية التي لا يمكنك الاكتفاء منها في المنزل. إذا لم يكن لديك سلال كافية وكان لديك أيضًا كومة من بكرات الخيوط القديمة، فيمكنك حل مشكلتين في وقت واحد عن طريق تحويل المكبات إلى سلة تخزين صغيرة لطيفة! اعتمادًا على المظهر الذي تبحث عنه، ستحتاج فقط إلى لف البكرات بالغزل أو الخيوط أو القماش أو الصحف القديمة وإضافة قاعدة ولصقها معًا. إمكانيات التصميم مفتوحة جدًا لمشروع إعادة التدوير الرائع هذا.
زخارف طاولة أنيقة
إذا كان لديك حدث كبير قادم، مثل حفل زفاف أو حفل زفاف، أو حتى إذا كنت تستضيف حفل عشاء فقط، ففكر في استخدام بكرات الخيوط القديمة كديكور للطاولة! يمكنك وضع زهور صغيرة من خلال البكرات، أو لفها بورق جميل وخيوط، أو حتى طلاءها لتتناسب مع موضوع الحفلة واستخدامها كديكور للطاولة. يمكن أيضًا أن تكون بكرات الخيوط القديمة بمثابة بطاقات أسماء ممتعة وفريدة يمكن لضيوفك أخذها معهم إلى المنزل كتذكار من الحدث.
زينة عيد الميلاد
لا يعني مجرد قيامك بالتزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة أنه يتعين عليك تبخير زينة عيد الميلاد الخاصة بك. هناك العديد من زخارف عيد الميلاد الصديقة للبيئة المختلفة التي يمكنك صنعها بنفسك، بما في ذلك تلك المصنوعة من بكرات الخيوط القديمة! يمكن رسم البكرات على شكل رجال ثلج وسانتا كلوز صغيرين، أو لفها بأقمشة تحمل طابع العطلات، أو حتى تكديسها على قطعة من الشريط لتوضيح كلمة “نويل” أو لتكوين رجل ثلج. يمكن أن يؤدي تغليف البكرات بالدانتيل الأبيض أو بهرج وإضافة خرز كريستالي إلى منح شجرتك مظهرًا أنيقًا وجليديًا.
شرابات
لا يوجد نقص في الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها باستخدام الشرابات. تبدو رائعة على زوايا الوسائد وعلى حواف السجاد المزخرف، وتضيف لمسة غريبة إلى سلسلة مفاتيحك، ويمكن أيضًا أن تعمل بمفردها كلوحة فنية جدارية. شكل بكرات الخيوط القديمة يجعلها مثالية للتحول إلى شرابات ممتعة وملونة؛ ستحتاج فقط إلى خيط صغير وبعض القماش لربطه بالنهاية وبعض الخرز. لا تتردد في طلاء المكبات أو لفها ببعض الخيوط لمنحها بعض اللون.
إكليل
قبل أن تصل إلى قسم الديكور في السوبر ماركت بحثًا عن إكليل من الزهور، حاول تحويل بكرات الخيوط القديمة إلى إكليل للعطلات! بالنسبة لهذا DIY، ستحتاج إما إلى إكليل حرفي أبيض عادي أو عنصر آخر على شكل إكليل دائري لتوصيل البكرات به. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إعادة استخدام عجلة دراجة قديمة باستخدامها كأساس لإكليل الزهور. بعد ذلك، ستحتاج إلى لصق البكرات حول قاعدة الإكليل بالكامل. لا تتردد في إضافة توهجك الإبداعي عن طريق طلاء البكرات أولاً أو لفها بخيوط أو قماش.
فن معلق
على غرار ستارة الباب التي تصنعها بنفسك، يمكن أيضًا تحويل بكرات الخيوط القديمة إلى فن معلق جميل. تتطلب هذه الحرفة قطعة مسطحة من المواد للجزء العلوي، وخيطًا أو خيوطًا، وخرزًا، وغراءًا، وكمية كبيرة من بكرات الخيوط القديمة، وتتضمن بشكل أساسي تعليق خيوط من الخرز وبكرات خيوط مزخرفة من القاعدة. يمكنك إعطاء الفن شكل ثريا أو بناءه في شكل حلزوني معلق فريد. إذا كان لديك طفل صغير في المنزل، فيمكن تطبيق نفس المفهوم لإنشاء هاتف محمول محبوب معاد تدويره.
وسادة دبوس
نظرًا لأن بكرات الخيوط القديمة هي منتجات ثانوية للخياطة على أي حال، فما مدى روعة إعادة استخدامها وتحويلها إلى شيء يمكنك استخدامه أثناء الخياطة؟ إذا قمت بلصق قطعة صغيرة من الفلين أو القماش على الجزء العلوي من بكرة الخيط القديمة، فإنها تتحول بسهولة إلى وسادة دبوس! على الرغم من أن بكرات الخيوط البلاستيكية ليست هي الأكثر متانة في حد ذاتها، إلا أن ربط عدد قليل منها معًا يخلق قاعدة أوسع وأكثر ثباتًا يمكنها الوقوف. بدلًا من ذلك، اصنع وسادة دبوسية صغيرة من بكرة واحدة أثقل.