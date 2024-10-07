10 طرق لإعادة استخدام بكرات الخيوط القديمة ومنحها حياة جديدة

أي شخص طور شغفًا بالخياطة أو التطريز يعرف بالضبط مدى السرعة التي يمكن أن تتراكم بها أكوام من مكبات الخيوط الفارغة في غرفة الصياغة الخاصة بك. ولجعل الأمر أكثر تعقيدًا، فإن معظم بكرات الخيوط اليوم مصنوعة من البلاستيك، وإذا ذهبت مباشرة إلى القمامة، فإنها تساهم للأسف في ملايين الأطنان من البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات الأمريكية كل عام. والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق الفريدة لإعادة استخدام بكرات الخياطة القديمة لمنحها حياة جديدة وإبعادها عن مكب النفايات! من حامل الهاتف المحمول الأنيق إلى ديكور المنزل الفريد، هناك قدر مذهل من الاستخدامات لبكرات الخيوط القديمة.

حتى سبعينيات القرن العشرين تقريبًا، كانت بكرات الخيوط تُصنع من الخشب، وتم إجراء التبديل عندما أصبح تصنيع البكرات من البلاستيك أرخص. على الرغم من أنها لم تعد قيد الإنتاج، إلا أن بكرات الخيوط الخشبية لا تزال تحظى بشعبية اليوم بسبب مظهرها الجميل والعتيق. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في مجال الحرف اليدوية، والعديد من مشاريع إعادة تدوير بكرات الخيوط هذه تتميز بمكبات خشبية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن صنع كل هذه الحرف باستخدام البكرات البلاستيكية. إذا كنت تحب مظهر البكرات الخشبية القديمة تمامًا وليس لديك أي منها متناثرة حول المنزل، فاحصل على بعضها من Etsy أو راقبها في متاجر التحف أو متاجر التوفير المحلية.